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Російський літак скинув бомбу на житловий будинок у Бородянці, - Бутусов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Щойно російський літак скинув бомбу на житловий будинок у селищі Бородянка Київської області. Російська армія, яка зазнала величезних втрат та розбита у багатьох боях, перейшла до відверто терористичних дій. Найближчим часом повідомимо подробиці цієї трагедії. Україна помститься на полі бою", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці, - Лапутіна

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Топ коментарі
+64
а мы цацкались с гнойниками л/днр с 2014 года.. надо было всех нахер выкосить и сказать, это в каждом окне был сепар
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01.03.2022 16:46
+55
Орді насрати на своє м'ясо.
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01.03.2022 16:47
+48
Україна домовилась з Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Байрактар.
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01.03.2022 16:57
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Мрази
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01.03.2022 19:08 Відповісти
Тварі не розуміють чим це все закінчіться, а я скажу-буде проклята всякий виродок у якого тавро - московит.
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01.03.2022 20:49 Відповісти
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Ну да. бомба попала в дом только что..... И осколки дома тут же сами собрались в аккуратную кучу. Однозначно фейк
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01.03.2022 21:00 Відповісти
Підарасина, іди *****.
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01.03.2022 21:40 Відповісти
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