Кулеба про перемовини з РФ: Україна визначається зі своєю позицією і готуватиметься за потреби до нової зустрічі. Виконувати ультиматуми і забаганки не будемо

Україна аналізує результати вчорашніх перемовин з Росією і формує позицію на наступний раунд.

Однак Україна не має наміру виконувати жодних ультиматумів Кремля. Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз аналізуємо те, що відбулося вчора, заявлені позиції. Президент повністю, до найдрібніших деталей, поінформований про розмову, яка відбулась учора. Ми визначимося зі своєю позицією і тоді вже будемо у разі потреби готуватися до нової зустрічі", - сказав Кулеба.

За його словами, українська сторона вважає, що така зустріч має відбутися, тому що Україна вірить у дипломатію і готова до дипломатичного вирішення цього військового конфлікту.

"Але за жодних обставин ми не поїдемо на переговори, якщо РФ на них планує лише оголошувати свої ультиматуми. Переговори – це переговори, і ми будемо розмовляти і шукати рішення. Але виконувати російські ультиматуми і забаганки ми не будемо", - зауважив глава МЗС.

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