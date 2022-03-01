Російські злочини в Україні множаться щогодини, удари вражають школи та лікарні, - Блінкен в Раді ООН з прав людини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок у Раді ООН з прав людини, що російські злочини в Україні множаться щогодини, а удари вражають лікарні, школи та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Reuters.

Блінкен, виступаючи перед Радою ООН з прав людини в Женеві, зазначив, що термінові дебати щодо України, заплановані на четвер, де резолюція Києва та союзників передбачає відкриття міжнародного розслідування щодо порушень, є "важливим кроком до забезпечення документації та відповідальності".

"Ми повинні надіслати рішучий і єдиний меседж, що президент Путін має беззастережно припинити це", – сказав він.

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