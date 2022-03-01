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Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом обстріли житлових кварталів українських міст російською армією під час мирних переговорів, та наголосив на необхідності закриття неба над Україною.

Про це Зеленський написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив телефоном із канцлером Олафом Шольцом. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Робота щодо прийняття України до ЄС має пришвидшитися", - написав президент.

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Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною 01

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Топ коментарі
+12
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01.03.2022 16:23
+11
МЫ ВСЕ УМОЛЯЕМ , СПАСИТЕ НАШУ Украину ! НЕ НАБЛЮДАЙТЕ РАВНОДУШНО !
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01.03.2022 16:23
+7
Довбай їх, Президенте!
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01.03.2022 16:25
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МЫ ВСЕ УМОЛЯЕМ , СПАСИТЕ НАШУ Украину ! НЕ НАБЛЮДАЙТЕ РАВНОДУШНО !
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01.03.2022 16:23 Відповісти
Чують сильних- ним же і допомагають. Не "умоляйте".
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01.03.2022 16:26 Відповісти
Усе буде добре, правда та Бог на нашому боці, я вірю в це!
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01.03.2022 16:28 Відповісти
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01.03.2022 16:23 Відповісти
Довбай їх, Президенте!
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01.03.2022 16:25 Відповісти
Смерть цапам!
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01.03.2022 16:25 Відповісти
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01.03.2022 16:28 Відповісти
Імпотенти грьобані.
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01.03.2022 16:29 Відповісти
Наддавай жару.
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01.03.2022 16:31 Відповісти
Польша, Болгария и Чехия передали нам вчера более 70 самолетов, летчики ветераны встали в строй. Но небо закрывать никто не будет, во-первых не бундесбюргеры это решают, во-вторых НАТО сейчас не пойдет на прямой конфликт с **********, в-третьих это малоэффективно, от низколетящих вертолетов и крылатых ракет самолет не защитит. Только сбитые самолеты рускофашистов закроют небо над Украиной.
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01.03.2022 16:32 Відповісти
З цих літаків можна було б ********** оту 40км колону біля Іванків.
А теоретично, чи може Америка нам «продати» літаки по 1 гривні і посадити туди пілотів з інтернаціонального легіона? Щоб формально НАТО було ні до чого.
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01.03.2022 17:35 Відповісти
я сподівався що хоч предейтори з ріперами будуть літать, сук, їм навіть безпілотника жаль, яких сотні у сша
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01.03.2022 16:34 Відповісти
 
 