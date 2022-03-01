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Обговорили американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні, - Зеленський провів перемовини з Байденом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обговорили американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні, - Зеленський провів перемовини з Байденом

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.

"Щойно розмовляв із Джо Байденом. Обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!", - написав Зеленський.

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Байдене - конченный пи...р, не сделал для предотвращения конфликта ничего, так и помощи нифига от них. Одни разговоры.
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01.03.2022 19:34 Відповісти
wittmann, йди нахій!
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01.03.2022 19:47 Відповісти
Свіженькі данні розвідки получили.
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01.03.2022 19:48 Відповісти
 
 