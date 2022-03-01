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Ворог обстріляв машину ДСНС, що їхала на пожежу в Херсоні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Пожежна машина їхала гасити вогонь в ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, коли її обстріляли росіяни. Ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу із надзвичайних ситуацій

Ворог обстріляв машину ДСНС, що їхала на пожежу в Херсоні 01

"1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м. Херсон.

Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні".

На щастя, ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Пожежники закликають не жаліти окупантів: "Не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків".

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Топ коментарі
+15
Вбивати цапів без жалю.
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01.03.2022 18:29
+13
Нєлюді!!!!
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01.03.2022 18:27
+8
Слід зауважити, що Росія зараз втрачає ще один безцінний актив

Це міф про непереможність її армії.

Європейці та навіть американці справді щиро в це вірили. По інерції холодної війни російська армія уявлялася їм таким собі монстром, купою зергів з нескінченим мобілізаційним потенціалом, гігатоннами заліза та готовністю йти в Вальгаллу цілими групами армій.

Так, звісно, була Чечня, та й Афган, але це сприймалося як нездатність ефективно боротися з партизанщиною. А, мовляв, в звичайній війні росіяни все ще огого.

Ми зараз наочно довели, що король не просто голий, а ще й трішки обісраний.

А це означає, що Росія втрачає один зі своїх головних зовнішньополітичних бонусів - імідж злобної, але сильної потвори. Вона злобна та слабка потвора, нездатна впевнено завалити навіть країну неспівставно менше за неї. Відтепер будь-які розмови про протистояння зі Штатами, не кажучи вже про НАТО в цілому, будуть викликати лише посмішки.

Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати 3,14зди в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.
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01.03.2022 18:35
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Нєлюді!!!!
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01.03.2022 18:27 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.
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01.03.2022 18:29 Відповісти
⚡️РФ готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину, - Главное управление разведки Министерства обороны Украины
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01.03.2022 18:33 Відповісти
Вони вже давно тут.
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01.03.2022 18:34 Відповісти
Слід зауважити, що Росія зараз втрачає ще один безцінний актив

Це міф про непереможність її армії.

Європейці та навіть американці справді щиро в це вірили. По інерції холодної війни російська армія уявлялася їм таким собі монстром, купою зергів з нескінченим мобілізаційним потенціалом, гігатоннами заліза та готовністю йти в Вальгаллу цілими групами армій.

Так, звісно, була Чечня, та й Афган, але це сприймалося як нездатність ефективно боротися з партизанщиною. А, мовляв, в звичайній війні росіяни все ще огого.

Ми зараз наочно довели, що король не просто голий, а ще й трішки обісраний.

А це означає, що Росія втрачає один зі своїх головних зовнішньополітичних бонусів - імідж злобної, але сильної потвори. Вона злобна та слабка потвора, нездатна впевнено завалити навіть країну неспівставно менше за неї. Відтепер будь-які розмови про протистояння зі Штатами, не кажучи вже про НАТО в цілому, будуть викликати лише посмішки.

Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати 3,14зди в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.
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01.03.2022 18:35 Відповісти
добра половина жмурiв якiсь ординцi. дiйсно, кацапо-орда. азiопська паРаша...

яка там Русь...

паРаша - висiрок та продовження Орди ))
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01.03.2022 19:06 Відповісти
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01.03.2022 18:36 Відповісти
Женіть кацапів звідусіль, щоб було як там вони про нас казали - "страна 404"
⚡️Заместитель Председателя Комитета по вопросам правовой политики, Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря сообщила о том, что исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый обратился к Председателю Конференции европейских конституционных судов с предложением внести в повестку дня заседания », который состоится в мае 2022 года в г. Кишинев (Республика Молдова), вопрос о прекращении членства Конституционного Суда Российской Федерации в Конференции.
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01.03.2022 18:37 Відповісти
якщо наша точка-у долетіла до таганрогу, та вїбала військовий аєропорт, то напевно з їх ПВО також не все зарагд? ВСУ, Зеленський, лупите все что за поребреком достане точка-у, похер на мирне населення, скажимо "настамнебуло" але лупашьте на упередження! бо вони наказ отримали, там на убій лізуть, але виконують
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01.03.2022 18:37 Відповісти
Если бы у нас было сильное политическое руководство, то ещё 24, после падения первой крылатой ракеты на нашу территорию должны были нанесены ракетные удары по скоплению фашистов у наших границ, по аэродромам и морским базам в крыму. А так они с кораблей обстреливают крылатыми ракетами юг и всю Украину.
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01.03.2022 18:48 Відповісти
пришло джевалини ,на Херсон его...
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01.03.2022 18:37 Відповісти
Вот когда пожалел, что пожарник не огнемётчик.
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01.03.2022 18:42 Відповісти
Виродки *******,гірші нацистів вчинки. Хай трошки джавелінів і нам доїде до області
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01.03.2022 18:48 Відповісти
ВИДАТИ ЗБРОЮ РЯТУВАЛЬНИКАМ .НЕГАЙНО
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01.03.2022 19:00 Відповісти
 
 