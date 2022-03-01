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Найбільша в Україні освітня Viber-спільнота запускає онлайн-заняття для школярів 1-4 класів. РОЗКЛАД
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Найбільша в Україні освітня Viber-спільнота "Школа_інфо" в умовах воєнного стану запускає освітню ініціативу для учнів 1-4 класів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.
В школі-онлайн щодня публікуватимуть завдання для учнів 1-4 класів, щоб вимушені "канікули" не заважили розвитку та здобуттю освіти. Розклад на тиждень – на доданому зображенні.
Наступного тижня планують запустити завдання й для учнів 5-6 класів.
Навчальний план розробили Інститут когнітивного моделювання разом зі Школою "Базис". Він містить завдання з англійської мови, математики, логіки, грамоти, науки, читання, фізкультури.
Долучитися до спільноти можна за посиланням: https://vb.me/school_info
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Nataly Voronina
показати весь коментар01.03.2022 19:24 Відповісти Мені подобається 0
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