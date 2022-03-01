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SWIFT готується відключити російські банки, інші платформи вже припинили операції з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

SWIFT готується відключити російські банки, інші платформи вже припинили операції з Росією

SWIFT заявила, що очікує інструкцій, які російські банки влада хоче відключити від глобальної системи. Європейський Союз, США, Канада і Великобританія домовилися в суботу виключити окремі російські банки з SWIFT, у зв'язку з введенням санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна  про це повідомляє Reuters.

"Ми завжди будемо дотримуватися законів про санкції. Ми взаємодіємо з владою, щоб зрозуміти, на які організації будуть поширюватися ці нові заходи, і відключимо їх, як тільки отримаємо юридичні інструкції для цього", - йдеться в заяві SWIFT.

Банки використовують SWIFT, що базується в Бельгії, для щоденної відправки мільйонів інструкцій для платежів на трильйони доларів у міжнародній торгівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія та Південна Корея приєднаються до Заходу у разі відключення російських банків від SWIFT

Рада ЄС, яка, як очікується, опублікує список порушених банків, не змогла дати негайних коментарів.

Світова фінансова система розриває зв'язки з Росією і її банками, щоб перешкодити російським компаніям залучати кошти на зарубіжних ринках.

Європейська розрахункова компанія з цінних паперів Euroclear заявила у вівторок, що більше не буде приймати рубль в якості розрахункової валюти, і негайно закриває свій рахунок в ING Bank в Москві.

Джерела на ринку повідомили, що Bloomberg позначив Російські суверенні облігації, а також цінні папери, пов'язані з російськими банками ВТБ і Сбербанк, попереджувальною міткою про те, що "санкції застосовуються до цього цінного паперу", хоча торги тривали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями частину російських банків відключать від SWIFT, - Білий дім

Лондонська фондова біржа заявила у вівторок, що припинить торги двома глобальними депозитарними розписками (НДР) російського банку ВТБ після того, як британський фінансовий регулятор призупинив їх дію через санкції.

Однак лістинги Газпрому і Сбербанку на LSE як і раніше торгувалися і різко знизилися протягом дня.

Данський Saxo Bank заявив, що призупинив торгівлю парами російського рубля з іншими валютами, такими як долар і євро.

Найбільші розрахункові компанії з цінних паперів, а також Deutsche Boerse у Франкфурті, ICE і Nasdaq в Нью-Йорку оголосили про введення обмежень на російські торги.

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Топ коментарі
+40
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01.03.2022 18:45
+16
Вони не зрадники, бо не клялися нам у вірності.
Вони просто сірі картопляні людці, без куражу, з крохмальною водою замість гарячої крові в розтягнутих, як старі труси, жилах.
НЕ РАСА. Так, збіговисько непотрібу.
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01.03.2022 18:48
+16
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01.03.2022 18:48
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01.03.2022 18:45 Відповісти
Вони не зрадники, бо не клялися нам у вірності.
Вони просто сірі картопляні людці, без куражу, з крохмальною водою замість гарячої крові в розтягнутих, як старі труси, жилах.
НЕ РАСА. Так, збіговисько непотрібу.
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01.03.2022 18:48 Відповісти
Тваю на лево

А за цей час Всі в Росії багатенькі разом з Банками влили свої Активи в Кріптовалюту
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01.03.2022 18:49 Відповісти
Ну ТУПІ, хакери її ще швидши вкрадуть!
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01.03.2022 19:15 Відповісти
Орда та зрадники мають спати вічним сном.
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01.03.2022 18:49 Відповісти
Оті зрадники зрадили свою державу. Вони свідомо підкоряються людині, яку не обирав народ.
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01.03.2022 18:58 Відповісти
Оця, як ти називаєш росія, НІКОЛИ НЕ БУЛА СЛОВЯНСЬКИМ НАРОДОМ.
За виключенням невиликої території на північний захід від Києва.
Проведи приблизно на мапі вертикаль від Новгорода до Києва - це і є приблизно границя словян в РФії
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01.03.2022 19:14 Відповісти
Ну і ще раз запощу це пророче відео.
"Россия потеряет 5000 солдат за первую неделю"
"Победа будет за Украиной"
- Невзоров в 2021

https://www.youtube.com/watch?v=haYU_k6o5To
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01.03.2022 18:46 Відповісти
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01.03.2022 18:48 Відповісти
Невзоров молодець, конечно. Всегда приятно его слушать.
Думаю, что где-то через неделю примерно сбудется еще одно его предположение, что сдастся какой-то целый полк или батальон со всей техникой и какой-нибудь русский полковник будет рассказывать о бессмысленной братоубийственной войне и готовности перейти на нашу сторону, это может быть и военный корабль, например.
У Невзорова есть еще интересные мысли о внутренней движухе. Думаю, не позже чем через месяц условный Татарстан спросит, а чего это мы сами не можем продавать нефтегаз без санкций без москвы, дядя Эрдоган поддержит эти стремления очень быстро
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01.03.2022 19:21 Відповісти
Все ще готується? Все ще не нажерся?
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01.03.2022 18:46 Відповісти
****... уже собираться, уж можно было и собраться с 24 февраля.. А они все собираются... Дал же бог помощников...
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01.03.2022 18:49 Відповісти
Давайте, шевелите своими попками быстрее - а то и урков выгоним в тайгу обратно, пока вы чухаетесь.
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01.03.2022 18:46 Відповісти
Половина сайтов домена сРу лежит уже напрочь...
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01.03.2022 18:48 Відповісти
ІТ спільнота неньки працює
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01.03.2022 18:56 Відповісти
Коротко
,.......

.Vам....піZда.
Мордор повинен бути знищений.
...........
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 18:50 Відповісти
Не понял, *****, ещё не отключили? Полная блокада ёпрст!
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01.03.2022 18:51 Відповісти
я тоже пишу
за...бали своим
сделаем отключим пострадают
результат млять.
живой результа хочу видеть и слушать
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01.03.2022 18:55 Відповісти
витягнить правильний шнур з розетки і нема кацапа.
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01.03.2022 18:52 Відповісти
Konstantin Eggert MBE

@kvoneggert



Наследник британского престола принц Чарльз:
нападение на Украину - «атака на демократию, на открытое общество, на саму свободу".

"Мы солидарны со всеми, кто сопротивляется жестокой агрессии", заявил принц Уэльсский.

Можно не сомневаться, что это отражает и позицию Ее Величества.
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01.03.2022 18:52 Відповісти
Пффффф.... Так то в них банки і біржі полетіли ще при свіфті робочому
Так скоро за вбитого кацапа родина доларів 10 отримає
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01.03.2022 18:52 Відповісти
покажите реальные последствия по нету по тв.
кроме как с тик тока никуя не видим
неделю слушаем киздеж а не видим.
неужели нет спецов которые сделают подборку видео и понятно расскажут,
как живут и что твориться у козломордой ваты
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01.03.2022 18:53 Відповісти
А кому це цікаво?
В зоопарку давно був?
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01.03.2022 19:17 Відповісти
Світ чекав, коли *********** Київ, Харків і вб'ють дітей, щоб відключити кисень козломордим. Хоча діагноз Росії відомий давно - фашизм. Згадаємо Грозний
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01.03.2022 18:54 Відповісти
⚡️ Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется... - Зеленский.
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01.03.2022 18:56 Відповісти
Долго чухаются
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01.03.2022 18:56 Відповісти
Якого хріна ви там все готуєтесь? Скільки можна готуватися? Вирубайте вже!
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01.03.2022 18:58 Відповісти
"ДЕНЕГ НЕТ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ"-ДИМА.💩💩💩💩💩💩
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01.03.2022 19:03 Відповісти
Українці, допомагайте одиноким пристарілим людям. Україна переможе.Смерть цапам!
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01.03.2022 19:05 Відповісти
 
 