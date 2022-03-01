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Лукашенко попросив у Путіна зброю, в тому числі зенітно-ракетний комплекс С-400

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лукашенко попросив у Путіна зброю, в тому числі зенітно-ракетний комплекс С-400

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна поставити до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" та іншу військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  БЕЛТА, білоруський диктатор заявив, що в нього мало зброї. 

"Нам виявилося недостатньо військової техніки. Особового складу нам буде достатньо. Техніки – ні.

Я звернувся до Путіна, щоб нам крім С-400, який розташований у Гомельській області, був поставлений С-400, який буде трохи західніше від Мінська для того, щоб не тільки Мінськ прикрити", - підкреслив Лукашенко.

У Білорусі розміщено такі засоби протиповітряної оборони, як, наприклад, зенітні ракетні системи С-300ПС, комплекси "Тор-М2" та "Панцир-С". За словами Лукашенка, у тому числі силами та засобами ППО країни забезпечується захист Білоруської АЕС. Однак з урахуванням обстановки, що складається, західні рубежі необхідно посилити, сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко запевняє, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України, але приготував ППО для недопущення "ударів у спину" військам РФ

За словами Лукашенка, комплекс С-400 "Тріумф" – це дуже хороша зброя.

"Ми чекаємо на поставки сюди. А також іншої техніки, яка нам необхідна для того, щоб закрити тут (на західному напрямку. - ред). Ось наша майбутня участь у цій операції, що ми робимо і зараз", - сказав він.

Також читайте: Росія готує провокацію для виправдання залучення військ Білорусі у війні проти України, - ГУР МО

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Топ коментарі
+74
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01.03.2022 19:18
+46
No war in Ukraine🇺🇦@ternovyi·.

Более 150 британских коммандос из числа ветеранов Афганистана отправляются в Украину
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01.03.2022 19:20
+45
от пехоты эта хрень не спасет, а наш народ за предательство пешком по болотам за тобой придет!
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01.03.2022 19:18
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пососал он , а не попросил . Просьбы давно закончились , у этих двоих гиен началась обоюдная игра #жопаротнаоборот .
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01.03.2022 19:56 Відповісти
твари должны сгореть сначала сгореть заживо- потом вечность в аду
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01.03.2022 19:57 Відповісти
а ******* боятся, самое страшное , что с ним сделают аборигены обзовут его ТАРАКАНОМ, ну может еще УХОДИ добавят
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01.03.2022 19:57 Відповісти
Напомнить сколько вы у него нефтепродуктов, электроэнергии, тракторов и прочего купили , чтобы он продержался? Вы сами не без греха.
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01.03.2022 19:59 Відповісти
Ну 5 дней назад он был простым латентным геем, а сейчас *******. Мы же можем в будущее заглядывать
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01.03.2022 20:02 Відповісти
Мы все допустили это - тут вина и на белорусах, и на ввсех остальных. ******* он и есть *******, даже если шифруется.
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01.03.2022 20:04 Відповісти
Мы с нашим грехом сами разберемся.
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02.03.2022 00:09 Відповісти
Это всё для защиты дачки Коленьки
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01.03.2022 19:57 Відповісти
Внимательно читайте !!!

"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас"

Сашка Польшу прикрывать решил.
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01.03.2022 19:58 Відповісти
я все ще сподіваюсь, що білоруські військові відмовляться йти воювати
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01.03.2022 19:58 Відповісти
Да мы все на это надеемся. Но даже если войдут в Украину, сдаваться будут батальонами.
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01.03.2022 20:09 Відповісти
там ваши вроде партизанят. традиции дедов это правда ? пошли сообщения про акци на стрелках. рельсах и т..д.... невероятно воодушевляет!!! хоть бы правдой было сие
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03.03.2022 13:55 Відповісти
А заменить вазелин на гель он не попросил?
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01.03.2022 19:58 Відповісти
Заметался *******. Лучше беги в Северную Корею, таракан.
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01.03.2022 19:58 Відповісти
а где он харчеваться будет?

- на учет станет но воевать не будет (с) Шариков
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03.03.2022 13:56 Відповісти
Он на колчаковских фронтах ранен.
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03.03.2022 15:28 Відповісти
Слушай в 1994-м меня расстреляли на восточной границе. Не знаешь этого? Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца и люди мне поверили. Источник: https://censor.net/ru/b3301604
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01.03.2022 19:59 Відповісти
А оно ему поможет это оружие? Таракан давно выжил из ума.
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01.03.2022 19:59 Відповісти
кто ему его даст, камон. рашка сама из резерва воюет.
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01.03.2022 20:01 Відповісти
Він сциться бо розуміє, що треба вже якось міцніше закривати небо від українських "атветок"...
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01.03.2022 20:22 Відповісти
америкоси просто обісцяли кацапські пво (здається в Сирії), коли їхні тамагавки майже всі долетіли до цілі
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01.03.2022 20:00 Відповісти
"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники - нет".

Мяса много, а железа мало.
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01.03.2022 20:01 Відповісти
Техника денег стоит, а мясо местные сами откармливают
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01.03.2022 20:04 Відповісти
Бульбенфюрер там уже ничем не руководит - выполняет просто роль говорящей головы или ретранслятора деменционных воображений и шизанутых фантазий соседнего ублюдочного карлика...но дать по зубам надо - такие только силу понимают,а любые разговоры-переговоры воспринимают как слабость.
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01.03.2022 20:01 Відповісти
Шакал Табака попросив допомоги у хворого Шерхана
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01.03.2022 20:01 Відповісти
Да оба они шакалы, только один размером побольше.
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Не поможе,все рівно сцяними трусами задушать,тут тріумф безсилий.
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01.03.2022 20:01 Відповісти
Таракан эмитриуют любовь и согласие, вот увидите - он предаст при первой возможности. И за орет что он не виноват его заставели. Ради БОга , не будьте в этот момент наивными.
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01.03.2022 20:02 Відповісти
У нього Коленька в Мацвабаді в заручниках
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01.03.2022 20:54 Відповісти
ми з півдня зайдемо
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01.03.2022 20:54 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 20:02 Відповісти
Поддержите!!!!! Ходорковский призывает к бунту! Пусть больше кацапов это увидят!

https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Ведет себя как опытная проститутка.
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Это пока он жив.....
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01.03.2022 20:06 Відповісти
склизкая **** !
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01.03.2022 20:52 Відповісти
Бульбафюрер вообще крышей поехал Усыпите ********
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Они с #улом оба крышами поехали... Це Агонiя
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01.03.2022 20:05 Відповісти
Давно уже надо было - минимум 20 лет назад.
Но инфантильные беларусы на такое не способны.
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01.03.2022 21:22 Відповісти
#андон усатый и обманщик
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Застрелиться с с-400..?? Даже поаплодиррую этому алкашенко..
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01.03.2022 20:06 Відповісти
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01.03.2022 20:08 Відповісти
великому полководцу бульбашу нечего сказать, сидел бы лучше в бункере как *****, мочился под себя и ждал конца
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01.03.2022 20:16 Відповісти
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01.03.2022 20:19 Відповісти
Усатого мудня тоже повесят вверх ногами как муссолини.
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01.03.2022 20:24 Відповісти
******* тварь... А отвечать будут все беларусы.
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01.03.2022 20:37 Відповісти
Да, отвечать, хрена ли вы его терпели столько лет, вот оно на старости лет вконец *********, на всю Беларусь одного человека не нашлось, чтобы завалить это усатого предколхоза? Это такой смертный грех на душу берет, против братского народа руку поднял, навсегда в историю войдет как братоубийца, гнида хитрожопая, так за свое кресло держится, как будто он его хоть чем-то заслужил.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
Адекватных Лука задавил, а основной массе глубоко пох, лишь бы гроши и харч хороши. Но за Украину сейчас воюют тысячи беларусов, их тоже наказывать будете? И здесь в Беларуси мы не сидим сложа руки, тоже кое-что делаем.
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01.03.2022 21:27 Відповісти
Я вообще никого не могу наказывать, это не моя прерогатива. И те белорусы, кто воюет против усатого, вряд ли будут отвечать за что-то. Но то что он очень сильно и надолго испортил отношение между братскими народами, это точно. Я думаю, генетически и культурно белорусы гораздо ближе к украинцам, чем к русским, но вот почему-то ваш тракторист затащил вас к ним
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01.03.2022 21:51 Відповісти
В Украине был ватный на всю голову Донбасс, а Беларусь есть один сплошной Донбасс по ватности. После 20-го народ начинает приходить в чувство, но очень даже недостаточно. У нас с августа 20-го репрессии реальные, кого убили и никто не может найти, кого посадили, кого покалечили в ментовке, а кто сбежал за границу. У нас адекватных хватает, чтобы выпускали , то к вам много приехало бы воевать с кацапами. А так, беларусы в большинстве своем все всё понимают, закупают харчи и предметы первой необходимости, в отличие от украинцев, закупавших в подобной ситуации оружие. Мы не сидим сложа руки, но этого явно не достаточно.
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02.03.2022 11:30 Відповісти
Естественно, как и все немцы с 1944 года. Несправедливо? Отнюдь.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Хорошая и актуальная песня! С богом, "Байрактар"!
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01.03.2022 22:33 Відповісти
Путину сейчас самому не хватает оружия.
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01.03.2022 20:40 Відповісти
После исполнения приговора в Гааге тебя положат в одну могилу с *улом. В позе 69.
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01.03.2022 20:46 Відповісти
"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно."
очень скоро , усатая мразь , у тебя личного состава тоже будет нехватать .
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01.03.2022 21:02 Відповісти
надо взорвать Мозырь что бы картофельная падла осталась без топлива. Танки без горючего просто куски железа.
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01.03.2022 21:21 Відповісти
А как же Ла-Манш, дебил?! По твоему графику ваши войска сегодня должны были уже границы солнечной системы пересекать
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01.03.2022 21:22 Відповісти
**@нуть из точки У по этому комплексу.
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01.03.2022 21:27 Відповісти
всё! нужно украине польше и прибалтике вводить войска в беларусь и уничтожать таракана!
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Маразматик **** старый как и *****!
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01.03.2022 22:04 Відповісти
А зачем ему средства ПВО такого радиуса действия? Попытаться шантажировать соседей? Так российские "анало говнеты" уже не раз громили, а израильтяне их поставили в позу "на жопе ровно". Не спасет его никакое железо, сам виноват.
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01.03.2022 22:26 Відповісти
Таракану было обещано, что за вторжение в Украину в его "кубло доставят дифлофос", вот он и пересрал!
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02.03.2022 00:16 Відповісти
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