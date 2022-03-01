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Російські злочини в Україні множаться щогодини, удари вражають школи та лікарні, - Блінкен в Раді ООН з прав людини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські злочини в Україні множаться щогодини, удари вражають школи та лікарні, - Блінкен в Раді ООН з прав людини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок у Раді ООН з прав людини, що російські злочини в Україні множаться щогодини, а удари вражають лікарні, школи та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Reuters.

Блінкен, виступаючи перед Радою ООН з прав людини в Женеві, зазначив, що термінові дебати щодо України, заплановані на четвер, де резолюція Києва та союзників передбачає відкриття міжнародного розслідування щодо порушень, є "важливим кроком до забезпечення документації та відповідальності".

"Ми повинні надіслати рішучий і єдиний меседж, що президент Путін має беззастережно припинити це", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки для стримування військової агресії РФ: більше антиросійських санкцій та зброї для України

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Топ коментарі
+14
Та закройте небо, блин - Блинкин
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01.03.2022 17:55
+8
Це людина, яка попереджала увесь світ, що війна буде, навіть називав дати вторгнення, завдяки чому хуйло все відтягувало та відтягувало свій «кінець» та наступ на нас. Але на Цензорі його називала клікушею канадійська відьма, за що регулярно відправлялась у бан, а з початком війни взагалі зникла з сайту, так її, курву, хвилює Україна.
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01.03.2022 18:01
+4
ти спочатку війну виграй,потім думай про відновлення...
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01.03.2022 18:01
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Та закройте небо, блин - Блинкин
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01.03.2022 17:55 Відповісти
коментар відмічено як спам
Сколько времени займет восстановление и кто будет восстанавливать?
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01.03.2022 17:58 Відповісти
ти спочатку війну виграй,потім думай про відновлення...
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01.03.2022 18:01 Відповісти
знаю, де можна 640 лярдів бескоштовно отримати. Цього вистачить?
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01.03.2022 18:10 Відповісти
Це людина, яка попереджала увесь світ, що війна буде, навіть називав дати вторгнення, завдяки чому ***** все відтягувало та відтягувало свій «кінець» та наступ на нас. Але на Цензорі його називала клікушею канадійська відьма, за що регулярно відправлялась у бан, а з початком війни взагалі зникла з сайту, так її, курву, хвилює Україна.
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01.03.2022 18:01 Відповісти
Треба будувати фронти для контрудару. Народ України готовий вбивати цапів.
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01.03.2022 18:03 Відповісти
к чему эта импотентная рада? для новых озабоченностей?
миротворцев они ввести собираются?? какие реальные действия кроме бла-бла-бла???
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01.03.2022 18:03 Відповісти
а почему аж в четверг?
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01.03.2022 18:07 Відповісти
Замість месседжу надішліть ПВО та літаків
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01.03.2022 18:16 Відповісти
Ни за что не поверю что в США не найдётся добровольцев умеющих юзать Пэтриоты. Дайте им, пусть защитят небо Украины, болтуны.
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01.03.2022 18:16 Відповісти
какие реально пэтриоты,тут авиацию надо и мелкое пво в большом количестве-а то на ту орду что сунет всех джавелинов планеты не хватит
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01.03.2022 18:19 Відповісти
Они перейдут на большие высоты.
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01.03.2022 18:51 Відповісти
 
 