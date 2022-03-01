Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков

Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"128 годин оборони. За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", - стверджує Резніков, та додає, що на "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

"ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!", - пише Резніков.

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