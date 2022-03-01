34611 53
Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Сумщині, в районі КРАСНОПІЛЛЯ організовано зелений коридор для російської техніки. Колона окупантів прямує на обмін полоненими.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"КРАСНОПІЛЛЯ. "Зелений коридор" для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники - наші полонені! Колона прямує на обмін полоненими! Зелений коридор організовано наказом Президента України", - написав він.
Топ коментарі
+65 Tommy Lee
показати весь коментар01.03.2022 15:34
+40 Женя Чайка 504f8eca
показати весь коментар01.03.2022 15:35
+35 Вячеслав Галушка 16a6f560
показати весь коментар01.03.2022 15:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Дякую!
кажется, идиотии тоже должен быть какой-то предел.
Для обміну полоненими техніка НЕ ПОТРІБНА!
Достатньо АВТОБУСІВ!
ЗЕ, ты рискуешь попасть на Гиляку !!
Будьте бдительны
Ну **** нельзя что ли там рядом с Зеленским поставить нормального патриота чтобы отбивал голову всяким миролюбцам?
пусть спешиваются и ...уярят домой в шрафбат или в тюрьму
помните последний день ДАПа !!!!
1. Про обмін полоненими ще ніхто ніде не говорив.
2. Для обміну не потрібні коридори.
3. Обмін не проводится на бойовій техніки.
В Краснополье удерживаются пленные, туда, из Осоевки, пропускают колонну техники. Пленных заберут, а колонна, как я понимаю, должна после этого проследовать за поребрик. Наверное она будет под наблюдением арты, чтобы случайно не сбилась с пути.
Обмін можуть виконувати тільки на цивільних автобусах і виходять тільки у встановленому місці по одному!
Зеля знову хоче собі медальку за обмін...