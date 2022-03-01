Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодували стоячи: "Ми довели, що ми такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами"

Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодують стоячи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна об'єднала країни Європейського Союзу ціною тисячі своїх загиблих унаслідок вторгнення Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Звертаючись до представників Європейського парламенту, Зеленський зазначив, що не може говорити "добрий ранок, день або вечір, оскільки для багатьох громадян України вони можуть бути останніми".

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"Я кажу зараз про громадян України, які захищають країну ціною свого життя, захищають єдність, свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив і почув тут (підтримка й оплески Україні. - Ред.), це настрій такий, що об'єднує. Я радий, що ми сьогодні об'єднали всіх вас - країни ЄС, але я не знав, що це відбудеться такою ціною. І це трагедія для мене і кожного українця, для держави. Така висока ціна, дуже висока. Тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення РФ", - заявив Зеленський під час відеовключення на позачерговій пленарній сесії Європарламенту у зв'язку з війною РФ проти України.

"Я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, за бажання бути рівними такими самими як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найсильніших українців... З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву", - додав Зеленський.