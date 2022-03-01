УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
4190 6
євроінтеграція (216) Євросоюз (2943) Кулеба Дмитро (1769)

Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити ЄС - негайно взяти Україну до свого складу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити ЄС - негайно взяти Україну до свого складу, - Кулеба

Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке", - написав він.

Читайте також: Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже,дай їм розуму це зробити
показати весь коментар
01.03.2022 15:23 Відповісти
було би добре. але як завжди якесь чмо вилiзе та скаже шо рано ще хоча... маемо надiю на краще
показати весь коментар
01.03.2022 15:27 Відповісти
Скоріше за все в 16:30 за Києвом нам дадуть Статус Кандидата!!!
показати весь коментар
01.03.2022 15:33 Відповісти
В ЕС також добре розуміють,що,якщо області себе не відстоють від загарбників,то через~8років підуть далі вже зобовані пропогандою,як той Донас та Крим.
показати весь коментар
01.03.2022 16:02 Відповісти
Если украинцы не поддались на пропаганду овощя, почему должны бы сдаться засГаше?
показати весь коментар
04.03.2022 14:08 Відповісти
Хотілося б.....
Але дуже сумнівно. За вісім років ні на крок ніщо не зрушилось в цьому напрямку.
показати весь коментар
01.03.2022 16:17 Відповісти
 
 