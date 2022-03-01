Ремонтні бригади ДТЕК за погодженням з ЗСУ відновили електропостачання 65 населених пунктів

Ремонтні бригади "ДТЕК Мережі" за погодженням зі Збройними силами України відновили електропостачання 65 населених пунктів в Київській та Донецькій областях, знеструмлених через бойові дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація ускладнена бойовими діями. Через це наші бригади не можуть дістатися до місця пошкоджень мереж. Ремонтні бригади оперативно відновлять електропостачання всіх клієнтів, що лишаються без світла, як тільки отримають необхідні дозволи на проведення ремонтних робіт від Збройних сил України", - повідомили в компанії.

В Донецькій області спеціалісти компанії відновили електропостачання в 29 населених пунктах. Без світла лишаються 80 населених пунктів, в тому числі значна частина міста Маріуполь.

Ремонтні бригади ДТЕК готові відновили електропостачання як тільки отримають дозвіл ЗСУ, пояснили в прес-службі.

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В Київській області відновлено електропостачання для 23 тис. клієнтів в 36 населених пунктах. Без світла лишаються 50 населених пунктів. Ремонтні бригади ДТЕК чекають на дозвіл ЗСУ для проведення відновлюваних робіт.