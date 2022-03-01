У Харкові сім загиблих через обстріл ворогом ОДА. Це лише попередні дані - голова ОДА

Через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, серед них - дитина.

Про це в Телеграмі повідомив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський ворог безпощадно знищує мирне населення Харківщини! Сьогодні сняряди влучали в житлові масиви, в центр міста, в лікарню, в університет. Мирні люди йшли в аптеки та продуктові магазини. Обстріл ракетами та залповим вогнем - це військовий злочин! Постраждали Північна Салтівка, Нова Баварія, центр міста…", - написав голова ОДА.

Читайте також: "Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - полонений росіянин телефонує додому. ВIДЕО

"Через обстріл будівлі Харківської ОДА загинули 7 людей, постраждали 24 особи, серед них - дитина. Це лише попередні дані.

А внаслідок авіаудару по проспекту Новобаварський вщент знищена багатоповерхівка. Багато людей досі під завалами. Кількість жертв встановлюється", - зазначив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ

Він підкреслив, що такі дії агресора - "військовий злочин проти нації, який має бути покараний найвищими мірами".



Синєгубов також повідомив, що наші військові вже збили ворожий літак, який бомбардував місто Харків. Це саме той літак, що бомбив житлові будинки.