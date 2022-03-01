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Кулеба про перемовини з РФ: Україна визначається зі своєю позицією і готуватиметься за потреби до нової зустрічі. Виконувати ультиматуми і забаганки не будемо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба про перемовини з РФ: Україна визначається зі своєю позицією і готуватиметься за потреби до нової зустрічі. Виконувати ультиматуми і забаганки не будемо

Україна аналізує результати вчорашніх перемовин з Росією і формує позицію на наступний раунд.

Однак Україна не має наміру виконувати жодних ультиматумів Кремля. Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз аналізуємо те, що відбулося вчора, заявлені позиції. Президент повністю, до найдрібніших деталей, поінформований про розмову, яка відбулась учора. Ми визначимося зі своєю позицією і тоді вже будемо у разі потреби готуватися до нової зустрічі", - сказав Кулеба.

За його словами, українська сторона вважає, що така зустріч має відбутися, тому що Україна вірить у дипломатію і готова до дипломатичного вирішення цього військового конфлікту.

"Але за жодних обставин ми не поїдемо на переговори, якщо РФ на них планує лише оголошувати свої ультиматуми. Переговори – це переговори, і ми будемо розмовляти і шукати рішення. Але виконувати російські ультиматуми і забаганки ми не будемо", - зауважив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не отримала від переговорів з РФ бажаного результату, - Зеленський

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Топ коментарі
+19
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01.03.2022 16:17
+15
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01.03.2022 16:18
+14
Які нах переговори? Підарашка веде знищення України.
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01.03.2022 16:18
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01.03.2022 16:17 Відповісти
Vам..піZда.
..........
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 16:21 Відповісти
это точно- рузге на куй а белорузге тархтор в звезду
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01.03.2022 16:27 Відповісти
Щоб ви розуміли з ким ведете переговори, цей Карлик далі шле військове мясо в Україну

З Криму передають свіжі дані "Танки едут и едут, самолеты летят и летят..."
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01.03.2022 17:02 Відповісти
и шо тут закопаем - наши чернозёмы на костях оккупантов всё приплыли нас пугать уже не выйдет Всё рузге вам звезда сколько бы орков и гротов вы бы сюда не пригнали у нас на вас хватит чтобы вы пошли на концерт кабздона армия мародёров и дристунов жрущая сух пай годный до 2015года в 2022 м
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01.03.2022 17:06 Відповісти
Времена меняются, а люди - нет. Почти одинаково здохли.
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01.03.2022 16:23 Відповісти
В 1943 був більш охайний.
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01.03.2022 16:30 Відповісти
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01.03.2022 16:59 Відповісти
Сложить оружие оркам . Вернуть границы областей . Возврат Крыма пошаговый. Возмещение ущерба за ВСЕ. Тогда можно начинать говорить
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01.03.2022 16:17 Відповісти
И Кубань На десерт
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01.03.2022 16:19 Відповісти
Без населення
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01.03.2022 16:19 Відповісти
А може хто скаже « паляниця» - тих оставити Україні?
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01.03.2022 16:22 Відповісти
Й,що,вони плодитимуть? Споганять роди...
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01.03.2022 16:35 Відповісти
А как же Таганрог?😋
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01.03.2022 16:33 Відповісти
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01.03.2022 16:18 Відповісти
Які нах переговори? Підарашка веде знищення України.
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01.03.2022 16:18 Відповісти
Жертва у лапах вовка веде перевомини про ми: візьми те і те, але залиш це)
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01.03.2022 16:41 Відповісти
Нас проклинуть наші загиблі УКРАЇНЦІ, якщо ми капітулюємо! Навіть думати забудьте!!!!
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01.03.2022 16:20 Відповісти
А де ви вичитати про капітуляцію?
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01.03.2022 16:23 Відповісти
Самі перемовини з агресором в окупованій державі свідчать про це.
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01.03.2022 16:47 Відповісти
Тобто брешете. Якщо не гірше.
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01.03.2022 16:49 Відповісти
Брешу, що Україна окупована ордою?
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01.03.2022 17:09 Відповісти
Не забувай акаунти перемикати, москалику.
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01.03.2022 17:18 Відповісти
КАК ПОНИМАТЬ ВОТ ЭТО?
"В частности, в Евросоюзе пройдут этап признания за нашей страной перспективы членства ЕС и сразу предоставят статус страны-кандидата. А уже после того, как стабилизируется ситуация, Киев и Брюссель начнут переговоры... https://zn.ua/POLITICS/uproshchennoj-protsedury-prinjatija-v-evrosojuz-ne-sushchestvuet-odnako-ukraina-mozhet-srazu-predostavit-status-strany-kandidata-ekspert.html
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01.03.2022 16:22 Відповісти
Як реальність.
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01.03.2022 16:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
начинают евро
бюргеры юлить
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01.03.2022 16:26 Відповісти
А чого Ви очікували це політична акція про солідарність з нашою державою, а про фактичне приєднання до Євросоюзу ніхто говорити не буде, тим більше з корупціонерами.Спитайте у верещучки воно вам розповість що зелені гниди поняття не мають про що говорить Байден і Євросоюз.
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01.03.2022 16:38 Відповісти
Да, да, Будапештский меморандум мокши уже "выполнили". Договоры с кацапней не стоят той бумаги на которой написаны ( вроде Бисмарк сказал).
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01.03.2022 16:28 Відповісти
Не казав він такого, але в цьому щось є.
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01.03.2022 16:31 Відповісти
Ніяких перемовин.Щось ці перемовини схожі більше на зраду.
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01.03.2022 16:34 Відповісти
Заїбали своїми "перемовинами" сцикуни зелені.
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01.03.2022 16:34 Відповісти
А почему не озвучиваете детали? О чем они там трындели? Если будете и дальше скрывать, то толку от этого всего - ноль. Все равно вас, дурачков, обставят.
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01.03.2022 16:38 Відповісти
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01.03.2022 16:51 Відповісти
⚡️НЕ РОБІТЬ УКРАЇНЦЯМ НЕРВИ СВОЇМИ ДОГОВОРНЯKAМИ. Нехай ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ ВИВОЗИТИ ТРУПИ. ЗУСТРІЧ ПІСЛЯ ВІДХОДУ ВІЙСЬК РУСНІ ЗІ ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ! ⚡️
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01.03.2022 16:56 Відповісти
димитрий ифваночич... не опускайся до чужих высот.. ГОНИ КАЦАПОВ *****... пусть на коленях приползут...
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01.03.2022 17:46 Відповісти
 
 