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Шольц пригрозив РФ новими санкціями та закликав негайно припинити кровопролиття в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія зіткнеться із новими санкціями у зв'язку з подіями в Україні.
Про це повідомляють європейські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За їхніми даними, він зазначив, що таких заходів, "найімовірніше", буде вжито.
При цьому Шольц закликав РФ "негайно припинити кровопролиття" в Україні.
Топ коментарі
+20 Влад Тараненко 369a3540
показати весь коментар01.03.2022 15:03
+13 olele
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+11 Влад Тараненко 369a3540
показати весь коментар01.03.2022 15:04
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Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!
Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел «не надо» в посадке под Киевом!
Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!
Неспокойной, вечной ночи тебе!
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По процедурно-техническим причинам в первую очередь.
В Свифте 11 с лишним тысяч участников из более чем двухсот стран мира - уже этого факта достаточно для понимания сложности вопроса.
Политическое решение принято, организационно-технический этап на стадии исполнения.
Думаю, вступит в действие сегодня, максимум завтра.