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"Який сенс говорити "ніколи більше", коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру", - Зеленський про обстріл телевежі в Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Який сенс говорити "ніколи більше", коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру", - Зеленський про обстріл телевежі в Києві

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл російськими окупантами київської телевежі, під час якої загинуло 5 осіб та було ушкоджено меморіальний комплекс "Бабин Яр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері, звертаючись до всього світу: "Який сенс говорити "ніколи більше" протягом 80 років, якщо світ мовчить, коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру? Щонайменше 5 вбитих. Історія повторюється…"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання російської ракети в Київську телевежу. ВIДЕО

Як інформував Цензор.НЕТ раніше російські окупанти обстріляли телевежу у Києві.

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Топ коментарі
+35
Рашка має бути знищена як держава!
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01.03.2022 18:55
+26
В 2022ом фашисты снова стали убивать людей в Бабином яру.
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01.03.2022 18:57
+26
Ізраіль збирається давати ракети? Умань вже бомбили. Бомблять і єврейські святині.
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01.03.2022 18:57
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Рашка має бути знищена як держава!
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01.03.2022 18:55 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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01.03.2022 18:56 Відповісти
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01.03.2022 18:55 Відповісти
Ось НЕ НАДО!
Впевнений, що з "директором кондитерської фабрики" ми би кацапій епали у ДЕСЯТЬ РАЗІВ СИЛЬНІШЕ!
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01.03.2022 19:00 Відповісти
принаймі не втратили би 3 роки і вільх і нептунів мали би в кількості а не дороги

АЛЕ ЦЕ ВСЕ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ!
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Ну так чого тоді ВІН починає піарити Зелю?
Нехай піарить Залужного!
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01.03.2022 19:03 Відповісти
"рузьге ваенный корабль" уже кормил бы рыбок
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01.03.2022 19:27 Відповісти
капітан квн принизливіше)))
директор то господарник за фахом
а тут кловун стає гідним президентом а президент з манією величі - ОГИДНИМ КЛОВУНОМ

хай сі сцук застреле
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01.03.2022 19:04 Відповісти
обурює що потуги мільйонів людей як в Україні так і на заході приписують капітану..
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01.03.2022 19:08 Відповісти
не плутайте тепле та м"яке
він УОСОБЛЕННЯ УКРАЇНИ

зараз він - це для заходу - всі ми
і аплодували по факту в ЄС не Зеленському
аплодували всім нам

і тій тітці, що давала окупантам соняшникового насіння і тому хлопцю, що підірвав міст
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01.03.2022 19:13 Відповісти
Ну здесь палка о двух концах. С Порошенко ***** бы не расслаблялся. Возможно, и не напал бы, так как Украина гораздо лучше бы подготовилась. А сейчас он явно недооценил противника. Он напал, потому что по его мнению ВСУ максимально расслаблены, "верховный" - разгильдяй с низкой поддержкой населением и особенно армией. ***** реально рассчитывало, что оно в Киев въедет победителем на белом коне за пару дней... Но не учло того, что перед угрозой внешнего вторжения украинцы могут объединятся, ну а то, что царей не любят - то уже второстепенное. ***** не понимает, что если убьют его, в паРаше будет хаос и вторжение остановится, а если замочат Зелю, то для кацапов ничего не поменяется. Мы реально разные.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
але "мудрий нарід" вирішив по іншому і ось результат
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01.03.2022 23:04 Відповісти
Не фантазуйте! З майстром відосіків та пустопорожніх балачок, директоом кондитерської фабрики і з зв'язковим мертвечуком між двома кумами був би підписані мінські угоди 3.
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02.03.2022 06:20 Відповісти
у когось вже почалась передвиборча кампанія
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01.03.2022 19:00 Відповісти
Не приписывайте успехи украинской армии и украинского народа Зеленскому. Единственное (пока) достижение Зеленского это то, что он не сбежал из Киева. Не маловато ли для воспевания дифирамбов?
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01.03.2022 19:00 Відповісти
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 06:27 Відповісти
Его **...т армия Украины, которую построили Порошенко, Муженко и КО. А к капитану КВН очень много вопросов. И мы их ему обязательно зададим. Но после войны.
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Однозначно спитаємо!
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01.03.2022 23:01 Відповісти
"Перед смертю" -- це правда, бо в ***** якась болячка скажена, то тягає, дурне, сральню з собою за кордон: Путін возить із собою за кордон навіть біосортир
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01.03.2022 19:32 Відповісти
В 2022ом фашисты снова стали убивать людей в Бабином яру.
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01.03.2022 18:57 Відповісти
Ізраіль збирається давати ракети? Умань вже бомбили. ******** і єврейські святині.
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01.03.2022 18:57 Відповісти
Да, израильтяне себя ведут как гулящая Сара
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01.03.2022 18:58 Відповісти
Демонстрація у них була достойна і народ теж, але уряд має трохи інші симпатії
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01.03.2022 19:03 Відповісти
Израиль отправляет три самолета с гуманитарным грузом.
Первый вылетел вчера, второй - сегодня, третий вылетит чуть позже.

"Доставлено:
-100 тонн гуманитарного оборудования:
- 10 систем очистки воды для нужд 200 тысяч человек,
- аварийные комплекты для водоснабжения для 100 тысяч человек,
- 3 тысячи зимних палаток,
- 15 тысяч одеял,
- 3 тысячи спальных мешков,
- 2 тысячи 700 пуховиков,
- 17 тонн медицинского оборудования и медикаментов"
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01.03.2022 19:52 Відповісти
Я ж і кажу, що народ там душевний
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01.03.2022 19:57 Відповісти
Та пішов він нах із своєю гуманітарністю (( нам ковдри - кацапам зброю ((
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Хай краще пошлють своїх спеців щоб прибили уйло у бункері
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01.03.2022 19:06 Відповісти
Їх специ тільки піздіти вмілі
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01.03.2022 19:13 Відповісти
Ісраєль уміє робити дипломатичні демарші у тому випадкові , коли хілігани десь у центрі міста їхній "підсвічник" звалять , а коли у їхню святиню попадає кацапська ракета - ці богомобрані кліпнули очима і нічого не бачили ((
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01.03.2022 20:02 Відповісти
Они и не говорят. Они говорят - можем повторить. Начиная с Голодомора и пакта с Гитлером. Страна 404.
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01.03.2022 18:58 Відповісти
Тут йдеться не про кацапів, а про весь демократичний світ.
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01.03.2022 19:01 Відповісти
⚡️ВСУ отобрали у россиян ТОС-1А "Солнцепёк".
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01.03.2022 18:58 Відповісти
Ссылку дай? ********* пугала Харьков то сотрет его с лица земли Солнцепеком. Хорошо бы теперь кацапы сами почесали репу а стоит ли оно того
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01.03.2022 19:06 Відповісти
https://invite.viber.com/?g2=AQBD3wxTrZ6XUU7IdXeHUfjVCydekezQCCGuwYnT6qPd1r7n1aVbFIewa6ng6Lis


Там тільки фото ще є. Думаю трохи пізніше новина буде на цензорі.
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01.03.2022 19:10 Відповісти
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01.03.2022 18:59 Відповісти
мне в данную минуту больше жалко дворовую вшивую собаку чем русского ребенка.
из него выростет такой же безжалостный убийца, или бесхребетный раб.
а убийц и рабов, пусть даже в будущем, совсем не жалко
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01.03.2022 18:59 Відповісти
Израиль просыпайся касап оскверняет могилы твоих многострадальных предков.
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01.03.2022 18:59 Відповісти
Там сколько евреев расстреляли? Миллиард, если не ошибаюсь...
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01.03.2022 19:40 Відповісти
Багато , але із їхньою поведінкою по відношенню до України , жаль що не до останнього ((
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01.03.2022 20:06 Відповісти
Израиль отказался Украине поставлять Сапайки и ПВО. Израильтяне, к вам во сне не приходят побеспокоенные Рашкой на том свете ваши предки?
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01.03.2022 19:03 Відповісти
На границе с Израилем, в Сирии, стоит Армия России, которая со своим союзником Ираном, угрожает Израилю.
Израиль провел десятки войн, окружен врагами, но страны Европы, в т.ч. Украина, никогда не помогали Израилю вооружением.
Кстати, Израиль отправил в Украину 100 тонн оборудования, в т.ч. 17 т. медоборудования....
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01.03.2022 20:02 Відповісти
А їх хтось просив допомагати ? Продати просили , так вони єдине чим Україні "допомогли" - заставили Україну виплачувати єврейським пенсіонерам походженням з України пенсію за рахунок українського бюджету .
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01.03.2022 20:09 Відповісти
А Украине и не нужна была помощь израиля, израиль запретил помогать поставить уоружие прибалтийской стране в Украину. Т.к. та собиралась поставлять оружие в разработке которого учавствовал израиль. Так, что пусть радуются.
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01.03.2022 20:25 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, у кацапів гасло "Можем павтаріть".

У російських фашистів все послідовно - чітко повторюють злочини нацистів.

Каструбато, через дупу повторюють, але на те вони й кацапи...
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01.03.2022 19:05 Відповісти
Ну от. Пора запускати в рух Закон про антисемітизм.
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01.03.2022 19:06 Відповісти
пора затєвать русафобію
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01.03.2022 19:10 Відповісти
Ну фашисти вони такі. Азвабадітелі х***ві
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01.03.2022 19:12 Відповісти
Як були за часів Київської Русі князя Володимира землі на північ від Чернігова тьму-тараканью, де в хащах лютував соловей-розбійник, нападаючи на мирних людей, так і по цю пору… Українці неймовірні, бо їх усіх єднає дух свободи!
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01.03.2022 19:32 Відповісти
Я наверно придираюсь, но кто там тексты пишет?
Это же тупизна... Каким боком Расстрел десятков тысяч в Бабыном яру к бомбе? Где здесь никогда больше?
Там общего только координаты слава богу.
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01.03.2022 19:43 Відповісти
Мы ценим европейские ценности. Мы боримся за европейские ценности. Мы готовы умереть и умираем за них. ЕВРОПА ПОМОГИ НАМ! И ХРАНИ НАС ВСЕХ БОЖЕ.
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01.03.2022 20:44 Відповісти
 
 