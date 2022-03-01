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Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький

На Сумщині, в районі КРАСНОПІЛЛЯ організовано зелений коридор для російської техніки. Колона окупантів прямує на обмін полоненими.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"КРАСНОПІЛЛЯ. "Зелений коридор" для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники - наші полонені! Колона прямує на обмін полоненими! Зелений коридор організовано наказом Президента України", - написав він.

Читайте також: На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький 01

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Топ коментарі
+65
Не вірте кацапні!
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01.03.2022 15:34
+40
Они уже нам устраивали под Иловайском зелёный коридор.И все мы помним чем это закончилось.
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01.03.2022 15:35
+35
А колонна зачем? Что-то мне это не нравится…
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01.03.2022 15:34
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Не вірте кацапні!
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01.03.2022 15:34 Відповісти
В Иловайске наши проходили корридором и что с ними сделали?
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01.03.2022 16:16 Відповісти
як пройшло ?
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01.03.2022 15:34 Відповісти
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/410484
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01.03.2022 15:48 Відповісти
Не знаєте, як зробити гіперпосилання?
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01.03.2022 17:07 Відповісти
А колонна зачем? Что-то мне это не нравится…
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01.03.2022 15:34 Відповісти
Й що за техніка? Для обміну вантажівок досить
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01.03.2022 15:36 Відповісти
Роcіяне захотіли додому. Захопили 5 тероборонців і за вихід з України (та 1 офіцера) домовились про обмін.
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01.03.2022 15:56 Відповісти
Так норм.
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01.03.2022 16:08 Відповісти
О - це файна новина!

Дякую!
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01.03.2022 17:08 Відповісти
Що за *****...(((
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Як в Іловайські?
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Это верно, надо бы научить зеленым коридорам в Украине. Чтобы горели как под Иловайском.
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01.03.2022 16:13 Відповісти
Они уже нам устраивали под Иловайском зелёный коридор.И все мы помним чем это закончилось.
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01.03.2022 15:35 Відповісти
так ты предлагаешь нам разбомбить конвой с нашими пленными?
кажется, идиотии тоже должен быть какой-то предел.
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01.03.2022 16:13 Відповісти
ЩО ЗА БРЕД та ЗРАДА?!!
Для обміну полоненими техніка НЕ ПОТРІБНА!
Достатньо АВТОБУСІВ!
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01.03.2022 15:36 Відповісти
а автобусы - не есть техника?
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01.03.2022 16:13 Відповісти
яка колона?? достатньо бортових камазів і обмін виключно 1 на 1. або наших 2 їх 1.
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01.03.2022 15:38 Відповісти
Владі не варто приховувати що саме відбувається.Ми міняєм всіх на всіх в масштабах області?Де гарантія що росіяни віддають всіх?
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01.03.2022 15:38 Відповісти
Уже вроде на один *зеленый коридор* мы повелись недавно. Как бы етот коридор не стал красным. И кого вы на обмен выставляете? кацапских летчиков и офицеров?
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Очередной ТРОЯНСКИЙ КОНЬ от кацапов ?

ЗЕ, ты рискуешь попасть на Гиляку !!
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Маю надію, що той обмін пройде під нашим вогневих контролем.
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Могут *******...этож кацапы

Будьте бдительны
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01.03.2022 15:40 Відповісти
Опять ведутся на эти ********** приманки и превращают агрессора и войну в "спецоперацию".
Ну **** нельзя что ли там рядом с Зеленским поставить нормального патриота чтобы отбивал голову всяким миролюбцам?
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01.03.2022 15:40 Відповісти
Там вроде правильный обмен, пятерых наших на одного чумазого
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01.03.2022 16:01 Відповісти
а пр чем колонна техники ?

пусть спешиваются и ...уярят домой в шрафбат или в тюрьму

помните последний день ДАПа !!!!
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01.03.2022 16:09 Відповісти
Вот до чего договорились вчера. Как я и говорил, **** хочет втихаря забрать своих пленных чтобы никто не узнал как кацапская армия массово сдается
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01.03.2022 15:41 Відповісти
Кацапи про своїх ніколи не печуться. Сто відсотків підлянка.
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01.03.2022 15:41 Відповісти
Вы че, больные????!!!!! это же явный бред и написан под дулом автомата для свободного прохода оккупантов в тыл!!!!
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01.03.2022 15:42 Відповісти
ЦЕ ЯВНА ЗРАДА:
1. Про обмін полоненими ще ніхто ніде не говорив.
2. Для обміну не потрібні коридори.
3. Обмін не проводится на бойовій техніки.
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01.03.2022 15:43 Відповісти
вже були в нашій історії зелені коридори . не вірте.
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01.03.2022 15:43 Відповісти
Техника? Подводные лодки? Бортового грузовика мало?
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01.03.2022 15:45 Відповісти
Живийцький зрадник?!!!
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01.03.2022 15:47 Відповісти
Шот мне от этих коридоров отрыжка после Иловайска...Уроки не учат ?
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01.03.2022 16:05 Відповісти
Ну как-то стрёмно всё это ...
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01.03.2022 16:06 Відповісти
А прочитать и на карту посмотреть, ни кто не пробовал, не?
В Краснополье удерживаются пленные, туда, из Осоевки, пропускают колонну техники. Пленных заберут, а колонна, как я понимаю, должна после этого проследовать за поребрик. Наверное она будет под наблюдением арты, чтобы случайно не сбилась с пути.
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01.03.2022 16:08 Відповісти
Уже говорил с бульбенфюрером - мало?! Чую договорняк подходит - на юге все сдают...
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01.03.2022 16:08 Відповісти
«Рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой»
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01.03.2022 16:09 Відповісти
Зачем давать ссылки на кацапские ресурсы???
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01.03.2022 16:12 Відповісти
а где еще можно узнать о таком счастье ? ))))
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01.03.2022 16:19 Відповісти
a on nekogda neschitalsia svobodno konverturijemim, valjuta da, pokupalji da k srublju neravnjalis, nu neschitaja tam belrupija i ....
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02.03.2022 00:07 Відповісти
поменять и устроить им Иловайск.как они делали коридор.я этого не забыл.смерть собакам.
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01.03.2022 16:09 Відповісти
Хорош зраду разводить, уже обменяли, все нормально...
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01.03.2022 16:11 Відповісти
уже обменяли, 5 наших бойцов теробороны на 1 офицера орка, отставить ЗРАДУ
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01.03.2022 16:14 Відповісти
Такой же коридор для обмена как им дали, благодаря которлму они заминировали ДАП? Украинцы ничему не учатся. Нужен еще один Иловайск, Дебальцево, Дап? Нахер переговоры- азиаты их используют когда дают слабину но хотят ударить ножом в спину. Хватит быть наивными инфантилами!
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01.03.2022 16:17 Відповісти
Коридоры это ведь из котлов дают, верно?
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01.03.2022 16:26 Відповісти
Но не на танках с оружием
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01.03.2022 17:06 Відповісти
Че то это пахнет Донбассом 2014. Какие коридоры по нашей стране на танках. Теперь русская армия будет брать в плен постоянно наше население и будет диктовать нам свои условия.
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01.03.2022 17:06 Відповісти
Може пригадаємо їм "котли"?!
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01.03.2022 17:10 Відповісти
Нагадаю: Донецький аеропорт взяли тому, що наші дозволили оркам забрати трупи своїх, а ті не тільки забрали, а й замінували.
Обмін можуть виконувати тільки на цивільних автобусах і виходять тільки у встановленому місці по одному!

Зеля знову хоче собі медальку за обмін...
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01.03.2022 17:36 Відповісти
 
 