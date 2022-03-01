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Перша в історії кібервійна. Після стримування атак РФ, Україна перейшла у наступ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перша в історії кібервійна. Після стримування атак РФ, Україна перейшла у наступ

Після стримування кібератак з боку РФ, українські айтівці перейшли до наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-сторінку віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах", - повідомив він.

Федоров заявив, що кібервійна відкрита та масштабна. Відбувається за участі державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, "а в Україні такої рівно 100%".

"І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу", - заявив віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України

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Топ коментарі
+46
Бань рашистів!
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01.03.2022 17:33
+36
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01.03.2022 17:41
+33
Зараз Медведьєв скаже у твитері:
Следите за базаром, господа, за каждой кибервойной идет настоящаяя война
и погаснет...
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01.03.2022 17:34
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Бань рашистів!
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01.03.2022 17:33 Відповісти
Цензор тормозите как вторжение началось диванные ложат кацам всё что надо бульбозаврам тоже
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01.03.2022 17:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это он готовится заявить что "Дія" всех победила своим незамысловатым и деревянным сервисом.
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01.03.2022 18:24 Відповісти
Зараз Медведьєв скаже у твитері:
Следите за базаром, господа, за каждой кибервойной идет настоящаяя война
и погаснет...
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01.03.2022 17:34 Відповісти
вжух
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01.03.2022 17:35 Відповісти
Шо то значить, бо не второпаю?
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01.03.2022 17:37 Відповісти
всё лежит сайт как рузге в поле -красивое
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01.03.2022 17:37 Відповісти
правда.ру не лежит, работает
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01.03.2022 17:39 Відповісти
підтверджую, та срань працює
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01.03.2022 17:41 Відповісти
а ты на янд?кс войди через впн
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01.03.2022 18:52 Відповісти
цей сайт працює. можна ще раз вжух зробити?
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01.03.2022 17:56 Відповісти
Эх, а я там новости читала, чтобы знать какие гадости Рос СМИ пишут про украинцев и знать какие нападки отбивать в пабликах. Но сдохли гады, туда им и дорога, Аминь
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01.03.2022 20:06 Відповісти
У вас железные нервы. Меня на это не хватает.
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01.03.2022 21:15 Відповісти
А твіттер йому такий у відповідь - русскій карабль, іді на ху# )
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01.03.2022 17:36 Відповісти
🤣
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01.03.2022 17:50 Відповісти
pravda.ru nazhal ne zdohla , tilki sho vidrkila storinky bez zhodnih problem nazhal'.
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01.03.2022 17:50 Відповісти
тільки не читай тієї помойки, там лють
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01.03.2022 17:53 Відповісти
пішов він на *** недоносок
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01.03.2022 18:15 Відповісти
Хлопці, валіть все, що можете.Смерть цапам!
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01.03.2022 17:35 Відповісти
Агонь!!!
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01.03.2022 17:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ih26ZNtILUY Тут пьяная мразота вещает - нужно блокануть
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01.03.2022 17:37 Відповісти
Щось не виходить цю третью мировую блоканути на ютубі, підкажіть ?
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01.03.2022 17:48 Відповісти
Якщо с телефону то натисніть на виді
І з права, звергу з'явиться знак

Натисніть на нього і там буде заблокувати
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01.03.2022 17:53 Відповісти
жалобу отправила
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01.03.2022 18:42 Відповісти
до это же лошара на ютубе он же нищий раз свой сбер выкинул
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01.03.2022 18:54 Відповісти
А не можна якось путіну ядерну валізку хакнути? О це було певний капець!
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01.03.2022 17:37 Відповісти
так шоб в шахте ******* одна
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01.03.2022 17:38 Відповісти
У него там чемоданчик на угольной тяге работает, с штатным кочегаром. А не на вот этой вот вашей кибернетике.
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01.03.2022 19:54 Відповісти
я представила это....матер божа ржу
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01.03.2022 22:28 Відповісти
зніміть ролік, як ***** підписує капітуляцію і наказує вийти військам з донбасу та криму та закиньте його на центральні канали.
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01.03.2022 17:37 Відповісти
Непогано було б в кацапських містах підрубитися до їхньої системи екстренного оповіщення....
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01.03.2022 17:39 Відповісти
Как получить полные данные русских кредиток и ограбить врага:
Смотрим: https://twitter.com/h_kharkov/status/1498647260132950019
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01.03.2022 17:40 Відповісти
видео заблокировано
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01.03.2022 18:07 Відповісти
Заблокували кацапам картки.
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01.03.2022 18:39 Відповісти
Блин, повторюсь
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01.03.2022 17:40 Відповісти
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01.03.2022 17:41 Відповісти
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01.03.2022 18:00 Відповісти
треба з ординських полонених сформувати потішну "Русскую Освободительную Армию" ... дати їм криві автомати з холостими набоями, і най "воюють" на камеру ... чому ця чудова iдея досі не реалізована ?!!
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01.03.2022 17:41 Відповісти
😁🤣
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01.03.2022 18:01 Відповісти
Головне всіх в лапті одягнути і балалайки за плечем дати, і щоб обов'язково частушки співали на кшталт:

Что здесь, что здесь у хахлов?
путин говорят - *****!
Но, пока есть на бухло,
Русским путин - НЕ-ХУЙЛО!

Не босюь хахляцких мин,
Мне не страшен Джавелин,
Байрактар и ЭнЛэАВ -
За царя, за *******!

Чу, бандэровцы в кустах,
Но а мне неведом страх!
Их коктейля накатил -
Но коктейль палёным был!

Правосек на блокпосту,
Жидким сделался мой стул.
Я, конечно, не забздел -
Кормят классно - переел...

Всех-всех-всех осовбодил -
И в канаву угодил.
Кто сказал "потери" - ну?
Я здесь просто отдохну.
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01.03.2022 20:29 Відповісти
3го березня Анонімус обіцяв обнулити рахунки насєлєнія московії.
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01.03.2022 17:42 Відповісти
Ця інформація виявилась фейком ще вчора
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01.03.2022 17:56 Відповісти
Жаль, вони на це заслуговують.
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01.03.2022 17:57 Відповісти
Все одно як написати,що ця інформація виявилася правдивою.
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01.03.2022 18:43 Відповісти
чи то фейк, чи то не фейк, бо не ясно як мінцифри про це знає, а по друге мінцифри зацікавлений , щоб кацапи гроші не знімали і, дійсно, анонімус перерахував їх гроші в ВСУ. Як вам така думка?))
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01.03.2022 18:27 Відповісти
То була спецоперація, щоб росіяни ломанулися забирати свої гроші і обвалити рубль ще більше. Але я думаю, там вже обмежили видачу готівки.
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01.03.2022 22:04 Відповісти
пора уже этот театр абсурда заканчивать.Желательно программой блокировкой за выкуп центральных гавнометных каналов)) надеюсь вычистят их банковские счета до 0 тоже.Ну как-то так))
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01.03.2022 17:43 Відповісти
Положить новостные сайты - это интересно, но не совсем то, что нужно. А вот нарушить всю транспортную логистику, это куда забавней.
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01.03.2022 17:43 Відповісти
в белоруси положили
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01.03.2022 17:57 Відповісти
Таки да,граю в ту головоломку,що тут було посилання,грати тільки з VPN!! Якщо відкритий-рублять зразу зв'язок,а це значить,що вона ефективна)))
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01.03.2022 17:44 Відповісти
Взорвите ракеты в шахтах!!! Слава Украине!!!!
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01.03.2022 17:44 Відповісти
туго очень доходит до рядовых кацапов, они по инерции думают, что у них временные трудности и добрый дедушка путин все как всегда разрулит и денег всем даст, а злых европейцев заставит себя уважать и ковры перед ним стелить..., но, увы, дальше будет хуже...
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01.03.2022 17:47 Відповісти
Доречі ддосити кацапосайти може навіть той, хто нічого не тямить в айті, є різні онлайн-штуки, гугл в поміч.
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01.03.2022 17:50 Відповісти
да. одичалые очень чувствительны к баблу (у кого есть). +неслабый моральный удар по вяличию
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01.03.2022 17:52 Відповісти
Знищуйте це лайно патріоти.
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01.03.2022 18:08 Відповісти
А ипать касапов будем??
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01.03.2022 18:22 Відповісти
Во первых - фу, во-вторых я столько не выпью, а в третьих - пусть злые собаки их ипут. ))
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01.03.2022 18:35 Відповісти
1108. gadā Maskavā bija mežs. Kur radusies Putina ideja par tiesībām uz Kijevas Krievzemi?

У 1108 році в Москві був ліс. Звідки взялася ідея ***** про право на Київську Русь?
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01.03.2022 18:26 Відповісти
Это типа потому они себя считают наследниками Руси (Русь она одна и единственная) , что их завоевали какие-то авантюристы из Киева, а потом научили молиться на староболгарском языке..

Эти типа как Мозамбик будет претендовать на раздел мира по Тордесильясскому договору на том основании, что он есть часть Португалии, т.к. португальцы его когда-то завевали..
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Поищите коды самоликвидации баллистических ракет с ядерными боеголовками. Можно нехилый фейерверк у русни организовать.
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01.03.2022 18:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t37jCszubeU
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01.03.2022 18:27 Відповісти
********* на параше 1, работает. .
Добавьте смайлы.
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01.03.2022 18:27 Відповісти
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01.03.2022 18:29 Відповісти
Хакеры всего Мира ,объединяйтесь ! Повалим Чебурнет Ватный к ****** !
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01.03.2022 18:30 Відповісти
Дякуємо
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01.03.2022 18:32 Відповісти
Ура! У школах будуть розсказуапьи про цю кіберреволюцію.!
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01.03.2022 18:37 Відповісти
Игровые сервисы заблокировать.
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01.03.2022 18:53 Відповісти
ПОКОЛДУЙТЕ НАД ИХ АЭС !!! ПЛИЗ !!!
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01.03.2022 19:25 Відповісти
Отформатируйте их в ноль!
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01.03.2022 19:29 Відповісти
я навмання набрав у Вайбері два російські номери,щоб відправити їм фото їхніх 200-их,але навіть з ВПН з російським АйПі нічого не пішло,вони напевно фізично відтялися від світової мережі
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01.03.2022 20:01 Відповісти
Ребята а у кого-то есть связь с Федоровым? Есть идея - написать всем разработчикам самых популярных игр отключись рашистские аккаунты, если нет то положить эти игры. Нам сейчас не до игр, но а они может проснутся
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01.03.2022 23:36 Відповісти
 
 