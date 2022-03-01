Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодували стоячи: "Ми довели, що ми такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами"
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Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодують стоячи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна об'єднала країни Європейського Союзу ціною тисячі своїх загиблих унаслідок вторгнення Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Звертаючись до представників Європейського парламенту, Зеленський зазначив, що не може говорити "добрий ранок, день або вечір, оскільки для багатьох громадян України вони можуть бути останніми".
"Я кажу зараз про громадян України, які захищають країну ціною свого життя, захищають єдність, свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив і почув тут (підтримка й оплески Україні. - Ред.), це настрій такий, що об'єднує. Я радий, що ми сьогодні об'єднали всіх вас - країни ЄС, але я не знав, що це відбудеться такою ціною. І це трагедія для мене і кожного українця, для держави. Така висока ціна, дуже висока. Тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення РФ", - заявив Зеленський під час відеовключення на позачерговій пленарній сесії Європарламенту у зв'язку з війною РФ проти України.
"Я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, за бажання бути рівними такими самими як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найсильніших українців... З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А Майкл Дуглас має коріння з Бєларусі.
Народився в сім'ї видатного американського актора єврейсько-білоруського походження Кірка Дугласа. Дід і бабуся Майкла по батьківський лінії, Гершель та Бруня Данієлович, були єврейськими емігрантами з Чаусів, Російська імперія, нині Білорусь. Мати - американська акторка Дайєна Ділл (Diana Dill).
"Давайте подивимося на курс [Путіна] - це двозначна інфляція, від 15 до 20%, прямо зараз Росія переживає дуже глибоку рецесію. На неї чекає повна ізоляція від світової економіки, від світової фінансової системи та від світових технологій. Він дивиться на укріплення на східному флангу НАТО, він дивиться на Європу, що диверсифікується від російської енергетики, і дивиться на Захід, який більш енергійний, згуртований і рішучий, ніж будь-коли в епоху після закінчення холодної війни.
Ми думаємо, що в якийсь момент до Путіна дійде стратегічний провал, і деескалація може мати шанс. Але доти ми продовжуватимемо стягувати плату", - сказав Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх. https://t.me/operativnoZSU/9787
*****, хоча й гопнік за повадками, але цей кривавий кацапський кат має хижі ядерні пазурі.
Пацюк, загнаний у безвихідь, може бути дуже небезпечним.
Не дай бог, якщо йому вже не буде що втрачати...
Я до сих не понимаю, почему у людей есть возможность смотреть российские каналы по Интернету и на кабельном. Они же не дают людям выздороветь от российской пропаганды. На всяких там ОРТ (первый канал России) такой бред несут, что люди становятся агрессивными, бросаются на своих соседей и родственников.
Але прийшла біда. І дійсно - замість "мальчіка" бачу достойного Президента.
Розпалювання внутрішніх чвар у такий трагічний момент, - це пособництво ворогу!
І неважливо, хто цим займається. - Він або ідіот, або такий самий ворог України.
Вы сделали все что могли. Слава Вам также!
Трохи не розбив телевізор, коли дивився у німецьких новинах промову коня (через інтернет) на ассамлеї ООН. Що воно несло, аби виправдати рашку! Не буду переказувати. Не можу. Побачимо, як буде ООН реагувати.
За очільницю посольства України у США мені соромно: посміхається перед камерою у такий час для України, англійською мовою двoх слів до купи звязати не може, не кажучи вже про акцент.
Виступ Зеленського на засіданні ЄС-парламенту у перекладі на німецьку був дуже добрий. Побачимо, які будуть результати.
Тут Зеленский неправ: украинцы куда отважнее, чем (западно)европейцы.
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским и алкашенковским оккупантам!
А речь у него была так себе, мог бы и посильнее...