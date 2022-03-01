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Перша в історії кібервійна. Після стримування атак РФ, Україна перейшла у наступ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після стримування кібератак з боку РФ, українські айтівці перейшли до наступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-сторінку віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах", - повідомив він.
Федоров заявив, що кібервійна відкрита та масштабна. Відбувається за участі державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, "а в Україні такої рівно 100%".
"І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу", - заявив віцепрем'єр.
Топ коментарі
+46 Планшет Студента
показати весь коментар01.03.2022 17:33
+36 Sophia-Maria Duglass
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+33 Максим Дяченко
показати весь коментар01.03.2022 17:34
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Будь ласка, зачекайте...
Следите за базаром, господа, за каждой кибервойной идет настоящаяя война
и погаснет...
І з права, звергу з'явиться знак
Натисніть на нього і там буде заблокувати
Смотрим: https://twitter.com/h_kharkov/status/1498647260132950019
Что здесь, что здесь у хахлов?
путин говорят - *****!
Но, пока есть на бухло,
Русским путин - НЕ-ХУЙЛО!
Не босюь хахляцких мин,
Мне не страшен Джавелин,
Байрактар и ЭнЛэАВ -
За царя, за *******!
Чу, бандэровцы в кустах,
Но а мне неведом страх!
Их коктейля накатил -
Но коктейль палёным был!
Правосек на блокпосту,
Жидким сделался мой стул.
Я, конечно, не забздел -
Кормят классно - переел...
Всех-всех-всех осовбодил -
И в канаву угодил.
Кто сказал "потери" - ну?
Я здесь просто отдохну.
У 1108 році в Москві був ліс. Звідки взялася ідея ***** про право на Київську Русь?
Эти типа как Мозамбик будет претендовать на раздел мира по Тордесильясскому договору на том основании, что он есть часть Португалии, т.к. португальцы его когда-то завевали..
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