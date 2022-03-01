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"Який сенс говорити "ніколи більше", коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру", - Зеленський про обстріл телевежі в Києві
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл російськими окупантами київської телевежі, під час якої загинуло 5 осіб та було ушкоджено меморіальний комплекс "Бабин Яр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері, звертаючись до всього світу: "Який сенс говорити "ніколи більше" протягом 80 років, якщо світ мовчить, коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру? Щонайменше 5 вбитих. Історія повторюється…"
Як інформував Цензор.НЕТ раніше російські окупанти обстріляли телевежу у Києві.
Топ коментарі
+35 Планшет Студента
показати весь коментар01.03.2022 18:55
+26 Sergey Lu4
показати весь коментар01.03.2022 18:57
+26 Микола Мазуренко
показати весь коментар01.03.2022 18:57
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Будь ласка, зачекайте...
Впевнений, що з "директором кондитерської фабрики" ми би кацапій епали у ДЕСЯТЬ РАЗІВ СИЛЬНІШЕ!
АЛЕ ЦЕ ВСЕ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ!
Нехай піарить Залужного!
директор то господарник за фахом
а тут кловун стає гідним президентом а президент з манією величі - ОГИДНИМ КЛОВУНОМ
хай сі сцук застреле
він УОСОБЛЕННЯ УКРАЇНИ
зараз він - це для заходу - всі ми
і аплодували по факту в ЄС не Зеленському
аплодували всім нам
і тій тітці, що давала окупантам соняшникового насіння і тому хлопцю, що підірвав міст
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Первый вылетел вчера, второй - сегодня, третий вылетит чуть позже.
"Доставлено:
-100 тонн гуманитарного оборудования:
- 10 систем очистки воды для нужд 200 тысяч человек,
- аварийные комплекты для водоснабжения для 100 тысяч человек,
- 3 тысячи зимних палаток,
- 15 тысяч одеял,
- 3 тысячи спальных мешков,
- 2 тысячи 700 пуховиков,
- 17 тонн медицинского оборудования и медикаментов"
Там тільки фото ще є. Думаю трохи пізніше новина буде на цензорі.
из него выростет такой же безжалостный убийца, или бесхребетный раб.
а убийц и рабов, пусть даже в будущем, совсем не жалко
Израиль провел десятки войн, окружен врагами, но страны Европы, в т.ч. Украина, никогда не помогали Израилю вооружением.
Кстати, Израиль отправил в Украину 100 тонн оборудования, в т.ч. 17 т. медоборудования....
У російських фашистів все послідовно - чітко повторюють злочини нацистів.
Каструбато, через дупу повторюють, але на те вони й кацапи...
Это же тупизна... Каким боком Расстрел десятков тысяч в Бабыном яру к бомбе? Где здесь никогда больше?
Там общего только координаты слава богу.