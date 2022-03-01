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Ворог готує авіаудар по Софії Київській: УГКЦ закликає врятувати найбільшу святиню українців
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – собору Софії Київської.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.
"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин".
Глава УГКЦ закликав усіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.
Топ коментарі
+71 Vlad Kravets
показати весь коментар01.03.2022 17:04
+53 Yuri Sotnyk
показати весь коментар01.03.2022 17:07
+46 Перехватчик
показати весь коментар01.03.2022 17:05
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Сверхсветово́е движе́ние - движение со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Несмотря на то, что согласно специальной теории относительности скорость света в вакууме является максимально достижимой скоростью распространения сигналов, а энергия частицы положительной массы стремится к бесконечности при приближении её скорости к скорости света, объекты, движение которых не связано с переносом информации (например, фаза колебаний в волне, тень или солнечный зайчик), могут иметь сколь угодно большую скорость
уже украинский равин с торрой там что-то вещал...
Путин, ты реально дебил ???