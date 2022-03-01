SWIFT готується відключити російські банки, інші платформи вже припинили операції з Росією
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SWIFT заявила, що очікує інструкцій, які російські банки влада хоче відключити від глобальної системи. Європейський Союз, США, Канада і Великобританія домовилися в суботу виключити окремі російські банки з SWIFT, у зв'язку з введенням санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна про це повідомляє Reuters.
"Ми завжди будемо дотримуватися законів про санкції. Ми взаємодіємо з владою, щоб зрозуміти, на які організації будуть поширюватися ці нові заходи, і відключимо їх, як тільки отримаємо юридичні інструкції для цього", - йдеться в заяві SWIFT.
Банки використовують SWIFT, що базується в Бельгії, для щоденної відправки мільйонів інструкцій для платежів на трильйони доларів у міжнародній торгівлі.
Рада ЄС, яка, як очікується, опублікує список порушених банків, не змогла дати негайних коментарів.
Світова фінансова система розриває зв'язки з Росією і її банками, щоб перешкодити російським компаніям залучати кошти на зарубіжних ринках.
Європейська розрахункова компанія з цінних паперів Euroclear заявила у вівторок, що більше не буде приймати рубль в якості розрахункової валюти, і негайно закриває свій рахунок в ING Bank в Москві.
Джерела на ринку повідомили, що Bloomberg позначив Російські суверенні облігації, а також цінні папери, пов'язані з російськими банками ВТБ і Сбербанк, попереджувальною міткою про те, що "санкції застосовуються до цього цінного паперу", хоча торги тривали.
Лондонська фондова біржа заявила у вівторок, що припинить торги двома глобальними депозитарними розписками (НДР) російського банку ВТБ після того, як британський фінансовий регулятор призупинив їх дію через санкції.
Однак лістинги Газпрому і Сбербанку на LSE як і раніше торгувалися і різко знизилися протягом дня.
Данський Saxo Bank заявив, що призупинив торгівлю парами російського рубля з іншими валютами, такими як долар і євро.
Найбільші розрахункові компанії з цінних паперів, а також Deutsche Boerse у Франкфурті, ICE і Nasdaq в Нью-Йорку оголосили про введення обмежень на російські торги.
Будь ласка, зачекайте...
Вони просто сірі картопляні людці, без куражу, з крохмальною водою замість гарячої крові в розтягнутих, як старі труси, жилах.
НЕ РАСА. Так, збіговисько непотрібу.
А за цей час Всі в Росії багатенькі разом з Банками влили свої Активи в Кріптовалюту
За виключенням невиликої території на північний захід від Києва.
Проведи приблизно на мапі вертикаль від Новгорода до Києва - це і є приблизно границя словян в РФії
"Россия потеряет 5000 солдат за первую неделю"
"Победа будет за Украиной"
- Невзоров в 2021
https://www.youtube.com/watch?v=haYU_k6o5To
Думаю, что где-то через неделю примерно сбудется еще одно его предположение, что сдастся какой-то целый полк или батальон со всей техникой и какой-нибудь русский полковник будет рассказывать о бессмысленной братоубийственной войне и готовности перейти на нашу сторону, это может быть и военный корабль, например.
У Невзорова есть еще интересные мысли о внутренней движухе. Думаю, не позже чем через месяц условный Татарстан спросит, а чего это мы сами не можем продавать нефтегаз без санкций без москвы, дядя Эрдоган поддержит эти стремления очень быстро
,.......
.Vам....піZда.
Мордор повинен бути знищений.
...........
Слава нації
Смерть москалям.
за...бали своим
сделаем отключим пострадают
результат млять.
живой результа хочу видеть и слушать
@kvoneggert
Наследник британского престола принц Чарльз:
нападение на Украину - «атака на демократию, на открытое общество, на саму свободу".
"Мы солидарны со всеми, кто сопротивляется жестокой агрессии", заявил принц Уэльсский.
Можно не сомневаться, что это отражает и позицию Ее Величества.
Так скоро за вбитого кацапа родина доларів 10 отримає
кроме как с тик тока никуя не видим
неделю слушаем киздеж а не видим.
неужели нет спецов которые сделают подборку видео и понятно расскажут,
как живут и что твориться у козломордой ваты
В зоопарку давно був?