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Внаслідок обстрілу російськими окупантами телевежі в Києві загинуло 5 людей, ще 5 поранені, - ДСНС
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Внаслідок обстрілу російськими окупантами телевізійної вежі Києва загинуло 5 осіб, ще 5 отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в ДСНС.
"Унаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро — отримали поранення", - відзначається у повідомленні.
Як інформувава Цензор.НЕТ раніше російські окупанти обстріляли телевежу у Києві.
Топ коментарі
+12 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.03.2022 18:39
+8 Герхард
показати весь коментар01.03.2022 18:43
+7 SuperVsirf .
показати весь коментар01.03.2022 18:38
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Шойгу, в тебе є шикарний шанс...
Источник: Европейская Правда
ДЛЯ НИХ ПРОСТО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА,ПОД КАЖДЫМ КУСТОМ ИХ БУДЕТ ЖДАТЬ ГОЛОДНЫЙ БАНДЕРОВЕЦ,ЧТО БЫ ПУСТИТЬ ИМ КРОВЬ И РАЗДЕЛАТЬ КАК ПОРОСЯ.
ЭТА РУСНЯ УЖЕ НИЧЕГО ЖРАТЬ НЕ ИМЕЮТ,ПРОБЛЕМЫ С ГСМ.
ДАЛЬШЕ БЛАГОДАРЯ ВСЕМУ МИРУ ИМ ЖОПА.ДЕНЕГ НЕТ ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ,ДИМОН ПРЯМ ,КАК ВАНГА,НАПРОРОЧИЛ🤣
Это капец. Теперь уже официально нас сливают. 73% какая разница - я вас ненавижу!!! Все, что мы сейчас имеем - ваших рук дело!!!!