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В Україні розблокують соцмережу "ВКонтакте". Українців закликають до інформвійни проти РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні розблокують російську соцмережу "ВКонтакте" - закликають поширювати там правдиві новини про війну Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Вадим Денисенко під час телемарафону.
Соціальну мережу найближчим часом мають розблокувати на території всієї України.
Українців закликають вести у "ВКонтакте" інформаційну війну. Просять громадян поширювати правдиві новини про реальний стан військових дій Росії на території України.
Також заохочують повідомляти про втрати російських військових, закликати виходити на мітинги.
Раніше російська соцмережа була заблокована на території усієї України.
Топ коментарі
+41 Планшет Студента
показати весь коментар01.03.2022 16:28
+28 Мобильный крематорий
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+25 Герхард
показати весь коментар01.03.2022 16:28
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Будь ласка, зачекайте...
Будетолько больше вбросов дезы.
1. От фоток в Контакте, которые будут оперативно выпилтваться Роскомнадзором?
2. От теток в Украине, бегающих по хатам с выпученными глазами и трезвонящих мужьям на передовую из-за тго, что прочитали в Вконтакте?
Надо быть идиотом чтобы надеяться чз ФСБ доносить правду.
вконтакт як не працює у нас, так і не працював
Виб хоча самі туди зайшли перет тим як писати.....
І марно. Там давно анальна цензура. В більшості (навіть типо опозиційних) групах модери вата
Боль от осознания того, что фашист - єто тьі, что оккупант - єто тьі, что тебе нигде не радьі, хотя в школе десять лет вдалбливали обратное - єта боль больнее открьітьіх ран, уж поверьте.
Учатся только те, кто хочет учиться. Я - хотел и имел возможность. Возможность теперь есть у всех. А вот желания...
Интерсно, сколько ещё надо соображать, чтоб и Телеграм заблокировали?
Спочатку пояснюватимете правду, потім жаліти цих сук, які без вас усе знають і все розуміють.
Тільки зброя, тільки кулі, ніяких слів.
ВК - фсбешне лайно, яке з великою ймовірністю може містити шпигунські програми.
1. Не звертати Уваги на ботів, Їх реально море! Не вступати у суперечки, багато провокаторів лише нерви попсуєте! Фраза про 8 років чи щось подібне то або БОТ або Промиті мізки.
2. Зараз Найболючіше то нагадування про їх економіку! Візьміть Давидича та авто, Бомбить добре. Потім Обстріли і полонені! І тільки потім про Мирне не населення, нажаль До Цього Їм Байдуже!
Реальений Досвід диванної війни під час роботи, прошу поширити!
А "Контакти" це ФСБшний ресурс , там Любянка модерує й будь який контент , який їм не до подоби в мить заблокують .
Але спробувати требо .
Нині знову "геніальна ідея" від кварталу? Вони ж відвертим саботажем займаються (під типільними поясненнями! )
Якщо хочете, щоб кацапи знали правду - найміть 20-100 (всього лиш!) людей, котрі знають, що роб.лять.лять!
Забули, чому закривали? Щоб занадто прості люди не зливали ненавмисно інформацію кацапні?
Телеграм треба закривати! А не відкривати що-небудь під час війни?
Під час переговорів вас кацапня покусала? Що кілька годин якайсь ідіотична ідея - аби тільки допомогти кацапні!
Мертвый аккупант - лучше любой писанины.
https://www.youtube.com/post/UgkxDLahPQb-LOhfRrzjJznNt4rzwAY6kBEN
Им уже реально только денацификация поможет. Они воюют с Америкой.