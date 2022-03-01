Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"128 годин оборони. За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", - стверджує Резніков, та додає, що на "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.
"ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!", - пише Резніков.
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сейчас в Украине
1) выработай топливо в своем танке
2) испорть свое личное оружие
3) уговори 1 товарища сделать то же самое
4) украинцы сделали горячую линию для российских матерей, которые ищут своих детей в Украине.
Сделай так, чтобы мама нашла тебя живым.
Прохання писати на українській мові.
Хай навіть коряво..але..
Слава Україні
Смерть москалям.
Я не філолог
вчора українці що працюють в Гугл ще раз нагадали керівництву про недоступність транслювання кацапських помийок через ресурси гугл.
[googlers-emea] Our continued efforts on Ukraine
I wanted to let you know that this morning we've announced that due to the ongoing war in Ukraine, we're blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately.
Тобто Ютюб для RT та Sputnik на території Европи фсе!!!
Сергей Бойко
@_sergey_boyko
Больше ста кемеровских СОБРовцев и ОМОНовцев приедут завтра домой в цинковых гробах. Это цена путинского безумия. Далеко не вся, только аванс.
6:43 PM · 28 февр. 2022 г.·Twitter Web App
Так, що тотальної блокади ніяк не вийде у кацапів.