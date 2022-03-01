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Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ

Служба безпеки України оприлюднила інструкцію про те, що робити, якщо ви побачили російських диверсантів або ворожі ДРГ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції. Вони вкрай важливі, щоб ворожі окупанти не могли переміщатися вглиб українських територій", -  звернулись до громадян в СБУ.

Спецслужба зазначає, що про підозрілих осіб необхідно повідомляти до:

  • офіційного чат-боту СБУ в Telegram тут.
  • на номери телефону Тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за номеро 102.

Який вигляд мабть підозрілі особи і що робити у випадку їхнього виявлення читайте в інструкції:

Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ 01

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Топ коментарі
+2
Скабеева пытается произнести слово Паляниця, и говорит что это клубника=)
https://www.youtube.com/watch?v=-dzJdbZSNSM
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01.03.2022 19:34
+2
От що я можу сказати .Чат бот в телеграмі? А якщо нема телеграма ?102 майже ніде не працює ,або зайнято. Чому не зробити швидко колцентри чи через вайбер? Такі центри мають бути у кжному місці людей вистачає багатьох не взяли до ТО тож могли б хоч дзвінки приймати
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01.03.2022 19:40
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"Так это клубника"
Скажи паляниця
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01.03.2022 19:27 Відповісти
Скабеева пытается произнести слово Паляниця, и говорит что это клубника=)
https://www.youtube.com/watch?v=-dzJdbZSNSM
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01.03.2022 19:34 Відповісти
Каже поляніца. Показували по ТБ .
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01.03.2022 19:40 Відповісти
клас, напевне своєю щелепою на гугл-транслейт диктувала, гугл сказав - клубніка
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01.03.2022 20:01 Відповісти
тепер "пароль" складніший - нісенітниця, бо паляницю вони вже вивчають вечорами.)))
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01.03.2022 19:51 Відповісти
найти старый монитор и привязать его к нему
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01.03.2022 19:23 Відповісти
От що я можу сказати .Чат бот в телеграмі? А якщо нема телеграма ?102 майже ніде не працює ,або зайнято. Чому не зробити швидко колцентри чи через вайбер? Такі центри мають бути у кжному місці людей вистачає багатьох не взяли до ТО тож могли б хоч дзвінки приймати
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01.03.2022 19:40 Відповісти
Якщо немає телеграму, його можна встановити. Таким же чином, як вайбер.
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01.03.2022 20:16 Відповісти
Дурацкий вопрос. ******* до бездыханности
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01.03.2022 20:18 Відповісти
Що робити якщо ви побачили БМП 2 рашистів https://youtu.be/M_I_DYlNHps
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01.03.2022 20:31 Відповісти
Як спи..ти БТР у окупантів https://youtu.be/4rvNbomAAEQ
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01.03.2022 20:33 Відповісти
 
 