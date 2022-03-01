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"Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни часто переростали в справжні" - Медвєдєв вже погрожує Європі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни часто переростали в справжні" - Медвєдєв вже погрожує Європі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв пригрозив Європі війною.

Так колишній президент Росії відреагував на слова міністра економіки Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.

"Там який-то французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", - цитує Медвєдєва російський Коммерсант.

Раніше ле Мер заявив: "Ми будемо вести тотальну економічну і фінансову війну проти Росії і обвалювати їхню економіку. Ми цілимо у "серце" системи - у Владіміра Путіна, олігархів, але й усю російську економіку, і наслідки цього відчують також звичайні росіяни".

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Топ коментарі
+97
быдло ебаное
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01.03.2022 15:12
+58
еще одно епнутое лаптеногое вылезло потявкать
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01.03.2022 15:12
+43
Что, "Парижзатридня"?!
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01.03.2022 15:13
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это он от бессилия...
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01.03.2022 15:31 Відповісти
і ніжкою так : "Топ!"
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01.03.2022 15:31 Відповісти
так а недавно санкции были так полезны, так полезны )))
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01.03.2022 15:31 Відповісти
Перхоть **********. Кацап починає розуміти, коли отримує в рило.
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01.03.2022 15:31 Відповісти
Путя умеет выбирать замов )) - Верный. Но тупой..... )))
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01.03.2022 15:32 Відповісти
Сосийская ********** во всей красе.
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01.03.2022 15:32 Відповісти
***** смылся. медведев за него объявляет.
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01.03.2022 15:33 Відповісти
куйлу пену из глотки выковыривают )
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Лох безмозгилй
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01.03.2022 15:33 Відповісти
куясе! копченый проснулся!
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01.03.2022 15:33 Відповісти
От б... дожилися! Вже у..к погрожує! Пожди, пожди доберемося до московії... Тьфу насмішил!
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01.03.2022 15:33 Відповісти
Дімон, ти смішон.
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01.03.2022 15:33 Відповісти
шота дімон надто борзий сьогодні... мо таки трапилась така довгоочікувана ерекція...?
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01.03.2022 16:02 Відповісти
путина нет в москве!

москва пустая!

элиты, берите власть!

группа медведева, бери власть в стране!

группа суркова, бери власть!

другие группы, берите власть в стране!

объявляйте путина свихнувшимся!

иначе он вас всех разорит с этими санкциями!
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01.03.2022 15:35 Відповісти
По-моему у них сейчас соревнование за это. Групп много-кресло одно. Грохнуть злобного карлика-не вопрос. Потом ещё отмазки перед всем миром лепить. Плакаться-"мынезнали непанимали".
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01.03.2022 15:38 Відповісти
ДУМАЮ, ПОКА ПУТИНА НЕТ - ОНИ МОГЛИ БЫ СГОВОРИТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ПРОТИВ НЕГО!

ЭТО СЕЙЧАС ТАК ПРОСТО!

ВСЕ ЖЕ ВИДЯТ, ЧТО ОН УЖЕ ПОЕХАВШИЙ!

ОН УГРОБИТ ИХ И ИХ СОСТОЯНИЯ!
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01.03.2022 15:53 Відповісти
воно то так...
але ж якби вони не були таким тотальним бидлом...
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01.03.2022 16:04 Відповісти
Сурков такой же ******* фашист как и путин
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01.03.2022 16:24 Відповісти
Surkov eto takai Gebbels, dazhe bolshe
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01.03.2022 16:56 Відповісти
Ты идиот? А чем медведев лучше *****? А чем тот сурков лучше *****? Это такие же преступники как и кремлевский карлик.
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01.03.2022 16:46 Відповісти
прям целое ГКЧП
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01.03.2022 16:49 Відповісти
объявляйте друг друга свихнувшимся! уничтожайте друг друга!
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01.03.2022 16:56 Відповісти
Недомерок проснулся и ему подсказали что время что-то говорить Дима
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Цей нЕлюд таки молодець. Своєю заявою підлив води на колесо млина нашої перемоги.
Чим більше вони будуть відгавкуватись на весь світ - тим жорсткіше будуть їх щемити.
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01.03.2022 18:04 Відповісти
проснулся чмо.идити сосни у вовки.медведи сосут лапу а ты по жизни грызешь шляпу.
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Ути-пути,какие мы страшные. Нюхнул и решил речь толкнуть?
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Ах ты ж ***** с ноготок! ты вообще- ЧТО ТАКОЕ?!!!!!
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01.03.2022 15:35 Відповісти
***, про тебе вже всі й забули. Спав собі ну й спав би. А тепер тобі нагадають 2008 рік, Грузію.
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Димон, будь как русский корабль - иди на ***
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01.03.2022 15:36 Відповісти
Отлил в граните же.
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01.03.2022 15:36 Відповісти
недимон, ваша чудо-армия уже показала во всей красе, чего она стоит. точнее будет сказать, что она ничего не стоит.
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01.03.2022 15:36 Відповісти
Нюх потерял козломордный
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01.03.2022 15:36 Відповісти
*****, вас вже і фашистами визнали офіційно! Ще чекаємо на епічне "russia иди *****"!
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01.03.2022 15:37 Відповісти
айфончик, ты бы мог составить большую конкуренцию мистеру Бину, если бы выбрал правильный путь... =)
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01.03.2022 15:38 Відповісти
Может он намекает на массовый касапский суицид???
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01.03.2022 15:40 Відповісти
понты питерских пацанов
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01.03.2022 15:41 Відповісти
Ага. 7-я армия по силе в мире очень испугалась этих вот "мама, забери меня домой"
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01.03.2022 15:41 Відповісти
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01.03.2022 15:43 Відповісти
Ще один шкед - метр сім зі всім,вас самі росіяни порвуть на куски зовсім скоро,а якщо ні,то порвуть інші.Слава Україні!
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01.03.2022 15:43 Відповісти
Что то мне подсказывает, что скоро, среди высокопоставленных чиновников параши - скоропостижно скончался.
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01.03.2022 15:44 Відповісти
А много у русни еще просроченных сухпайков? Придурки будут воевать чтоб пайки окончательно не пропали.
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01.03.2022 15:45 Відповісти
Русский Димон иди нахер!
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01.03.2022 15:46 Відповісти
Имею сказать следующее

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01.03.2022 15:46 Відповісти
Отбитые яйца унрожают....
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01.03.2022 15:47 Відповісти
Погроза на використання ядерної зброї?
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01.03.2022 15:47 Відповісти
Да-да, выдвигайтесь к Ла-Маншу, удивите всех своими горящими искандерами.
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01.03.2022 15:48 Відповісти
Медвепут из-под шконки вылез на опохмелку
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01.03.2022 15:49 Відповісти
)(уйло і вся"кремлядська рать" загнана в серьозний кут.Це вже безвихідь повний.
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01.03.2022 15:49 Відповісти
Бойовий хом'ячок!
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01.03.2022 15:50 Відповісти
Падло ***...не.Впевнене,що Китай за них підпишеться.
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01.03.2022 15:53 Відповісти
та який Китай?Ось цей?То вже марні надії кремлівських хлюдожерів))
https://www.facebook.com/watch/?v=674066880602423&aggr_v_ids[0]=674066880602423&notif_id=1646139103229154&notif_t=watch_follower_video&ref=notif
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01.03.2022 15:58 Відповісти
да какой китай!они сейчас на жопу упали и по бункерам разбежались как и пидорорашка
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01.03.2022 16:10 Відповісти
Ну, это старый клиент клиники. Весеннее обострение, видать, в их дурке. Надо вязать и колоть.
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01.03.2022 15:53 Відповісти
Какое же оно больное существо!Которое даже не понимает ,что его слова это пустой звон и что не оно решает начало ,а главное исход всех событий !!
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01.03.2022 15:58 Відповісти
А ну давай, гной, напади на французов, жалкий клоун
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01.03.2022 15:59 Відповісти
Этот гидроцефал ещё оказывается гавкать умеет. Проснулся ****.
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01.03.2022 16:02 Відповісти
МЄДВЄДЄВ - ІДИ *****!
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01.03.2022 16:07 Відповісти
Игорь Губерман

Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя.
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01.03.2022 16:09 Відповісти
параша уже 20 лет пытается типа подняться с колен и все никак. Коленно-локтевая поза это естественное состояние москалей.
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01.03.2022 16:18 Відповісти
Агрессия вонючей Рашки и ее шестерки Бэсесер против Украины это копия, войны против Польши гитлеровской Германии и большевистского СССР в 1939 году. Только в этот раз на скамьях Нюрнбергского трибунала будут сидеть и отправиться на эшафот оба агрессора. ********** кацапии не удастся уйти от ответственности,, как сталинскому Савецкому Союзу
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01.03.2022 16:10 Відповісти
Ще одно кончене
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01.03.2022 16:15 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:17 Відповісти
Скоро воювати буде нічим.
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01.03.2022 16:21 Відповісти
Не, ну в натуре жестко обошлись с Димоном, новый айфон теперь где возьмет? будет как лох со старым ходить.
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01.03.2022 16:22 Відповісти
pochemu "kak loh" ?
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01.03.2022 16:43 Відповісти
Мозгов и чести нет, но ты держись, жалкий и ничтожный путинский холуй.
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01.03.2022 16:24 Відповісти
Черт не мытый, какие господа? К лаптям привыкай, назад, в иссконную Расссию матушку.
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01.03.2022 16:25 Відповісти
Алкаш проснулся...... Шестерка на каблуках ,когда попадешь в камеру об тебя ноги будут вытирать! То же мне Мальбрук обоссаный....Правда там все дегенераты!
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01.03.2022 16:34 Відповісти
Рускій воєнний корабль іді *****!
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01.03.2022 16:35 Відповісти
Это ч...удо то куда лезет, нашёлся "политический деятель", иди прячься у бабы под юбкой и молчи!
Митька думает, что с дурачка не спросят, спросят Митька, ещё как спросят!
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01.03.2022 16:39 Відповісти
on navernoe eto na IPHONE stročil..... apple , zablokuite emu telefon !
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01.03.2022 16:42 Відповісти
Мышонок, придёт время и заговоришь: "Простите,был неправ".
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01.03.2022 16:45 Відповісти
Что отрезвел и со стакана слез ,ваш политолог Соловей говорил, что тебя умышленно на стакан кремль посадил что бы списать все экономические проблемы отправить на пенсию и назначить другого рашистского медведя мишустина
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01.03.2022 16:50 Відповісти
Спищий мишка проснулся. Но его слова вызывают большое сомнение в том, что он действительно профессор (полное отсутствие способности анализировать). Наверное, защищался по образцу Януковича. Вот такие професора и готовили технических спецмалистов в ВУЗах россии.
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01.03.2022 17:05 Відповісти
Ты, Димон, таки лошара.
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01.03.2022 17:09 Відповісти
Причём, пассивная ....
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01.03.2022 18:17 Відповісти
******* козломордое угрожает коллективному Западу.
Все кинулись исправлять допущенную ошибку.
Ржу нимагу.
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01.03.2022 17:17 Відповісти
если глаголит йфон - значит, кацапы обосрались... педофил кабай весь в говне... вовка-*****************... не ссы... выходи... был ты чекистским ссыкливым говном - так и подохнешь обосравшись от страху...
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01.03.2022 17:50 Відповісти
медвед - ИДИ НА [email protected]й!!! Так правильные речи?
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01.03.2022 18:09 Відповісти
Путин сдрыснул в уральский бункер, так Димон вымыл свой дымоход
и расхрабрился.
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01.03.2022 18:16 Відповісти
В истории так же было и то как некоторые в бункере себе пулю в лоб пускали, цианидом травились, а потом их для лучшей сохранности коптили.

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01.03.2022 18:20 Відповісти
С кем и чем пропагандон Медведев хочет воевать с НАТО?В России 107 млн , в Штатах- З50, Великобритании- 80, Германии и Франции по 60 с лишним , Япония - около 100, полос еще страны помельче. О технике не приходится говорить - у них 50 % армии на уровне 1945 года. Нельзя главному шизофренику с народом - шизофреником выиграть войну , ну ни как ...
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01.03.2022 18:39 Відповісти
Какой- т б/у президент - рашист «намекивает» французскому министру о вооруженной войне. А этот б/у знает чем они заканчивались? Гитлер начал- а чем закончил? СССР начал афганскую войну, а чем окончил? Этот идиот в школе учился? А о собственных детях подумал? Он думает их сохранить? Ошибается- он убьёт их собственноручно. Детоубийца собственных детей! Жена его не проклянет? И вот такие сволочи у власти в окружении ваты и рабов
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01.03.2022 18:48 Відповісти
буряты и кадыровцы заканчиваются. кем угрожать французам? боевыми чукчами?
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01.03.2022 19:42 Відповісти
агония
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01.03.2022 21:22 Відповісти
Пропали тосканские виноградники. Не пить Димке тосканского вина. Только брагу и сивуху.
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01.03.2022 23:08 Відповісти
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