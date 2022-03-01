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Новини Війна в Україні
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Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков

Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"128 годин оборони. За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", - стверджує Резніков, та додає, що на "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

"ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!", - пише Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 122 години опору. У окупантів починається агонія, війська РФ зазнають все більших втрат: Резніков про результати 5 доби боротьби України з ворогом

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Топ коментарі
+13
⚡️Сумська область! Русня приходить з білим прапором на пости здаватись і відкриває вогонь !!!
❗️Передати всім знайомим ТО
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01.03.2022 14:41
+5
Сохраняем бдительность
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01.03.2022 14:42
+3
Что делать русскому военному
сейчас в Украине

1) выработай топливо в своем танке
2) испорть свое личное оружие
3) уговори 1 товарища сделать то же самое
4) украинцы сделали горячую линию для российских матерей, которые ищут своих детей в Украине.
Сделай так, чтобы мама нашла тебя живым.
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01.03.2022 15:00
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⚡️Сумська область! Русня приходить з білим прапором на пости здаватись і відкриває вогонь !!!
❗️Передати всім знайомим ТО
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01.03.2022 14:41 Відповісти
Что делать русскому военному
сейчас в Украине

1) выработай топливо в своем танке
2) испорть свое личное оружие
3) уговори 1 товарища сделать то же самое
4) украинцы сделали горячую линию для российских матерей, которые ищут своих детей в Украине.
Сделай так, чтобы мама нашла тебя живым.
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01.03.2022 15:00 Відповісти
Сохраняем бдительность
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01.03.2022 14:42 Відповісти
Шановні !
Прохання писати на українській мові.
Хай навіть коряво..але..
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 14:54 Відповісти
Українською, сер.
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Добре.
Я не філолог
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01.03.2022 14:58 Відповісти
вообще то первое что пролаживается это проводная связь,её ребами не заглушиш
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01.03.2022 14:43 Відповісти
а що нашим та іншим, які нас підтримують хакерам заважає зробити ці роліки та запустити по раша тв? музику ж запускали
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01.03.2022 14:45 Відповісти
з мого робочого імейлу сьогодні зранку..

вчора українці що працюють в Гугл ще раз нагадали керівництву про недоступність транслювання кацапських помийок через ресурси гугл.

[googlers-emea] Our continued efforts on Ukraine

I wanted to let you know that this morning we've announced that due to the ongoing war in Ukraine, we're blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately.

Тобто Ютюб для RT та Sputnik на території Европи фсе!!!
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01.03.2022 14:52 Відповісти
сосат русня сосат
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01.03.2022 14:54 Відповісти
саме так. близько 10 000 серйозних пацанів працюють в цьому напрямку.. можливо вже більше.
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01.03.2022 14:57 Відповісти











Сергей Бойко


@_sergey_boyko



Больше ста кемеровских СОБРовцев и ОМОНовцев приедут завтра домой в цинковых гробах. Это цена путинского безумия. Далеко не вся, только аванс.



6:43 PM · 28 февр. 2022 г.·Twitter Web App
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01.03.2022 14:55 Відповісти
Та учора Ілона Маск вже привіз свій СтарЛінк до нас.
Так, що тотальної блокади ніяк не вийде у кацапів.
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Кстати это плюс для нас, они думают что мы капитулировали и едут по дорогам как дома, вот там мы их поджари
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01.03.2022 14:57 Відповісти
уже начали

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01.03.2022 16:34 Відповісти
 
 