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Війська РФ пошкодили понад 80 навчальних закладів та лікарень в Україні, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ пошкодили понад 80 навчальних закладів та лікарень в Україні, - Арестович

В Україні за дні війни пошкоджено понад 80 навчальних закладів та лікарень.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальна кількість уражених об'єктів, які не можна кваліфікувати інакше як військові злочини, - одних дитячих садків, шкіл, ПТУ, навчальних закладів та лікарень перевищила 80", - сказав Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок.

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Маскалі - не люди! Дика орда, яку навіть азіати не хочуть визнавати.
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01.03.2022 16:18 Відповісти
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01.03.2022 16:19 Відповісти
Млять... Люсю, вибачте, реально не переношу. Невже немає когось Гідного сводки робити? Навіщо це лайно дістали з за шуфляди?
Україна Переможе.
Наші ********* нелюдів рашисстов аж шмаття летить. !!!
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01.03.2022 16:22 Відповісти
 
 