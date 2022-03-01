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Шольц пригрозив РФ новими санкціями та закликав негайно припинити кровопролиття в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шольц пригрозив РФ новими санкціями та закликав негайно припинити кровопролиття в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія зіткнеться із новими санкціями у зв'язку з подіями в Україні.

 Про це повідомляють європейські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За їхніми даними, він зазначив, що таких заходів, "найімовірніше", буде вжито.

При цьому Шольц закликав РФ "негайно припинити кровопролиття" в Україні.

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Топ коментарі
+20
Трасса Новый Буг - Баштанка авиация разбила огромаднейшую колону пару секунд назад
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01.03.2022 15:03
+13
Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!

Это время когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!

Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!

Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел «не надо» в посадке под Киевом!

Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!

Неспокойной, вечной ночи тебе!
https://t.me/operativnoZSU/9733
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01.03.2022 15:02
+11
Колона вражеская, если что
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01.03.2022 15:04
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Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!

Это время когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!

Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!

Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел «не надо» в посадке под Киевом!

Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!

Неспокойной, вечной ночи тебе!
https://t.me/operativnoZSU/9733
показати весь коментар
01.03.2022 15:02 Відповісти
Кацапские свиньи воспряли. До твоего свиного рыла ещё не дошла инфа о потерях кацапских свиней.
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01.03.2022 15:05 Відповісти
Трасса Новый Буг - Баштанка авиация разбила огромаднейшую колону пару секунд назад
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01.03.2022 15:03 Відповісти
Колона вражеская, если что
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01.03.2022 15:04 Відповісти
Вражеская для тебя - это москальская?!
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01.03.2022 15:38 Відповісти
А есть другие варианты?
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01.03.2022 15:45 Відповісти
Белоруская
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01.03.2022 16:08 Відповісти
Пишите, пожалуйста, тогда - разбита колона кацапов...
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01.03.2022 16:11 Відповісти
17-ка погнала добивать.
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01.03.2022 15:11 Відповісти
Це точна інформація? Не фейк? Бо зараз я дуже уважно відношусь до новин
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01.03.2022 15:47 Відповісти
С первых уст. Сейчас добивают и берут в плен разбежавшихся
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01.03.2022 15:55 Відповісти
дуже гарна новина
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01.03.2022 16:00 Відповісти
Лесь Подерв'янський --- Кацапи
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01.03.2022 15:04 Відповісти
Шольц пусть свою Бербок В стойло поставит. А то квочка против Украины в ЕС . Прет как всегда против всего Евросоюза
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01.03.2022 15:04 Відповісти
НЕМЦАМ вообще надо запретить голосовать в течении 2 лет в Европарламенте - наказать за сотрудничество с ***** при строительстве СП
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01.03.2022 15:05 Відповісти
що чути про свіфт? хто знає?
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01.03.2022 15:04 Відповісти
якщо він припинить, то що він скаже кацапам? Потрібно казати про винагороду , хто його завалить табакеркою
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01.03.2022 15:04 Відповісти
Для 6000 твоих соплеменников она уже пришла,дальше-будет больше.
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01.03.2022 15:07 Відповісти
А де ж Байден?
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01.03.2022 15:06 Відповісти
В межах години Байден розпочне черговий робочий день у Білому Домі.
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01.03.2022 15:21 Відповісти
Новыми? До сих по от Свифта не могут отключить...
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01.03.2022 15:07 Відповісти
Есть на этом свете действия, которые невозможно совершить за час и даже за день.
По процедурно-техническим причинам в первую очередь.
В Свифте 11 с лишним тысяч участников из более чем двухсот стран мира - уже этого факта достаточно для понимания сложности вопроса.
Политическое решение принято, организационно-технический этап на стадии исполнения.
Думаю, вступит в действие сегодня, максимум завтра.
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01.03.2022 15:25 Відповісти
⚡️Дипломаты десятка стран покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тем самым выразив знак протеста против российской войны в Украине.
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01.03.2022 15:07 Відповісти
для тебя-вряд ли
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01.03.2022 15:10 Відповісти
он тупой и без мозгов ему кисель сказал что они ему не нужны.
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01.03.2022 15:12 Відповісти
Пэдро, не бзди в погребе - угоришь ещё нахрен.
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01.03.2022 15:26 Відповісти
Воно якесь наче дебільне
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01.03.2022 15:15 Відповісти
на бульбофюререа уже пора накладывать санкции и на его рабовладельческий строй в Белоруссии
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01.03.2022 15:19 Відповісти
 
 