Лукашенко попросив у Путіна зброю, в тому числі зенітно-ракетний комплекс С-400

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна поставити до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" та іншу військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, білоруський диктатор заявив, що в нього мало зброї.

"Нам виявилося недостатньо військової техніки. Особового складу нам буде достатньо. Техніки – ні.

Я звернувся до Путіна, щоб нам крім С-400, який розташований у Гомельській області, був поставлений С-400, який буде трохи західніше від Мінська для того, щоб не тільки Мінськ прикрити", - підкреслив Лукашенко.

У Білорусі розміщено такі засоби протиповітряної оборони, як, наприклад, зенітні ракетні системи С-300ПС, комплекси "Тор-М2" та "Панцир-С". За словами Лукашенка, у тому числі силами та засобами ППО країни забезпечується захист Білоруської АЕС. Однак з урахуванням обстановки, що складається, західні рубежі необхідно посилити, сказав він.

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За словами Лукашенка, комплекс С-400 "Тріумф" – це дуже хороша зброя.

"Ми чекаємо на поставки сюди. А також іншої техніки, яка нам необхідна для того, щоб закрити тут (на західному напрямку. - ред). Ось наша майбутня участь у цій операції, що ми робимо і зараз", - сказав він.

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