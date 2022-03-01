Перша в історії кібервійна. Після стримування атак РФ, Україна перейшла у наступ

Після стримування кібератак з боку РФ, українські айтівці перейшли до наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-сторінку віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах", - повідомив він.

Федоров заявив, що кібервійна відкрита та масштабна. Відбувається за участі державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, "а в Україні такої рівно 100%".

"І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу", - заявив віцепрем'єр.

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