Міноборони РФ анонсувало нові обстріли "військових об'єктів" в Києві та Броварах
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міноборони РФ заявило російським виданням, що планує "завдати удару високоточною зброєю по ряду військових об'єктів у Києві, звідки йдуть інформаційні атаки на Росію".
Про це пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
Російські окупанти заявили, що нанесуть удар "по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО (психологічних спецоперацій) у Києві, будуть завдані удари високоточною зброєю".
Агресори заявили про намір обстріляти "ретрансляційні вузли", "апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку у Києві".
В Міноборони РФ поскаржилися, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну "багаторазово зросла кількість інформаційних атак на різні державні установи Російської Федерації, безперервно здійснюються дзвінки громадянам Росії з загрозами фізичного усунення, а також про мінування шкіл, дитячих садків, вокзалів, інших об'єктів соціальної інфраструктури".
Зазначимо, що 72-й центр інформаційно-психологічних операцій дислокується у Броварах, на в'їзді в місто зі сторони Києва.
Будь ласка, зачекайте...
"Баби єщьо нарожают!
Гебельс і то краще пропагандистів кремля
І не такий тупий як кісель і соловьєв
Зрозуміло
Знову будуть бити по людях
А потім казати що "Ето націстко-войний об'єкт"
будут искандерами бомбить?
межконтинентальными ракетами?
1) Один військовий з передової сказав: ***** скільки нас тут помре хоч мільйон, ми вмираємо за свою землю. Але цього разу ми не пробачимо і заберемо свою землю всю!!!
Звідси випливає другий вислів:
2) Спочатку Українцям стає страшно, а потім *****. Але коли Українцям стає *****, то всім стає тоді дуже страшно!
І третій чудовий вислів на сьогодні стосується рашкі:
3) Україна та Мати городів Київ каже до росії: Я тебе породила і я тебе вб'ю!
что-то как-то до сейчас не анонсировали...
Дорогие подписчики и гости канала! Вторник 1.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 7366 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Надо побить рекорд Афгана и пистец пида рассии.
твари подлючие
все у них было, во всех структурах европы гадили
им мало было
вы русские алени просто
я поражаюсь как вы свою страну в изгоя превратили
вы просто алени, китайцы вообще офигели
теперь они видят примерно что с ними сделают
если они попробую отжать тайвань
пусть каждый кто хотел побить хохлов
ощутит на себе любов
и будет осиживаться в бомбоубежище
высоконеточных