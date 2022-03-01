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Ворог готує авіаудар по Софії Київській: УГКЦ закликає врятувати найбільшу святиню українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог готує авіаудар по Софії Київській: УГКЦ закликає врятувати найбільшу святиню українців

Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – собору Софії Київської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

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"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин".

Глава УГКЦ закликав усіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.

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Топ коментарі
+71
Даже нацисты во время ВМВ себе такого не позволяли
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01.03.2022 17:04
+53
Нацисти в порівнянні з орками то безвинні створіння.
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01.03.2022 17:07
+46




Максим Мирович


@MirovichMedia

·
28 февр.



Мир думал что они всё же не такие ёбнутые, а они оказались ещё хуже.
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01.03.2022 17:05
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01.03.2022 17:54 Відповісти
в новинах передають що Херсон майже ......... зайняла кацапська орда .
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01.03.2022 17:55 Відповісти
Не дай Бог
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01.03.2022 17:55 Відповісти
я ЖУТКО ПРЕДСТАВЛЯЮ , что люди сделают после войны с росией с Добкиным , Королевской , Бойко , Шуфричем , Новимским и др. это ОНИ науськивали и грозили КАЖДЫЙ раз , это на их СОВЕСТИ война !!!(((( столько ЖИЗНЕЙ , столько РАЗРУШЕНИЙ и это в 21 ВЕКЕ !!! ((((
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01.03.2022 17:57 Відповісти
К сожалению, бога нет, иначе бы он такого не допустил.
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01.03.2022 17:59 Відповісти
Бога нет, а ты есть, да? Железная логика...
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01.03.2022 19:57 Відповісти
Эм, а в чем твоя логика? Я то каким боком к богу, и как мое существование может быть аргументом в пользу мифического существа. Если бы у меня были сверхспособности, то я бы понял твою логику.
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01.03.2022 21:39 Відповісти
Якщо людина не вірить, що Бог є - ок. Але Ви стверджуєте - Бога нема, уловлюєте різницю? Ви не можете доказати, що Його нема а я не зможу Вам доказати, що Він є. І в цьому нема протиріччя. Наприклад совісті в людини серед нутрощів Ви теж не знайдете, але ж вона є?! Я Вам більше скажу, якщоби Бог зараз об`явив Себе, то навідь путін корчив би із себе святого. А так, є свобода волі і видно за життя людини, що він є насправді... Але я Вас не переконую, вірте в що хочете, це Ваше право.
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01.03.2022 21:49 Відповісти
Я знаю что бога нет, потому что его существование, нарушило бы физические законы. Например: граничность скорости света, так как из его описания(имеется в виду классический бог из ветхого завета) следует что он нарушает физ. законы. Мне в это не надо верить, это научный факт(физические законы и константы). Возможно существуют какие то существа( всего лишь предположение и не более) более развитые чем мы, но и они не вправе быть над физическими законами вселенной.
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01.03.2022 23:04 Відповісти
Это не доказательства а аргументы. Вы думаете что знаете, а это не одно и тоже. Т.е. Вы опровергнули Творца вселенной при этом не зная даже того, что на самом деле есть сверхсветовые скоростя? Ладно, читайте:

Сверхсветово́е движе́ние - движение со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Несмотря на то, что согласно специальной теории относительности скорость света в вакууме является максимально достижимой скоростью распространения сигналов, а энергия частицы положительной массы стремится к бесконечности при приближении её скорости к скорости света, объекты, движение которых не связано с переносом информации (например, фаза колебаний в волне, тень или солнечный зайчик), могут иметь сколь угодно большую скорость
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01.03.2022 23:47 Відповісти
Не прикалывайтесь. Любой физик когда говорит о конечности скорости света имеет в виду конечную скорость переноса информации. А так то скорости могут быть хоть бесконечные, например когда распространяется фронт световой волны. Но увы и ах, это не переносит информацию. Можете ещё почитать про запутанность, там тоже есть мгновенное взаимодействие, но опять увы и ах, без переноса информации. Это как раз доказательство отсутствия всемогущего существа, так как по определению всемогущество подразумевает что это существо может абсолютно всё.
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02.03.2022 00:11 Відповісти
И опять-таки, это все аргументы а не доказательства. Чтобы не залазить в дебри теорий т.к. мы всеравно не сможем ничего доказать друг другу научными методами, я предлагаю сойтись на том, что в своем утверждении "Бога нет", Вы на самом деле хотели сказать: "я верю что Бога нет" т.к. скажи Вы обратное, Вы станете тоже верующим в то, что пока никто не может ни доказать ни опровергнуть.
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02.03.2022 00:20 Відповісти
П.С.: ну или "я не верю что Он есть", если угодно...
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02.03.2022 00:24 Відповісти
Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюді вбивають жертв Голокосту вдруге".
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01.03.2022 18:00 Відповісти
Интересно что на это скажет Израиль, сглотнет?
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01.03.2022 23:06 Відповісти
да всем интересно
уже украинский равин с торрой там что-то вещал...
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01.03.2022 23:40 Відповісти
Доброе утро... Они уже обратно едут...
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01.03.2022 18:12 Відповісти
********* уже их всех. Ну если новые приедут - см. начало сообщения.
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01.03.2022 18:33 Відповісти
очкерийская свинятина на подходе? так наши черножопых чуркобесов в плен не берут. пусть местные очкерийские зулейки к китайцам обращаются, чтобы они им новых детей гор наделали. А эти что придут пойдут на корм свиньям.
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01.03.2022 19:07 Відповісти
Это будет последний день масковского патриорхата в Украине.
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01.03.2022 18:01 Відповісти
Это бесполезно, есть цифровой слепок объекта, восстановят из тех же древних кирпичиков.
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01.03.2022 18:12 Відповісти
олигофрэны думают что тут телевизор смотрят как у них..
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01.03.2022 18:13 Відповісти
Забыли мы касапов покрестить, вот нехристи и беснуются.
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01.03.2022 18:14 Відповісти
Пусть Матерь Божья ослепит их всех, и лишит возможности самостоятельно двигаться если на такое осмелятся! Это война с дьяволом!
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01.03.2022 18:23 Відповісти
Подумали бы остатками отобранного разума, что им за это будет.
Путин, ты реально дебил ???
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01.03.2022 18:26 Відповісти
Приедут ещё 10 иностранных легионеров после этого, уже во имя святой войны)
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01.03.2022 21:40 Відповісти
*легионов
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01.03.2022 21:40 Відповісти
****** ********! Совсем ******,мрази!
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01.03.2022 19:00 Відповісти
Удары по Москве... сразу.
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02.03.2022 03:05 Відповісти
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