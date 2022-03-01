"Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни часто переростали в справжні" - Медвєдєв вже погрожує Європі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв пригрозив Європі війною.
Так колишній президент Росії відреагував на слова міністра економіки Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.
"Там який-то французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", - цитує Медвєдєва російський Коммерсант.
Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 1, 2022
Раніше ле Мер заявив: "Ми будемо вести тотальну економічну і фінансову війну проти Росії і обвалювати їхню економіку. Ми цілимо у "серце" системи - у Владіміра Путіна, олігархів, але й усю російську економіку, і наслідки цього відчують також звичайні росіяни".
Будь ласка, зачекайте...
москва пустая!
элиты, берите власть!
группа медведева, бери власть в стране!
группа суркова, бери власть!
другие группы, берите власть в стране!
объявляйте путина свихнувшимся!
иначе он вас всех разорит с этими санкциями!
ЭТО СЕЙЧАС ТАК ПРОСТО!
ВСЕ ЖЕ ВИДЯТ, ЧТО ОН УЖЕ ПОЕХАВШИЙ!
ОН УГРОБИТ ИХ И ИХ СОСТОЯНИЯ!
але ж якби вони не були таким тотальним бидлом...
Чим більше вони будуть відгавкуватись на весь світ - тим жорсткіше будуть їх щемити.
https://www.facebook.com/watch/?v=674066880602423&aggr_v_ids[0]=674066880602423¬if_id=1646139103229154¬if_t=watch_follower_video&ref=notif
Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
Митька думает, что с дурачка не спросят, спросят Митька, ещё как спросят!
Все кинулись исправлять допущенную ошибку.
Ржу нимагу.
и расхрабрился.