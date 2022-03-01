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ЄСПЛ за зверненням України видав забезпечувальний захід і вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти, - Ліщина. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄСПЛ за зверненням України видав забезпечувальний захід і вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти, - Ліщина. ДОКУМЕНТ

Європейський суд з прав людини виніс рішення з вимогою від Російської Федерації припинити напади на цивільні об'єкти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

"Є забезпечувальний захід від ЄСПЛ!!!", - повідомив він.

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"Суд вирішує вказати уряду Росії утриматися від військових нападів на мирних жителів та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстреної допомоги та інші цивільні об'єкти, такі як школи та лікарні, і негайно забезпечити безпеку медичних закладів, персоналу та машин екстреної допомоги на території, яка знаходиться під атакою чи облогою російських військ", - йдеться у рішенні суду. 

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Топ коментарі
+9
Вбивати цапів без жалю!!!
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01.03.2022 16:56
+7
Это решение для цивилизованного мира.
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01.03.2022 16:56
+6
решение суда и сбитие каждого русского самолета в небе над Украиной - это лучше, чем просто решение суда...
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01.03.2022 16:56
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решение суда и сбитие каждого русского самолета в небе над Украиной - это лучше, чем просто решение суда...
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01.03.2022 16:56 Відповісти
Это решение для цивилизованного мира.
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01.03.2022 16:56 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!!!
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01.03.2022 16:56 Відповісти
Так вони і послухали. "Ми бамбім толька мірниє абʼєкти"
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01.03.2022 16:57 Відповісти
Звиняюсь: "Ми бамбім толька ваєнниє абʼєкти"
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01.03.2022 16:57 Відповісти
Да ложили они на ЕСПЧ. У них ихний суд надсудейший суд в мире.
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01.03.2022 17:00 Відповісти
По факту невиконання буде накладено арешт на майно за кордоном.
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01.03.2022 17:01 Відповісти


Максим Мирович


@MirovichMedia

·
28 февр.



Мир думал что они всё же не такие *******, а они оказались ещё хуже.
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01.03.2022 17:02 Відповісти
Я нагадаю, що зараз цей наказ ні на що не впливає. Але!

На Харьківськом Трібунале вони усі як один будуть затверджувати, що "лише испанляле преказьі". Одразу не треба більш буде про кожного доказувати, що його приказ був злочинним. Одразу в них був наказ зупинити злочин, але ж вони відмовились. А те, що вони не визнають ЄСПЛ - це не є оправданням.
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01.03.2022 17:05 Відповісти
Да кацапні срати на цей документ..
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01.03.2022 17:06 Відповісти
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01.03.2022 17:08 Відповісти
Этот шизик яо грозит, а вы просите не бомбить мирное население? Это только начало....
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01.03.2022 17:11 Відповісти
На фото старая Харьковская 134 школа на ул. Шевченко, Журавлёвка. Напротив Карякин Сад, небольшой сквер как бы, посажен первично был ещё при царе. Много переучились в той школе, старая часть окраинного Харькова. Вроде как Татарка в Киеве, или Пересыпь в Одессе, рабочие окраины. Напрессованые места, маленькие фабрики, цеха от заводов, частный сектор большой. Жаль. Востановить можно---но когда теперь?
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01.03.2022 17:18 Відповісти
Пхахаххаахах, выдали они, КОМУ ВЫ ВЫДАЛИ, вы еще выразите вместе с этим озабоченность обязательно. Их только стрелять как собак бешенных, все других вариантов нету!
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01.03.2022 17:26 Відповісти
 
 