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Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом обстріли житлових кварталів українських міст російською армією під час мирних переговорів, та наголосив на необхідності закриття неба над Україною.
Про це Зеленський написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив телефоном із канцлером Олафом Шольцом. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Робота щодо прийняття України до ЄС має пришвидшитися", - написав президент.
Топ коментарі
+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.03.2022 16:23
+11 Vika Lysenko
показати весь коментар01.03.2022 16:23
+7 Планшет Студента
показати весь коментар01.03.2022 16:25
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А теоретично, чи може Америка нам «продати» літаки по 1 гривні і посадити туди пілотів з інтернаціонального легіона? Щоб формально НАТО було ні до чого.