Ворог обстріляв машину ДСНС, що їхала на пожежу в Херсоні. ФОТО
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Пожежна машина їхала гасити вогонь в ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, коли її обстріляли росіяни. Ніхто з українських рятувальників не постраждав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу із надзвичайних ситуацій
"1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м. Херсон.
Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні".
На щастя, ніхто з українських рятувальників не постраждав.
Пожежники закликають не жаліти окупантів: "Не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків".
Будь ласка, зачекайте...
Поширюйте скрізь, в кого є можливість поширюйте через гучномовці в містах, людям треба ВІРА,
Це міф про непереможність її армії.
Європейці та навіть американці справді щиро в це вірили. По інерції холодної війни російська армія уявлялася їм таким собі монстром, купою зергів з нескінченим мобілізаційним потенціалом, гігатоннами заліза та готовністю йти в Вальгаллу цілими групами армій.
Так, звісно, була Чечня, та й Афган, але це сприймалося як нездатність ефективно боротися з партизанщиною. А, мовляв, в звичайній війні росіяни все ще огого.
Ми зараз наочно довели, що король не просто голий, а ще й трішки обісраний.
А це означає, що Росія втрачає один зі своїх головних зовнішньополітичних бонусів - імідж злобної, але сильної потвори. Вона злобна та слабка потвора, нездатна впевнено завалити навіть країну неспівставно менше за неї. Відтепер будь-які розмови про протистояння зі Штатами, не кажучи вже про НАТО в цілому, будуть викликати лише посмішки.
Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати 3,14зди в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.
яка там Русь...
паРаша - висiрок та продовження Орди ))
⚡️Заместитель Председателя Комитета по вопросам правовой политики, Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря сообщила о том, что исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый обратился к Председателю Конференции европейских конституционных судов с предложением внести в повестку дня заседания », который состоится в мае 2022 года в г. Кишинев (Республика Молдова), вопрос о прекращении членства Конституционного Суда Российской Федерации в Конференции.