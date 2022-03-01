ЄСПЛ за зверненням України видав забезпечувальний захід і вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти, - Ліщина. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Європейський суд з прав людини виніс рішення з вимогою від Російської Федерації припинити напади на цивільні об'єкти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.
"Є забезпечувальний захід від ЄСПЛ!!!", - повідомив він.
"Суд вирішує вказати уряду Росії утриматися від військових нападів на мирних жителів та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстреної допомоги та інші цивільні об'єкти, такі як школи та лікарні, і негайно забезпечити безпеку медичних закладів, персоналу та машин екстреної допомоги на території, яка знаходиться під атакою чи облогою російських військ", - йдеться у рішенні суду.
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Максим Мирович
@MirovichMedia
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28 февр.
Мир думал что они всё же не такие *******, а они оказались ещё хуже.
На Харьківськом Трібунале вони усі як один будуть затверджувати, що "лише испанляле преказьі". Одразу не треба більш буде про кожного доказувати, що його приказ був злочинним. Одразу в них був наказ зупинити злочин, але ж вони відмовились. А те, що вони не визнають ЄСПЛ - це не є оправданням.