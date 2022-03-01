Лукашенко попросив у Путіна зброю, в тому числі зенітно-ракетний комплекс С-400
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна поставити до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" та іншу військову техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, білоруський диктатор заявив, що в нього мало зброї.
"Нам виявилося недостатньо військової техніки. Особового складу нам буде достатньо. Техніки – ні.
Я звернувся до Путіна, щоб нам крім С-400, який розташований у Гомельській області, був поставлений С-400, який буде трохи західніше від Мінська для того, щоб не тільки Мінськ прикрити", - підкреслив Лукашенко.
У Білорусі розміщено такі засоби протиповітряної оборони, як, наприклад, зенітні ракетні системи С-300ПС, комплекси "Тор-М2" та "Панцир-С". За словами Лукашенка, у тому числі силами та засобами ППО країни забезпечується захист Білоруської АЕС. Однак з урахуванням обстановки, що складається, західні рубежі необхідно посилити, сказав він.
За словами Лукашенка, комплекс С-400 "Тріумф" – це дуже хороша зброя.
"Ми чекаємо на поставки сюди. А також іншої техніки, яка нам необхідна для того, щоб закрити тут (на західному напрямку. - ред). Ось наша майбутня участь у цій операції, що ми робимо і зараз", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас"
Сашка Польшу прикрывать решил.
- на учет станет но воевать не будет (с) Шариков
Мяса много, а железа мало.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
Но инфантильные беларусы на такое не способны.
очень скоро , усатая мразь , у тебя личного состава тоже будет нехватать .