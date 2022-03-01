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Росія готує провокацію для виправдання залучення військ Білорусі у війні проти України, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія готує провокацію для виправдання залучення військ Білорусі у війні проти України, - ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони заявило про підготовку Росією провокації для виправдання використання білоруських військ в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Telegram-канал ГУР МО.

Українські розвідники виявили у прикордонні орієнтовно 300 білоруських танків. Наразі вони залишаються на території Білорусі.

"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", – йдеться у повідомленні.

Військові підрозділи Білорусі з'явилися біля кордонів України напередодні. Вони зосередилися на Волинському напрямку.

Також читайте: Лукашенко запевняє, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України, але приготував ППО для недопущення "ударів у спину" військам РФ

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Топ коментарі
+24
Сучка не захочет- кобель не вскочит!
Да, белорусские сучки?
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01.03.2022 18:59
+24
Какую провокацию?! Уничтожьте их пока стоят там и точка! Уже с Беларусии вторжение идёт, а Украина всё беспокоиться о том, что кто-то что-то скажет! Уничтожайте, НЕ ЖДИТЕ!
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01.03.2022 19:00
+22
Эти провокации уже ничего не значат, ни для нас, ни для всего мира. И так все ясно. А беларусы в качестве итальянцев для гитлера? Как говорили сами немцы - на 1 итальянского солдата нужно 3 немца - по бокам и сзади, чтобы не сбежал
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01.03.2022 19:01
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Обстреляют с градов и скажут ВСУ
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01.03.2022 18:57 Відповісти
тільки за умови, що лікавдують всіх зразу
щоб не було кому до нас перти

в порядку самообслуговування
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01.03.2022 19:00 Відповісти
Гвардія ДНР
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01.03.2022 19:14 Відповісти
Абсолютно верно,но не с нрадов,какуюто шашку тротила взорвут и скажут это арта
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01.03.2022 19:01 Відповісти
замочать вусатого бульбозавра?
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01.03.2022 19:03 Відповісти
А що? Непогана ідея.
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01.03.2022 19:41 Відповісти
Ребята !
Объясните мне пожалуйста .
Почему Россия объявившая войну Украине может обстреливать Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь ...
А мы не обстреливаем Москву, Ростов, Белгород, Питер ...

Что за ***** ?
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01.03.2022 19:09 Відповісти
... к чему эти слюни, до коли мы будем терпилами ?!.
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01.03.2022 19:11 Відповісти
Можем прямо сейчас отламывать куски асфальта и запускать
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01.03.2022 19:14 Відповісти
ти кто чмо ?
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01.03.2022 19:22 Відповісти
Тебе, дебилу, русским по-белому написали, в асфальт закатаньі ракетьі
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02.03.2022 04:35 Відповісти
***** постить вконтакте фоточки жареных кацапов
если нуж жарить их по месту !!!
или мы ждём пока пол Украины разрушится ? и европарламент наплачется ...
**** гнев праведный !!!
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01.03.2022 19:26 Відповісти
или вам кацапских деток жальче чем своих ?
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01.03.2022 19:28 Відповісти
... как бы цинично это не звучало ...
... у Меня нет толерантности вобще к этому народу !!!
Сжечь Всех !!!
и тогда наступит мир !!!
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01.03.2022 19:29 Відповісти
не чем, но мы пытались с мариуполя точку у пустили в ростов но ее сбили а до этого в миллерово аэропорт пустили точку там чтото сгорело
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01.03.2022 19:30 Відповісти
Не вистачає засобів.
Лише точка У. - бестселер ще з 60х.
Вільхи і Нептуни лишились на папері.
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01.03.2022 19:43 Відповісти
На озброєнні ЗСУ є "Вільхи" - почитай педівікію.
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01.03.2022 20:42 Відповісти
одна в музеї ?
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02.03.2022 00:08 Відповісти
Тому що нам нема чим це робити.
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01.03.2022 19:50 Відповісти
С 14 года войны не было видно? А что такого даст именно объявление рабссеей войны? Вернет боле 15 тысяч убитых?
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01.03.2022 19:56 Відповісти
ти тупий? чим ми можем обстріляти?
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01.03.2022 19:59 Відповісти
... да, і справка є 🥳
***** пішов сподіваюсь ?!.

як нема чим ?
... слюнями европарламенту хотяб ...
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01.03.2022 20:46 Відповісти
Видимо наш штаб считает- что они приезжают сюда из под палки, невмотивованi, многие здаются, многие стрелЮт мимо. А Если мы обстреляем их в их стране, то уже мотив появится. Не знаю. Я бы жахнул по скоплению техники , не по мирным же районам разумеется. Но наверняка генштабу наших ЗСУ виднее.
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02.03.2022 08:28 Відповісти
фееричное начало войны - кислобздии поубивают ИХ солдат , а нападение делаь на соседа.

эх сябры, писта вам. просрали вы государственноть, а теперь свободу((
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01.03.2022 21:49 Відповісти
***** не захочет- кобель не вскочит!
Да, белорусские сучки?
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01.03.2022 18:59 Відповісти
То відколи цим фашистам знадобилося якесь оправдання?
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01.03.2022 18:59 Відповісти
Патаму що там всі поголовно ватоголові!
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Отряд самоубийц
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01.03.2022 19:00 Відповісти
300 джавелінів або парочка байрактарів це неподобство виправлять. Чи точка У один раз пульне ))
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01.03.2022 19:00 Відповісти
Какую провокацию?! Уничтожьте их пока стоят там и точка! Уже с Беларусии вторжение идёт, а Украина всё беспокоиться о том, что кто-то что-то скажет! Уничтожайте, НЕ ЖДИТЕ!
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01.03.2022 19:00 Відповісти
Ты прав, как израильтяне в 1967.
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01.03.2022 21:51 Відповісти
Наполеон блд, розкомандувався на дивані)
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01.03.2022 22:42 Відповісти
сёгодня ночью ,эти доблестные освободители сгорели на черниговщине, тоже шли ждем других собаки проголодались копченого хотят !
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01.03.2022 23:06 Відповісти
Дебіли-це буде ваш останній похід...
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01.03.2022 19:00 Відповісти
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Дурні, помруть же за гімно путінське...
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Да, буде гаряче. Але і смажена бульба з шкварками теж буде, смажених свинособак вже маємо
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Эти провокации уже ничего не значат, ни для нас, ни для всего мира. И так все ясно. А беларусы в качестве итальянцев для гитлера? Как говорили сами немцы - на 1 итальянского солдата нужно 3 немца - по бокам и сзади, чтобы не сбежал
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01.03.2022 19:01 Відповісти
********, попереджуємо вас, що перевдягатися у форму ЗСУ немає сенсу, так як українці змінили слово паляниця, на пароль нісенітниця. І до речі, зернятка в кишеню покладіть
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01.03.2022 19:02 Відповісти
нужно не пожалеть пару зарядов и в, е б...ть по городам.
ихние ракеты в поле не падают.
вылетают они из белоруси
и мне лично и всем УКРАИНЦАМ, глубоко пох...й чьи они.
бело или русские
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01.03.2022 19:02 Відповісти
ракет нету у нас только точка у на 120 км какой крупный российский город он нас на 120 км?
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01.03.2022 19:31 Відповісти
я про білорусь.
а руский белгород 70 км
райцентри в доль кордону.
але повторю скільки ракет вилетіло з білорусі,
стількиж треба відправити їм в зад
і нагадати про відважний білоруський народ який переміг гітлера
і нинішня вата яка не може справитись з маразматиком лукою
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01.03.2022 19:49 Відповісти
Вы правы, но у нас сейчас выйти против луки это как выйти за Украину в оккупированном Донецке.
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01.03.2022 20:36 Відповісти
Ждёте сочувствия? Ну когда скотину с кошары ведут на убой... то уже поздно слёзы лить! Тут Градами людей убивают... по городам лупят..а наследники партизан сцыкливо сидят по домам. Выйти вашим дедам против немцев не сцыкотно было... А внуки сцыкливые боятся против Луки... но НЕ БОЯТСЯ против армии и народа Украины! Что в этом мире перевернулось? Что ж вы такой безмолвный скот..белорусы?
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01.03.2022 21:51 Відповісти
Не надо сочувствия, не заслуживаем. Мы выходили уже, наивные, хлопали. Получили п..ды, многие сели, многие экстренно покинули страну, остальные затихли и приходят в себя. А теперь ещё нас втянули в эту дичь, агрессию против Украины. Нет слов...
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01.03.2022 22:22 Відповісти
..в том то и разница... Нашего выхода в 2014 году.... и Вашего.... У нас вышли и решили вопрос! С кровью...со слезами..с потерей территорий... но НЕ ЗАСЦАЛИ!!! И НЕ ЗАСЦАЛИ сегодня..и крошит ВСУ русню безбожно!!! Потому что народ не боится. А Вы засцали один раз...и будете и дальше бояться и трусится. Армию реально гонят выполнять преступные действия.... Весь мир говорит о международных преступниках...смердячей рашке и вашей сцыкливой беларуси.... а Вы продолжаете бояться... Видно вам нравиться быть в изгоях и чтобы вам плевали в лицо..как плюют русне. Но там то животные.... А у вас была надежда....
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Да все мы понимаем задним умом, наивные были, думали по законам играть с преступной хунтой.
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01.03.2022 23:02 Відповісти
так взрывайте эшелоны кацапские, жгите их ,вы же партизаны или кацапсюги ?!
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01.03.2022 23:07 Відповісти
Білоруси, ви недавно хотіли прибрати Лукашенка!
А тепер на братній народ хочете йти війною?
І хто ви будете після цього? Ви будетете ворогами.
Піднімайтесь і не дайте лукашенку вбивати братів!
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01.03.2022 19:02 Відповісти
Ніхто тут ня хоча, апроч аграфюрэра. Таму, калі дойдзе да гэтага і вы шмальнеце па Беларусі, то не прамахніцеся калі ласка!
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01.03.2022 19:06 Відповісти
Давай координаты таракана
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02.03.2022 08:32 Відповісти
Немае тут бажаючiх воювати серед вiйськових та пересiчних громадян...хiба що божевiльнi якiсь. Але люди заляканi. Зараз вийти проти - насправдi як в окупованому Донецьку.
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01.03.2022 21:13 Відповісти
белоруссиш зольдатен! Лучше повесьтесь сами, будет намного лучше, чем если вас зажарят живьем в ваших танчиках.
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01.03.2022 19:03 Відповісти
Смерть від вогню - найболючіша (поки не згорить повністю шкіра - нервові закінчення здебільшого в шкірному покриві) Потім - якщо людина не загинула від больового шоку організм просто "утухає" А от при повішенні може ще й отримать сексуальне задоволення в пресмертний момент (це знають онаністи-"професіонали" - вони під час "самообслуговування" частково "самопридушуються" і отримують додатковий оргазм Правда буває "перегинають палицю" і просто душаться до смерті!
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01.03.2022 19:11 Відповісти
Ох у нас там леса классные, в районе Маневичи. Колонны растянутся и там и останутся
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01.03.2022 19:03 Відповісти
Минск бомбить поди будут или дома взрывать
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01.03.2022 19:04 Відповісти
Харькрв 19:00.Уже как 30 минут кацапские самолеты кудато херачят, как на учениях.
Где наше ПВО?Оно укатоно в асфальт.Вот вам и причина смертей .Коррупция убивает,наглядно доказано.
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01.03.2022 19:04 Відповісти
Я бы не преувеличивал способности белоруской армии : зайдут , бордюры побелят , траву покрасят , в лучших традициях совковой армии …и уйду
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01.03.2022 19:05 Відповісти
Яны яшчэ бульбу, моркву і буракі добра збіраюць.
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01.03.2022 19:08 Відповісти
А ещё у вас появится 300 танков...
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01.03.2022 20:39 Відповісти
..не уйдут... Перегноем рядом с псинами будут... Калийные удобрения...конёк беларуси... Военные белорусские ... новый сорт удобрений...!!
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01.03.2022 21:55 Відповісти
Ну тогда будет контр цдар со взятием минска
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01.03.2022 19:05 Відповісти
У Мінску будуць сустракаць з кветкамі. Гэта дакладна
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01.03.2022 19:10 Відповісти
Хто будзе сустракаць, правакатар? Ябацькі?
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01.03.2022 19:41 Відповісти
Та вони вже в Бердянську ще вчора були!
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01.03.2022 19:05 Відповісти
Буьбомуссолини готов помочь плешифюреру
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01.03.2022 19:05 Відповісти
Не важливо які це війська,хоч Самолійскі.Але якщо вони порушили кордони без дозволу уряду,то мають бути знешкоджені!
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01.03.2022 19:12 Відповісти
Хто буде командувати цими самогубцями? Причмелений бульбофюрер, чи дасть колінькі погратись у солдатиків?
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01.03.2022 19:12 Відповісти
Бомбить, бо провокуй, не провокуй, недороблений мусолiнi не встигне повiсiти, перероблять на чипси цю бульбу!
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01.03.2022 19:13 Відповісти
Це що буде нове блюдо - смаженi буряти з бульб-ОЮ
А на гарнiр що - свинособаки чи як?
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01.03.2022 19:29 Відповісти
какие могут быть оправдания? сразу болотных рабов в землю, и делу конец.
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01.03.2022 19:29 Відповісти
они и так уже тут
были с кружками военные
это белоруские
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01.03.2022 19:30 Відповісти
U ROSII SIL NE XVATAET, UJE BELORUSOV GONIAT NA VOINU NO UVEREN ONI VSE RAZBEGUTSA KAK SMOGUT. POBEDA ZA UKRAINOI! SLAVA GEROIAM!
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01.03.2022 19:33 Відповісти
Теперь ***** как - то. Разве что таракану для самоуспокоения. Пусть бахнут ему по резиденции - повод лучше не бывает
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01.03.2022 19:38 Відповісти
Если твари готовят, то сделают провокацию.
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01.03.2022 19:39 Відповісти
Так, в пред новостях вы говорили что бел каратели уже там и есть зажмурившиеся. Тепрь нужа провокация чтобы ввести.
Л-логика.....
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01.03.2022 19:39 Відповісти
У нас с белорусами почти одинаковые старые гербы: наш всадник скачет на поле боя - белорусский убегает с поля боя.
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01.03.2022 19:43 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 19:47 Відповісти
Разнести Мозырьский НПЗ !!!
Они оттуда заправляются все.
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01.03.2022 19:50 Відповісти
после всего что уже натворило ***** , после ракет с бульбостана ему ещё нужно что то выдумывать ? Не смешите белые тапочки ***** .
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01.03.2022 19:51 Відповісти
Украинские разведчики обнаружили у границы ориентировочно 300 белорусских танков

----------------

і поряд новина "Генеральний штаб ЗСУ заявив, що тисячі нових переносних ракетних комплексів NLAW та Javelin готові надійти на озброєння українського війська. "
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01.03.2022 19:52 Відповісти
По болотам вылить... ну ну, боле тупого самоубийства сложно придумать.
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01.03.2022 19:55 Відповісти
А это им надо?
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01.03.2022 20:02 Відповісти
Поддержите!!!!! Ходорковский призывает к бунту! Пусть больше кацапов это увидят!

https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
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01.03.2022 20:04 Відповісти
Бесполезно. У Ходорковского в раше репутация ниже плинтуса.
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02.03.2022 03:26 Відповісти
Картошка вся за два дня розбежится..
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01.03.2022 20:07 Відповісти
а чего ждать провокации, лупнуть по ним градами, скажем что это провокация
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01.03.2022 20:21 Відповісти
Сначала вторгаются в Украину и только затем готовят провокацию. Афигеть альтернативно одарённые скрепоносцы.
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01.03.2022 20:32 Відповісти
имхо, давно уже глупо придумывать какие-то провокации
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01.03.2022 21:16 Відповісти
их погонят, как стадо на убой.
и при первой угрозе либо обстреле они побегут обратно, без техники.
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01.03.2022 21:32 Відповісти
беларусы сдадутся нам в плен и мы вместе пойдем на Минск
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01.03.2022 22:27 Відповісти
А не здається що вже пора менше волати про провокації і т.д.
Тихо сказали, а потім провокуйте насамсправді.

Хай всцикаються..
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01.03.2022 23:03 Відповісти
Их и так погонят. росии повод счас для войны уже не нужен

и так мирные и села города Украины уже начали бомбардировками сравнивать с землей
скажут вперед в атаку вот и весь повод
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02.03.2022 02:04 Відповісти
вонючие бульбаши имеют придворную армию и их спецназ, о котором говорил усатый придурок со справкой из дурдома лука, - разбежится как ссыкливые шавки... это кому повезет вовремя обосраться... а те, кто проявит "чудеса героизма" - тем придется перед первым же боем насыпать в карманы побольше подсолнечных семечек... дерьмовые бульбашеские тела хорошо удобрят украинскую землю....
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02.03.2022 03:07 Відповісти
Ви вірите, що ім нужна провокація? Ви наівні?
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02.03.2022 05:39 Відповісти
Тиханоаская приказала всем белорусским солдатам переходить на сторону Украины. Если нет - то нужно их уничтожить , как российских оккупантов!
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02.03.2022 07:14 Відповісти
 
 