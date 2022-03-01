В Україні розблокують соцмережу "ВКонтакте". Українців закликають до інформвійни проти РФ

В Україні розблокують російську соцмережу "ВКонтакте" - закликають поширювати там правдиві новини про війну Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Вадим Денисенко під час телемарафону.

Соціальну мережу найближчим часом мають розблокувати на території всієї України.

Українців закликають вести у "ВКонтакте" інформаційну війну. Просять громадян поширювати правдиві новини про реальний стан військових дій Росії на території України.

Також заохочують повідомляти про втрати російських військових, закликати виходити на мітинги.

Раніше російська соцмережа була заблокована на території усієї України.

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