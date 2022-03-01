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Новини Політика України
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Європарламент (340) Зеленський (10456) членство в ЄС (147) Євросоюз (2943)

Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодували стоячи: "Ми довели, що ми такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодували стоячи: "Ми довели, що ми такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами"

Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодують стоячи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна об'єднала країни Європейського Союзу ціною тисячі своїх загиблих унаслідок вторгнення Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Звертаючись до представників Європейського парламенту, Зеленський зазначив, що не може говорити "добрий ранок, день або вечір, оскільки для багатьох громадян України вони можуть бути останніми".

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"Я кажу зараз про громадян України, які захищають країну ціною свого життя, захищають єдність, свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив і почув тут (підтримка й оплески Україні. - Ред.), це настрій такий, що об'єднує. Я радий, що ми сьогодні об'єднали всіх вас - країни ЄС, але я не знав, що це відбудеться такою ціною. І це трагедія для мене і кожного українця, для держави. Така висока ціна, дуже висока. Тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення РФ", - заявив Зеленський під час відеовключення на позачерговій пленарній сесії Європарламенту у зв'язку з війною РФ проти України.

"Я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, за бажання бути рівними такими самими як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найсильніших українців... З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+33
"Я пишаюся цим народом": Майкл Дуглас, Мік Джаггер, Стівен Кінг та інші зірки підтримали Ук...
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01.03.2022 14:30
+31
нам вчера дали 70 самолётов
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01.03.2022 14:33
+30
Смотрю в прямом эфире. Зеленский, как и наша армия и наш народ - гордость Украины. Зеленскому дадут премию мира по любому.
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01.03.2022 14:32
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у Дугласа Одеские корни
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Одеське коріння у Сильвестра Сталлоне і Девіда Копперфільда.

А Майкл Дуглас має коріння з Бєларусі.

Народився в сім'ї видатного американського актора єврейсько-білоруського походження Кірка Дугласа. Дід і бабуся Майкла по батьківський лінії, Гершель та Бруня Данієлович, були єврейськими емігрантами з Чаусів, Російська імперія, нині Білорусь. Мати - американська акторка Дайєна Ділл (Diana Dill).
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01.03.2022 14:42 Відповісти
по місцях стоїмо - демонтаж рф розпочався!..

"Давайте подивимося на курс [Путіна] - це двозначна інфляція, від 15 до 20%, прямо зараз Росія переживає дуже глибоку рецесію. На неї чекає повна ізоляція від світової економіки, від світової фінансової системи та від світових технологій. Він дивиться на укріплення на східному флангу НАТО, він дивиться на Європу, що диверсифікується від російської енергетики, і дивиться на Захід, який більш енергійний, згуртований і рішучий, ніж будь-коли в епоху після закінчення холодної війни.

Ми думаємо, що в якийсь момент до Путіна дійде стратегічний провал, і деескалація може мати шанс. Але доти ми продовжуватимемо стягувати плату", - сказав Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх. https://t.me/operativnoZSU/9787
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01.03.2022 14:41 Відповісти
Треба бути готовими до всього.
*****, хоча й гопнік за повадками, але цей кривавий кацапський кат має хижі ядерні пазурі.
Пацюк, загнаний у безвихідь, може бути дуже небезпечним.
Не дай бог, якщо йому вже не буде що втрачати...
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01.03.2022 14:48 Відповісти
Є надія, що ті страшні боєголовки насравді є лише масо-габаритними макетами. Ті фізики й інженери-ядерщики, що їх виготовляють, мабуть зовсім не дурні люди, щоб доручати свою долю, долю своїх дітей і долю всьго світу якомусь долбойожику. Справжні випробування давно вже не проводяться. Недоклали трішки урану-235 або плутонію, замінивши їх на нейтральний матеріал, і критична маса не досягнута, ланцюгова реакція не пішла.
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01.03.2022 15:36 Відповісти
но на всякий случай странас с противоракетами таки надо проверить свои перехватные ракеты, чтобы они взрывали ракеты Пуйла ещё на их вылете из пусковых шахт.
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01.03.2022 17:39 Відповісти
Зброю вимагай. Гвинтокрили вимагай.
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01.03.2022 14:31 Відповісти
нам вчера дали 70 самолётов
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Болгарія спростувала, що серед цих 70 будуть її літаки. Хоча це "спростування" може бути фейком
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01.03.2022 15:03 Відповісти
Беларусь воюет с Украиной тоже, не вводи людей в заблуждение, Беларусь никогда не пошлёт Украине военную помощь, потому что Беларусь бомбит Украину с территории Беларуси.
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01.03.2022 17:41 Відповісти
Я написав Болгарія, назва цієї країни теж на "Б" починається, але це не білорашка
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01.03.2022 20:04 Відповісти
Сильно!
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01.03.2022 14:31 Відповісти
и кого то убили? ?потому что кричали прикрой,прикрой
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01.03.2022 14:50 Відповісти
Скільки же Фільмів знімуть потім про ці події!!!!
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01.03.2022 14:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
Смотрю в прямом эфире. Зеленский, как и наша армия и наш народ - гордость Украины. Зеленскому дадут премию мира по любому.
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01.03.2022 14:32 Відповісти
Конечно, ведь он в 3 раза сократил ВСУ, остановил производство систем ПВО, преследовал патриотов, вопил "главное перестать стрелять", и " не надо нагонять панику, готовьтесь к шашлыкам" и проечее, и прочее... А сейчас он тупо торгует таблом, а всю работу выполняют патриоты. Он привык приписывать себе чужие достижения, но вам этого не понять, ибо: ЗЕБИЛИЗМ НЕИЗЛЕЧИМ!
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01.03.2022 18:30 Відповісти
я голосовал за Порошенко, но сейчас нужно сплотиться вокруг законно избранного президента Зеленского и уничтожить напавшего врага. А политикой после победы займемся
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01.03.2022 22:35 Відповісти
Да просто тошнит, как его преподносят продажные журналисты! Такое впечатление, что он руководит боевыми операциями, а генералы только выполняют его команды... Нет, чтобы люди знали имена настоящих героев...
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02.03.2022 16:39 Відповісти
успокойся, я за него не голосовал, зебилизмом не болею.
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02.03.2022 19:52 Відповісти
Слова не мальчика ,а мужа!
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01.03.2022 14:32 Відповісти
Этот муж довольно крепко накосячил за последние 2,5 года. Сейчас он держится молодцом, но ведь и объясняться придется. Еще 5-6 дней назад нужны были срочно дороги, а денег на армию не было. Сейчас вот разгребываем.
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01.03.2022 14:55 Відповісти
Это всё потом, думаю за многое он уже сам себя проклинает. Сейчас, в данный момент он отлично справляется.
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01.03.2022 15:08 Відповісти
Сейчас он тупо торгует таблом, поскольку нет другого выбора, а всю работу выполняют патриоты. Он привык приписывать себе чужие достижения, но "мудрому наріду" этого не понять, ибо: ЗЕБИЛИЗМ НЕИЗЛЕЧИМ!
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01.03.2022 18:32 Відповісти
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а что ты не пошел дороги строить? Ты ввобще за последние 2.5 года был порохоботом или опзжником все вы умники перекрасились как и Бутусов проросейский
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01.03.2022 15:33 Відповісти
действия Пуйла творят чудеса, и даже совковые пенсионеры уже начинают ненавидеть Россию. Идут волшебные изменение. Люди становятся против Путина, даже те кто его до недавнего времени воспринимал позитивно. Люди меняются. Те, кто был пророссийским пять лет назад, - стали проукраинскими сейчас. Прими их в свои объятья, они выздоровели!

Я до сих не понимаю, почему у людей есть возможность смотреть российские каналы по Интернету и на кабельном. Они же не дают людям выздороветь от российской пропаганды. На всяких там ОРТ (первый канал России) такой бред несут, что люди становятся агрессивными, бросаются на своих соседей и родственников.
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01.03.2022 17:46 Відповісти
Скільки я його критикував ці роки.
Але прийшла біда. І дійсно - замість "мальчіка" бачу достойного Президента.
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01.03.2022 16:44 Відповісти
хороший он или плохой, разберемся после победы. Но хоть я и порохобот, бубочкой Зеленского никогда не буду больше называть. Очень достойно себя ведет начиная с 24.02
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01.03.2022 22:41 Відповісти
Це гарна новина
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01.03.2022 14:40 Відповісти
очень важно что и MAERSK Line тоже заблокировала перевозки морем в/из страны изгоев)) heel goed
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01.03.2022 14:54 Відповісти
Коли піднявся увесь Європарламент і почав аплодувати, я відчула неймовірну гордість за свою країну і на очах були сльози. В прямому ефірі затремтів голос перекладача. Ми сильні, ми справимося, я точно знаю!
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Саме так!
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01.03.2022 14:51 Відповісти
Молодець! Мудро! Честь йому і хвала!!!
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01.03.2022 14:35 Відповісти
Ніт! Тому що Україньци краще. Але ж так потрібно було казати...
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Президент!
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01.03.2022 14:37 Відповісти
Зеленський ще в ЄС нас заведе.
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01.03.2022 14:41 Відповісти
БРАВО! Это выступление достойно аплодисментов стоя.✌️Слава всем нам!
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01.03.2022 14:44 Відповісти
Повернувся з чергування, я в теробороні, змерз, ще не жерши, але в мене питання: - Ви всі, що нашкрябали оце все вище, берега втратили? чи просто мразота проплачена?
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01.03.2022 14:45 Відповісти
Шо не сподобалося?
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01.03.2022 14:50 Відповісти
Людина звикла до внутрішніх чвар.
Розпалювання внутрішніх чвар у такий трагічний момент, - це пособництво ворогу!
І неважливо, хто цим займається. - Він або ідіот, або такий самий ворог України.
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01.03.2022 14:55 Відповісти
А простот так, гавкнути !
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Та то Глюк якийсь.
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01.03.2022 15:00 Відповісти
Тобі по пунктах? Будь ласка. Я - снайпер, зброя - своя, набої, амуніція, комок - свої, обдаштування блоків, провіат, техніка та й взагалі все - громада. Від держави - НІ-ЧО-ГО. Київська область, на секунду. І після пяти годин в "льожці", прикриваючи блок, ти мене питаєш що не так в зализуванні дупи найвеличнішому лідеру **********?!!
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01.03.2022 15:02 Відповісти
**** ты ноешь? Замёрзло оно, лежало. Пацаны жизни отдают, а оно нежравши. Иди к жене под юбку. Мой брат погиб под Луганском, и тебя за такие слова он бы точно порвал.
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01.03.2022 15:34 Відповісти
Двій брат єрмак? Пащеку прикрий підрило кацаморде.
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01.03.2022 15:56 Відповісти
Мой брат герой, а ты мразь ноющая ещё докажи что ты пацанам в спину со своей винтовки стрелять не будешь.
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01.03.2022 16:05 Відповісти
Герой лугандоніі-кацапстана? Я таких відстрілював в 2014-2015-их роках, відстрілюю зараз, і буду стріляти допоки дихаю. Можу й тебе пристрелити, маж лоба зеленкою тварина.
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01.03.2022 16:18 Відповісти
Все на нервах, и я вспылил. Нехер нам статься. Открой книгу памяти, Норенко Андрей, ты все поймёшь.
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01.03.2022 17:55 Відповісти
вы правы. Но каждый отвечает за себя
Вы сделали все что могли. Слава Вам также!
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01.03.2022 15:56 Відповісти
Актуальні новини з німецькомовного ЄС
Трохи не розбив телевізор, коли дивився у німецьких новинах промову коня (через інтернет) на ассамлеї ООН. Що воно несло, аби виправдати рашку! Не буду переказувати. Не можу. Побачимо, як буде ООН реагувати.
За очільницю посольства України у США мені соромно: посміхається перед камерою у такий час для України, англійською мовою двoх слів до купи звязати не може, не кажучи вже про акцент.
Виступ Зеленського на засіданні ЄС-парламенту у перекладі на німецьку був дуже добрий. Побачимо, які будуть результати.
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01.03.2022 14:46 Відповісти
Там сборище чмырей позорных ,опять выразят поддержку ,сожаление ,возмущение ,обеспокоенность и Т.Д....Пусть падлы ,хоть оружие ,деньги и технику дают ...
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01.03.2022 14:51 Відповісти
Никогда не был приверженцем Зеленского из за каломойского и медлительности по обезвреживанию врагов - опзж,олигархов. Но сейчас он на верном пути. И я это поддерживаю.
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01.03.2022 14:54 Відповісти
а когда в 2014 Коломойский держал оборону Днепра ты хде был ?, умник
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01.03.2022 15:30 Відповісти
Бестолковый. Он защищал награбленное у украинцев. А позже,когда стала выгодно быть с расией - говорил уже обратное. Иди проверь. Вы дубоголовые верите олигархам,которые меняются как в флюгеры когда им выгодно.
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01.03.2022 15:36 Відповісти
Этот аплодировали не зеленскому, а украинскому народу, который дает пи#ды кацапским оккупантам.
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01.03.2022 14:55 Відповісти
Деякі цитати Зеленського звучать як Біблія. Добре сказав.
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01.03.2022 14:57 Відповісти
РЕСПЕКТ!СИЛЬНАЯ ,но в тоже время простая ,без пафоса речь.,полная любви и боли к своему народу ..Аплодисменты он заслужил
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01.03.2022 15:10 Відповісти
"Мы доказали, что мы такие же, как вы..."

Тут Зеленский неправ: украинцы куда отважнее, чем (западно)европейцы.
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01.03.2022 16:28 Відповісти
Ты понимаешь что такое уважение к тем кто тебе помогает и вообще дипломатия или ты предлагаешь по кацапски как лошадь ляпнуть, что бы там вставали и покидали зал
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01.03.2022 16:35 Відповісти
Так я же пишу на украинском сайте, а не Европарламенту. Мне можно
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01.03.2022 16:47 Відповісти
Да всё нормально какие могут быть обиды Михаил , у нас война всем кто нам помогает огромное спасибо Слава Украине! Смерть врагам !
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01.03.2022 16:53 Відповісти
Да никакой обиды и не было, я просто пояснил написанное. Тут в Германии, да и во всей Европе практически все поддерживают Украину, причём как население, так и правительства. В воскресение я с родными участвовал в демонстрации в Берлине, такой массовости (500 000 человек) и единодушия я не видал за все годы. У правительственных зданий на флагштоках три флага: Германии, Евросоюза и Украины. Я израильтянин, и могу уверить, что и там огромное большинство вас поддерживает. Вы молодцы, обязательно победите.

Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским и алкашенковским оккупантам!
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01.03.2022 18:26 Відповісти
Цензор, ну не зеленскому аплодировали, а УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
А речь у него была так себе, мог бы и посильнее...
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01.03.2022 22:53 Відповісти
 
 