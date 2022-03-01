Найгарячішою точкою нині є Херсон, також бої тривають за Харків і на північному заході від Києва, - Арестович

Найбільш гарячою точкою в Україні є Херсон, також гаряче у Харкові та на північний захід від Києва.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних сил, територіальної оборони з російськими окупантами. Друга точка - північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися, і ми наносимо потужні артилерійські удари по ньому. Харків звісно є гарячою точкою...", - сказав Арестович.