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армія РФ (2698) Херсон (340) Арестович Олексій (239)

Найгарячішою точкою нині є Херсон, також бої тривають за Харків і на північному заході від Києва, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найгарячішою точкою нині є Херсон, також бої тривають за Харків і на північному заході від Києва, - Арестович

Найбільш гарячою точкою в Україні є Херсон, також гаряче у Харкові та на північний захід від Києва.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних сил, територіальної оборони з російськими окупантами. Друга точка - північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися, і ми наносимо потужні артилерійські удари по ньому. Харків звісно є гарячою точкою...", - сказав Арестович.

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Топ коментарі
+25
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
28 февр.



На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
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01.03.2022 16:40
+14
Харьков и Херсон не были « нацистскими» -именно поэтому хуйло решило их разбомбить ?

совсем йобнулся старый маразматик .
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01.03.2022 16:41
+6
⚡️Ирпень, Буча. Украинская армия завладела техникой российских войск.
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01.03.2022 16:44
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Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
28 февр.



На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
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01.03.2022 16:40 Відповісти
Не сочувствуєщєго, а обоср шегося міра, який десятиліттями ховав крадене, знекровлюючи десятки країн
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01.03.2022 17:08 Відповісти
⚡️Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине уже предоставили 500 млн евро военной помощи, теперь ЕС выделит еще 500 млн для помощи беженцам.
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01.03.2022 16:41 Відповісти
Біженцям я б не виділяв. 90% з них люди не бідні. Пострибали в свої тачки і поїхали до західного кордону.

Бідні залишились дома. Вони ж і воюють.
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01.03.2022 17:10 Відповісти
Біженці є різні... Як у Волновасі - все зруйноване вщент.
Ольга ? "я б не виділяв"
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01.03.2022 17:29 Відповісти
Гроші ЕС підуть біженцям в Польшу. До чого тут Волноваха?

Я про те що допомога піде не тим, кому вона дійсно потрібна. Як завжди.
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01.03.2022 17:39 Відповісти
а потом они пересылаются в Украину своим родным
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01.03.2022 17:50 Відповісти
Це якийсь троль. За ніком "Ольга", а пише "я б не виділяв" - як чоловік, а не жінка, та б написала "я б не виділяЛА".
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01.03.2022 17:55 Відповісти
я побачила пару-трійку заблукавших)) просто в спам
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01.03.2022 18:43 Відповісти
Харьков и Херсон не были « нацистскими» -именно поэтому ***** решило их разбомбить ?

совсем ******** старый маразматик .
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01.03.2022 16:41 Відповісти
⚡️Ирпень, Буча. Украинская армия завладела техникой российских войск.
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01.03.2022 16:44 Відповісти
У Бучі сьогодні знову був бій. В Ірпені, Гостомелі тихо. В Макарові, Липівці повно терористів. У Липівці вийшов цивільний з підвалу перекурить і кацапи його вбили сьогодні. Прийшли туди вчора ввечері.
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01.03.2022 17:14 Відповісти
Люся снова перекрасилась. Какое же оно мерзкое, специалист))
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01.03.2022 16:53 Відповісти
Нахєра його взагалі витащіли. Дивись противно. Невже не було когось адекватного?
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01.03.2022 17:02 Відповісти
зараз у Херсоні стихло
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01.03.2022 16:54 Відповісти
Тобто у Маріуполі все добре? Таке враження, що Донецької області взагалі не існує?
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01.03.2022 17:01 Відповісти
шо вы кричите и бегаете?? все буде гаразд.Хакерский второй фронт открыт.Там наступают. Интернет-это сила!!
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01.03.2022 17:54 Відповісти
курви підпалили ТРЦ Фабрику

https://www.viber.com/invite/e554241de0b2900251aff18fba0d5b2d94501f220c2e2b4a00284666ecdb9899
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01.03.2022 17:04 Відповісти
По чему ни слова о жести, что творилось у нас на севере Николаевской области?? Тут такая жесть была, но справились, уничтожили огромаднейшие колоны рашистов, и ни в одной сводке об этом!
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01.03.2022 17:15 Відповісти
когда?
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01.03.2022 17:17 Відповісти
Не кіпішуй. Зараз схоже перейшли до нормальної військової практики, коли інфа про бої подається з затримкою на день-два. Вчорашніх боїв ще немає. І в статистику навіть не включили.

Спочатку важливіше було погасити панічні настрої. Тому видавали майже онлайн. Ворог теж цим користувався. Це зайві втрати.
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01.03.2022 17:47 Відповісти
Зараз боком вилазе нам те що не вірили попередженням штатів, не провели мобілізацію не підготувались на півдні.
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01.03.2022 17:32 Відповісти
А где же оружие для тероббороны?Есть тлько призывы защищаться чем? палками и коктелем Молотова.Просрала зе-власть все в том числе и оружие.Но зато он сейчас патриот и с народом.Так ведь сейчас его оправдывают.
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01.03.2022 17:33 Відповісти
Цікаво тепер згадувати як наш президент бачив мир в очах Ху*ла.
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01.03.2022 17:35 Відповісти
Эти его родовые потуги заглядывания три.семь,туз ***** таки попадут на скрижали истории.
Всех видел из слуг, кто как. Кто не потерял лицо, а кто три дня ходил сжав презрительно губы а теперь ходит с виноватым видом. Ну а отец депутата, глава администрации, ну этот вообще перевертыш. Вспоминается история ГКЧП. Я тогда был свидетелем тех событий, но ввиду низкого социального статуса (молодой юрист в райсовете) не принимал участия. Был один первый зам. администраций еще не было. Сразу взял в оборот военкома, КГБ сдрыснул,нач РОВД и немедленно в присутствии большого количества зевак, приказал водителю показывая на портрет Горбачева -немедленно вынести эту сволочь. Собрал всех прихлебателей предов колхозов и начали планировать переход власти. Со стороны все виделось картинно. Особоупоротые обкомовцы проводили какие то тайные встречи (но без алкоголя). А потом все стихло само собой. Первый зам зовет своего водителя и говорит - никто не видел, тот никто, принести и поставь портрет на место. Сразу появилось КГБ и вечный вопрос, а что вы делали все эти три дня. Нач милиции молодой опер, повеселел. Но первый зам еще месяц поил КГБиста. На этом все и кончилось. А зеваки потом между собой еще два месяца хохотали но потом кокон (кравчук) провел референдум. Так и этот отец, как старый неудовлетворенный карьерист приступил к делу, а потом "осознав"немедленно переоделся в охотничью форму и шепотом -меня не так поняли. Поняли, еще как.
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01.03.2022 19:10 Відповісти
 
 