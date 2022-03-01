ЄСПЛ за зверненням України видав забезпечувальний захід і вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти, - Ліщина. ДОКУМЕНТ

Європейський суд з прав людини виніс рішення з вимогою від Російської Федерації припинити напади на цивільні об'єкти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

"Є забезпечувальний захід від ЄСПЛ!!!", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до ЄСПЛ з приводу злочинів армії РФ в Україні

"Суд вирішує вказати уряду Росії утриматися від військових нападів на мирних жителів та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстреної допомоги та інші цивільні об'єкти, такі як школи та лікарні, і негайно забезпечити безпеку медичних закладів, персоналу та машин екстреної допомоги на території, яка знаходиться під атакою чи облогою російських військ", - йдеться у рішенні суду.