МЗС рішуче засуджує варварські ракетні атаки та невибіркові обстріли військами РФ житлових районів та цивільної інфраструктури українських міст, - заява
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Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує варварські ракетні атаки та невибіркові обстріли військами Російської Федерації житлових районів та цивільної інфраструктури українських міст.
Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій у соцмережі "Фейсбук", інфомує Цензор.НЕТ.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ям, які втратили своїх близьких через нищівну війну, яку президент путін розв’язав проти українського народу.
У міністерстві також висловили співчуття через загибель під час обстрілу студента з Індії, та громадянина Китаю. І готові надати посольству Індії необхідну допомогу для репатріації тіла громадянина.
"Українські та іноземні громадяни стали заручниками російської збройної агресії проти України", - підкреслюється у заяві.
У МЗС закликають всі іноземні уряди вимагати від президента путіна негайно припинити свою війну в Україні. Це дозволить стабілізувати ситуацію і більше зосередитися на безпеці населення, в тому числі іноземних студентів.
Міністерство наголошує, що не існує дискримінації за расою чи національністю, в тому числі, коли йдеться про перетин державного кордону іноземними громадянами. Враховуючи надзвичайні умови безпеки, підхід "обслуговувати тих, хто прийшов першим" застосовується до всіх національностей. Певні гуманітарні винятки допускаються для жінок і дітей.
"Ми тісно співпрацюємо з профільними відомствами України для посилення підтримки іноземних громадян, у тому числі студентів, які бажають повернутися на батьківщину або переїхати до третіх країн у зв’язку з військовим вторгненням Росії", - додало МЗС.
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на *** вони вертіли вашу стурбованість
******* треба по рашкє пусть горять кацапи дома !!!!