Російський літак скинув бомбу на житловий будинок у Бородянці, - Бутусов. ВIДЕО

Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області. Російська армія, яка зазнала величезних втрат та розбита у багатьох боях, перейшла до відверто терористичних дій. Найближчим часом повідомимо подробиці цієї трагедії. Україна помститься на полі бою", - написав Бутусов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці, - Лапутіна