Внаслідок обстрілу російськими окупантами телевежі в Києві загинуло 5 людей, ще 5 поранені, - ДСНС

Внаслідок обстрілу російськими окупантами телевізійної вежі Києва загинуло 5 осіб, ще 5 отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в ДСНС.

"Унаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро — отримали поранення", - відзначається у повідомленні.

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Як інформувава Цензор.НЕТ раніше російські окупанти обстріляли телевежу у Києві.