Найбільша в Україні освітня Viber-спільнота запускає онлайн-заняття для школярів 1-4 класів. РОЗКЛАД

Найбільша в Україні освітня Viber-спільнота "Школа_інфо" в умовах воєнного стану запускає освітню ініціативу для учнів 1-4 класів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

В школі-онлайн щодня публікуватимуть завдання для учнів 1-4 класів, щоб вимушені "канікули" не заважили розвитку та здобуттю освіти. Розклад на тиждень – на доданому зображенні.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських учнів цьогоріч звільнили від ДПА

Наступного тижня планують запустити завдання й для учнів 5-6 класів.

Навчальний план розробили Інститут когнітивного моделювання разом зі Школою "Базис". Він містить завдання з англійської мови, математики, логіки, грамоти, науки, читання, фізкультури.



Долучитися до спільноти можна за посиланням: https://vb.me/school_info