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В Україні розблокують соцмережу "ВКонтакте". Українців закликають до інформвійни проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні розблокують соцмережу "ВКонтакте". Українців закликають до інформвійни проти РФ

В Україні розблокують російську соцмережу "ВКонтакте" - закликають поширювати там правдиві новини про війну Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Вадим Денисенко під час телемарафону.

Соціальну мережу найближчим часом мають розблокувати на території всієї України.

Українців закликають вести у "ВКонтакте" інформаційну війну. Просять громадян поширювати правдиві новини про реальний стан військових дій Росії на території України.

Також заохочують повідомляти про втрати російських військових, закликати виходити на мітинги.

Раніше російська соцмережа була заблокована на території усієї України.

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Топ коментарі
+41
Настав час Диванного Війська- ДО БОЮ!
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01.03.2022 16:28
+28
Блин, вк это целиком фсбэшная помойка, которая контролируется кацапскими свиньями. Неугодных они могут забанить. Не получится ли так, что откроется канал связи с кацапской агентурой и предателями?
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01.03.2022 16:32
+25
Бесполезно. Кацапы упоротые.

Будетолько больше вбросов дезы.
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01.03.2022 16:28
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Настав час Диванного Війська- ДО БОЮ!
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01.03.2022 16:28 Відповісти
Те відчуття, коли ми перестали бути мемом)
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01.03.2022 16:34 Відповісти
Надо список их "вояк" там активно распространять, чтоб знали, кого начинать оплакивать.
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01.03.2022 16:38 Відповісти
Бесполезно. Кацапы упоротые.

Будетолько больше вбросов дезы.
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01.03.2022 16:28 Відповісти
взамен больше фото им с удобрением
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01.03.2022 16:29 Відповісти
Как думаешь от чего будет больше вреда:
1. От фоток в Контакте, которые будут оперативно выпилтваться Роскомнадзором?
2. От теток в Украине, бегающих по хатам с выпученными глазами и трезвонящих мужьям на передовую из-за тго, что прочитали в Вконтакте?
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01.03.2022 16:49 Відповісти
Тактика победителя - убедить врага в том, что он делает всё правильно.
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01.03.2022 16:35 Відповісти
Чтобы одержать победу, бейте в самое сердце врага.
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01.03.2022 16:37 Відповісти
Дикие свино-собаки не понимают ничего человеческого, только язык силы.
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01.03.2022 16:29 Відповісти
Ну теперь мы узнаем,что мы сами себя обстреливаем.
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01.03.2022 16:31 Відповісти
Дивне рішення, ВК його зможе контрити як спам. Хоча, варто спробувати ...
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01.03.2022 16:32 Відповісти
Не понимаю.... Контакт и Одноклассники ФСБ е конторы.
Надо быть идиотом чтобы надеяться чз ФСБ доносить правду.
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01.03.2022 17:02 Відповісти
Блин, вк это целиком фсбэшная помойка, которая контролируется кацапскими свиньями. Неугодных они могут забанить. Не получится ли так, что откроется канал связи с кацапской агентурой и предателями?
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01.03.2022 16:32 Відповісти
Цей канал й так був відкритий для тих, хто юзав VPN...
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01.03.2022 16:41 Відповісти
Так оно и будет
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01.03.2022 16:42 Відповісти
А якщо подоляки-єрмаки-люсіки саме на це розраховують?
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01.03.2022 16:55 Відповісти
дуже вірогідно!
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01.03.2022 18:21 Відповісти
Я сказав би, що скоріш за все.
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01.03.2022 19:20 Відповісти
Фейк якісь

вконтакт як не працює у нас, так і не працював

Виб хоча самі туди зайшли перет тим як писати.....





І марно. Там давно анальна цензура. В більшості (навіть типо опозиційних) групах модери вата
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01.03.2022 16:33 Відповісти
О це новина, я тільки 24 лютого цього року видалив свій акаунт там...дивна новина, але я не розумію, як це нам допоможе виграти? Там сидить одна вата, яка нічого не розуміє
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01.03.2022 16:34 Відповісти
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01.03.2022 16:34 Відповісти
Уже скачал, дрочу орков полностью
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01.03.2022 16:35 Відповісти
Навіщо? Рішення нерозумне. Це м'яко сказано.
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01.03.2022 16:35 Відповісти
Да. Потому что адреса будут пробиваться фсб. Кому надо - пусть использует прокси и впн, а остальным не надо.
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01.03.2022 16:37 Відповісти
Ихние мальчики без ручек и ножек - це саме те для молоді в ВК, наші вбиті діти їх не проймуть - "Єто фейк" . Реальна спалена техніка з свинячими номерами і позначками, кацапські обвуглені тушки - саме те. Отой список їхніх вояк 120тис. нехай читають прийдемо до кожного
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01.03.2022 16:35 Відповісти
Твиттер и тикток где фото и видео тоннами есть для всех.
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01.03.2022 16:37 Відповісти
Правде учатся десятилетиями. Я учился десятилетиями. Их же не учит ни голод, ни холод - они всегда свято верят, что кто-то другой виноват, а раися несет только любовь и чувство глубокого удовлетворения.

Боль от осознания того, что фашист - єто тьі, что оккупант - єто тьі, что тебе нигде не радьі, хотя в школе десять лет вдалбливали обратное - єта боль больнее открьітьіх ран, уж поверьте.

Учатся только те, кто хочет учиться. Я - хотел и имел возможность. Возможность теперь есть у всех. А вот желания...
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01.03.2022 16:37 Відповісти
заблокируют момментально
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01.03.2022 16:37 Відповісти
Нахіба?Хтось сподівається перегавкати тупу підорусняву *******?Скажену шавку вмовити неможливо.Її пристрелюють.
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01.03.2022 16:38 Відповісти
Не вздумайте лезть туда, если не знаете как обеспечить себе анонимность. Если у вас возникают вопросы "а шо может случиться?", то вам туда лучше не соваться! Если у вас там не уникальный пароль, то можете считать, что уже подарили его хрюгавам простым заходом в учётку.
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01.03.2022 16:41 Відповісти
Проснулись блин.
Интерсно, сколько ещё надо соображать, чтоб и Телеграм заблокировали?
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01.03.2022 16:41 Відповісти
Безглуздий і шкідливий крок. Відкриваєте вікно Овертона.

Спочатку пояснюватимете правду, потім жаліти цих сук, які без вас усе знають і все розуміють.

Тільки зброя, тільки кулі, ніяких слів.
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01.03.2022 16:44 Відповісти
Дурне діло.
ВК - фсбешне лайно, яке з великою ймовірністю може містити шпигунські програми.
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01.03.2022 16:45 Відповісти
ВК? Фе, яка гидота вуньича, гейби тота лятрина! 🤢🤮
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01.03.2022 16:46 Відповісти
Вже Третій день кидаю відео, навіть результатів обстрілу та Жертв. Також часто підбітої техніки та полонених. Зкачав з нашої Телеги з інфою та кидаю. Позавчора було Марно, тільки Жарти у відповідь! Вчора деякі вже зрозуміли що то справжня війна. Сьогодні взагалі більшість проти Путіна, але поки не через втрати а через Єкономіку і рубль! Почав кидати Ролики Давидича про Авто та якихось Рос економістів.

1. Не звертати Уваги на ботів, Їх реально море! Не вступати у суперечки, багато провокаторів лише нерви попсуєте! Фраза про 8 років чи щось подібне то або БОТ або Промиті мізки.

2. Зараз Найболючіше то нагадування про їх економіку! Візьміть Давидича та авто, Бомбить добре. Потім Обстріли і полонені! І тільки потім про Мирне не населення, нажаль До Цього Їм Байдуже!

Реальений Досвід диванної війни під час роботи, прошу поширити!
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01.03.2022 16:47 Відповісти
Это бесполезно. Я видел диванные бои и даже пробовал участвовать сам. Ничего кроме усиления ненависти не выходит, хочется просто порвать ту упоротую ху..ню, которая тебе лепит то, что выучила у своих пропогандонов, со стеной говорить эффективней и не вызывает столько ненависти. К тому же эта площадка подконтрольна. Для обнародования реальных материалов лучше использовать ютуб и фейсбук.
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01.03.2022 16:49 Відповісти
Геть зовсім подуріли? Нащо то нам? Тут українська вата прозріває лише під московськими танками, а ці довбні хочуть кацапів постами у чомусь переконати.
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01.03.2022 16:50 Відповісти
10 разів крайще це youtube -- там хоч видно кількість проглядів ...

А "Контакти" це ФСБшний ресурс , там Любянка модерує й будь який контент , який їм не до подоби в мить заблокують .
Але спробувати требо .
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01.03.2022 16:51 Відповісти
Нет. У них там реально армия работает. Напишу, что помню я из 2014 года. В группе Луганск-мой город (их подобных было около 3 только по Луганску) изначально было менее 2 тысяч подписчиков. Это было стабильным не один года. А потом в какой-то миг их стало больше 40 тысяч. И так по всем лугандонским группам. У нас нет такой армии ботов... Блин, да вы тот же Ютуб откройте - там ботов хватает. А теперь представьте, что можно сделать на ресурсе, модерируемом ФСБ.
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01.03.2022 17:57 Відповісти
Вчора хотіли платити кацапні за участь в війні, якщо встигне потім здатися в полон.

Нині знову "геніальна ідея" від кварталу? Вони ж відвертим саботажем займаються (під типільними поясненнями! )
Якщо хочете, щоб кацапи знали правду - найміть 20-100 (всього лиш!) людей, котрі знають, що роб.лять.лять!

Забули, чому закривали? Щоб занадто прості люди не зливали ненавмисно інформацію кацапні?

Телеграм треба закривати! А не відкривати що-небудь під час війни?

Під час переговорів вас кацапня покусала? Що кілька годин якайсь ідіотична ідея - аби тільки допомогти кацапні!
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01.03.2022 16:52 Відповісти
серйозн
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01.03.2022 17:04 Відповісти
Почему считается, что ВКонтакте победит украинская точка зрения? Думаю на чужой платформе это в принципе невозможно. Они также забросают залпами своей "правды" о наших погибших и пленных, а нашу правду просто забанят.
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01.03.2022 17:07 Відповісти
Вы ********? Только трупы промоют им черепные коробки... И то не уверен.
Мертвый аккупант - лучше любой писанины.
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01.03.2022 17:09 Відповісти
народ, хто є у ВК постіть по їхніх пабліках фотки кацапських трупів і паленої технікі, вони реально бісяться від того що бачать, і явно страх буде в їхніх очах від побаченого, по раша тв таке не покажуть. як знайти правильні паблікі,? просто в пошук у ВК на кацапскій пишите - армия, вдв, днр. ітд, і ви знайдете цілу купу профільних пабліків, де сидять кацапскі поцтріоти а далі, на скільки фантазії у вас хватає, не вибирайте слів, беріть самі страшні фото з кацапськими трупами. і постіть!!!! є трупи з доками, шукайте бо доках їхні сторінки у ВК і прямо на ті сторінки кидайте фоткі їхніх трупів, хай мами, жінки і діти бачать де їхні чоловікі здихають фотки смажених кацапчіків є тут https://t.me/UkrainianWitness
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01.03.2022 17:10 Відповісти
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01.03.2022 17:34 Відповісти
Блин, вы что творите? Я не знаю алгоритмов их работы. Но когда у меня были аккаунты в ОК и ВК, то почему-то в рекомендации мне постоянно лезли группы типа "Новососсия", "Оплачение" и прочее, хотя у меня не было друзей, состоявших в этих группах. Нельзя переиграть шулера, особенно если играть его колодой да еще и с его же сдачей. Какой великий аналитик придумал такое решение? Вы хотите паники среди мирняка? Они вам ее сделают.
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01.03.2022 17:46 Відповісти
Прочитайте комменты здесь. По каналу этого украинского мастера половина паРаши училась стиралки ремонтировать. Они пИсались от его роликов. Помогло?
https://www.youtube.com/post/UgkxDLahPQb-LOhfRrzjJznNt4rzwAY6kBEN
Им уже реально только денацификация поможет. Они воюют с Америкой.
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01.03.2022 17:51 Відповісти
вк на Московії буде блокувати ФСБ. не потрібно розблоковувати вк в Україні. зараз достатньо наших в ЄС що отримують інформацію з України і діляться з нею з росіянам.
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07.03.2022 00:03 Відповісти
 
 