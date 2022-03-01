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Внаслідок обстрілу російськими окупантами телевежі в Києві загинуло 5 людей, ще 5 поранені, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу російськими окупантами телевізійної вежі Києва загинуло 5 осіб, ще 5 отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в ДСНС.

"Унаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро — отримали поранення", - відзначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання російської ракети в Київську телевежу. ВIДЕО

Як інформувава Цензор.НЕТ раніше російські окупанти обстріляли телевежу у Києві.

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Топ коментарі
+12
У цей момент у Польщі перебувають військові льотчики з України. Вони отримують сьогодні 29 польських МІГ-29. З повним озброєнням та електронікою.Бульбашам приготуватися
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01.03.2022 18:39
+8
Так там ще балтійські та болгарські винищувачі є. І ще Су-25. Загалом 70 літаків.
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01.03.2022 18:43
+7
йобані тварі
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01.03.2022 18:38
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https://ibigdan.livejournal.com/28080220.html


музична пауза
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01.03.2022 18:37 Відповісти
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01.03.2022 18:38 Відповісти
психопат з синдромом Аспергера, затятий хло наказав атакувати Бабин Яр і Святу Софію Київську
Шойгу, в тебе є шикарний шанс...
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01.03.2022 18:39 Відповісти
****** тварі
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01.03.2022 18:38 Відповісти
І хіба це не Холокост, коли євреєв знищували тільки за те, що вони - євреї, а зараз ***** хоче знищити Україну і українців тільки тому, що вони не подобаються цьому проклятому виродку.
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01.03.2022 19:06 Відповісти
У цей момент у Польщі перебувають військові льотчики з України. Вони отримують сьогодні 29 польських МІГ-29. З повним озброєнням та електронікою.Бульбашам приготуватися
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01.03.2022 18:39 Відповісти
Так там ще балтійські та болгарські винищувачі є. І ще Су-25. Загалом 70 літаків.
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01.03.2022 18:43 Відповісти
надо срочно их перекидывать-кацапстан начал рваться к приднестровским складам боеприпасов и имущества
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01.03.2022 18:47 Відповісти
Сказали , что будут работать из Польши - и правильно.
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01.03.2022 19:30 Відповісти
*⚡️Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.*

Источник: Европейская Правда
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01.03.2022 18:44 Відповісти
Орки Бл*дь
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01.03.2022 18:45 Відповісти
Дедушка один остановил целую коллону

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01.03.2022 18:54 Відповісти
ОБЪЯСНИТЕ ЭТИМ РАИСЯНАМ,ЧТО КИЕВ ЭТО НЕ КОНЕЦ.ВОЙНА НЕ ШАХМАТЫ.
ДЛЯ НИХ ПРОСТО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА,ПОД КАЖДЫМ КУСТОМ ИХ БУДЕТ ЖДАТЬ ГОЛОДНЫЙ БАНДЕРОВЕЦ,ЧТО БЫ ПУСТИТЬ ИМ КРОВЬ И РАЗДЕЛАТЬ КАК ПОРОСЯ.
ЭТА РУСНЯ УЖЕ НИЧЕГО ЖРАТЬ НЕ ИМЕЮТ,ПРОБЛЕМЫ С ГСМ.
ДАЛЬШЕ БЛАГОДАРЯ ВСЕМУ МИРУ ИМ ЖОПА.ДЕНЕГ НЕТ ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ,ДИМОН ПРЯМ ,КАК ВАНГА,НАПРОРОЧИЛ🤣
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Непонятно чем думают? Вернее понятно... , но почему??? Абсолютно согласен со всем что Вы написали! Почему должны погибать люди??!!!! Что должно ещё случиться???!!! раисянам должно быть понятно, что нет цветов, нет восторженных криков, всё провалилось!!!! У меня нет слов... только мат!
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01.03.2022 21:08 Відповісти
Очень точно попали , прямо в аппаратную - наводчик наверняка где-то рядом.
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01.03.2022 19:03 Відповісти
Я тоже так думаю 😠
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01.03.2022 19:18 Відповісти
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01.03.2022 21:00 Відповісти
"Чтобы сделать шаг вперёд, нужно сделать шаг навстречу. А там, где есть большие проблемы и есть риски терять людей ежедневно - надо делать шаги назад". - угадайте кто сказал))))

Это капец. Теперь уже официально нас сливают. 73% какая разница - я вас ненавижу!!! Все, что мы сейчас имеем - ваших рук дело!!!!
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01.03.2022 21:01 Відповісти
Интересно, немецко-фашистские захватчики зверели при неудачах на фронте? Убивали мирных в отместку?
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01.03.2022 21:03 Відповісти
***** можно остановить только пулей отправить его к его деду адольфу в ад
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02.03.2022 00:07 Відповісти
 
 