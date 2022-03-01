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Найгарячішою точкою нині є Херсон, також бої тривають за Харків і на північному заході від Києва, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найбільш гарячою точкою в Україні є Херсон, також гаряче у Харкові та на північний захід від Києва.
Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних сил, територіальної оборони з російськими окупантами. Друга точка - північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися, і ми наносимо потужні артилерійські удари по ньому. Харків звісно є гарячою точкою...", - сказав Арестович.
Топ коментарі
+25 Перехватчик
показати весь коментар01.03.2022 16:40
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.03.2022 16:41
+6 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 16:44
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@apiontkovsky
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28 февр.
На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
Бідні залишились дома. Вони ж і воюють.
Ольга ? "я б не виділяв"
Я про те що допомога піде не тим, кому вона дійсно потрібна. Як завжди.
совсем ******** старый маразматик .
https://www.viber.com/invite/e554241de0b2900251aff18fba0d5b2d94501f220c2e2b4a00284666ecdb9899
Спочатку важливіше було погасити панічні настрої. Тому видавали майже онлайн. Ворог теж цим користувався. Це зайві втрати.
Всех видел из слуг, кто как. Кто не потерял лицо, а кто три дня ходил сжав презрительно губы а теперь ходит с виноватым видом. Ну а отец депутата, глава администрации, ну этот вообще перевертыш. Вспоминается история ГКЧП. Я тогда был свидетелем тех событий, но ввиду низкого социального статуса (молодой юрист в райсовете) не принимал участия. Был один первый зам. администраций еще не было. Сразу взял в оборот военкома, КГБ сдрыснул,нач РОВД и немедленно в присутствии большого количества зевак, приказал водителю показывая на портрет Горбачева -немедленно вынести эту сволочь. Собрал всех прихлебателей предов колхозов и начали планировать переход власти. Со стороны все виделось картинно. Особоупоротые обкомовцы проводили какие то тайные встречи (но без алкоголя). А потом все стихло само собой. Первый зам зовет своего водителя и говорит - никто не видел, тот никто, принести и поставь портрет на место. Сразу появилось КГБ и вечный вопрос, а что вы делали все эти три дня. Нач милиции молодой опер, повеселел. Но первый зам еще месяц поил КГБиста. На этом все и кончилось. А зеваки потом между собой еще два месяца хохотали но потом кокон (кравчук) провел референдум. Так и этот отец, как старый неудовлетворенный карьерист приступил к делу, а потом "осознав"немедленно переоделся в охотничью форму и шепотом -меня не так поняли. Поняли, еще как.