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Новини Війна в Україні
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армія РФ (2698) радіація (88) ЧАЕС (172)

Навіть у разі важкої аварії на ЧАЕС наслідки не поширяться за межі зони відчуження. Російські загарбники відчувають сильне опромінення вже зараз

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Навіть у разі важкої аварії на ЧАЕС наслідки не поширяться за межі зони відчуження. Російські загарбники відчувають сильне опромінення вже зараз

Російські окупанти стикаються з радіаційним опроміненням на ЧАЕС, загрози для України немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Крім того, зазначається, що електростанція добре захищена.

Об'єкти з радіоактивними відходами мають дуже хороший захист від загроз, пробити її вкрай важко. Навіть у разі важкої аварії наслідки не поширяться далі зони відчуження. При цьому самі загарбники станції страждають від опромінення вже зараз.

"Абсурдність ситуації додає те, що "прибульці", схоже, не усвідомлюють, що самі є тією критичною групою, яка найбільше опромінюється. Піднявши важкою технікою шар забрудненого грунту і пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, вони спричинили погіршення радіаційної обстановки в зоні відчуження", - кажуть експерти.

Російські військові не знають техніки безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території. Вони відчувають сильне випромінювання, що позначиться надалі на здоров'ї.

"Невігластво і нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами і конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", - закінчили вчені.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

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Топ коментарі
+14
Тепер будуть "светящиеся свинособаки". Долбойоби, їх відразу відфільтрують до мобільного крематорія, можливо живцем.
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01.03.2022 15:12
+13
усі, кого з півночі прогнали через Зону в наступ на Київ, уже отримали карб на віки вічні - так звану "стронцієву мітку" в легенях, звідки цей радіоактивний елемент "помандрує" у кістки загарбників, заміщуючи в них кальцій
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01.03.2022 15:14
+11
та я, как только они туда зашли, сказал, что теперь без наследства орки останутся
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01.03.2022 15:11
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та я, как только они туда зашли, сказал, что теперь без наследства орки останутся
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01.03.2022 15:11 Відповісти
У зв'язку з стягуванням бульбохуйні до кордонів з Україною, польські війська стягуються до кордонів з Бульбохуйньою Ну давай, бульбохуйня, нападай
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01.03.2022 15:11 Відповісти
Тепер будуть "светящиеся свинособаки". Долбойоби, їх відразу відфільтрують до мобільного крематорія, можливо живцем.
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01.03.2022 15:12 Відповісти
усі, кого з півночі прогнали через Зону в наступ на Київ, уже отримали карб на віки вічні - так звану "стронцієву мітку" в легенях, звідки цей радіоактивний елемент "помандрує" у кістки загарбників, заміщуючи в них кальцій
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01.03.2022 15:14 Відповісти
Можна розвішати їх на стовпах, буде вуличне освітлення в деревнях.
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01.03.2022 15:20 Відповісти
Нові монстри для STALKER 2...
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01.03.2022 15:22 Відповісти
Та ні - просто радіоактивні буряти , на додачу до бойових та тилових
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01.03.2022 15:28 Відповісти
термінатори *****
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01.03.2022 15:33 Відповісти
Ну, может они еще успеют свои фото маме с папой отправить, пока пальці не отвалились
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01.03.2022 15:30 Відповісти
Ну так земля им пусть бетоном.
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01.03.2022 15:34 Відповісти
Класс- они будут светиться, а мы- отстреливать!
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Тут важно что? Тут важно чтобы на здоровье.
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01.03.2022 15:46 Відповісти
Тот случай, когда тепловизор не надо.
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01.03.2022 17:11 Відповісти
 
 