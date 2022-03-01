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Канада заборонила російським кораблям заходити у свої порти та внутрішні води

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Канада заборонила російським кораблям заходити у свої порти та внутрішні води

Канада закриває свої води та порти для суден, що належать або зареєстровані в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Міністр транспорту Омар Альгабра заявив, що Росія має відповідати за вторгнення в Україну, і Канада продовжить вживати каральних заходів.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за вторгнення до України. Сьогодні ми вживаємо заходів щодо закриття канадських вод та портів для суден, що належать Росії та зареєстровані в Росії. Ми продовжуватимемо діяти на підтримку України", - заявив міністр у Twitter.

Очікується, що заборона набуде чинності пізніше цього тижня через розпорядження, видані відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи, йдеться у повідомленні уряду Канади.

Читайте: SWIFT готується відключити російські банки, інші платформи вже припинили операції з Росією

Нагадаємо, Канада вже закрила свій повітряний простір для російських літаків та спрямовує в Україну протитанкові засоби та ракети.

Канада також оголосила про шквали санкцій та заборонила весь імпорт сирої нафти з Росії.

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Топ коментарі
+16
не панікуй, дадуть нормальні комплекси ППО і самі закриємо небо
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01.03.2022 19:53
+15
Дякуємо
Канаді!
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01.03.2022 19:50
+7
Тобто Канада послала "русский корабль" куди треба!
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01.03.2022 19:53
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А США даже воздух закрывать не собираются.
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01.03.2022 19:50 Відповісти
не панікуй, дадуть нормальні комплекси ППО і самі закриємо небо
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01.03.2022 19:53 Відповісти
Та він цілий день тут паніку сіє.
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01.03.2022 19:56 Відповісти
та может казачек нулевый???
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01.03.2022 20:00 Відповісти
Та начебто ні - вже зустрічав на форумах.
Слухай, Sergey Sergeev eaf271c9 , ти не переживай так, випий заспокійливе.
Не дай бог, зляжеш.
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01.03.2022 20:29 Відповісти
Сірожа Сергєєв сидить на сраці біля компа і роздає безцінні поради
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01.03.2022 20:48 Відповісти
Якщо не закрили - значить щось придумали
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01.03.2022 20:19 Відповісти
Дякуємо
Канаді!
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01.03.2022 19:50 Відповісти
Кто шарит за игру War Thunder?
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01.03.2022 19:51 Відповісти
начебто партнери, друзі,
в канаді море українців
а думають так повільно
що мабудь хочуть продовження війни.
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01.03.2022 19:52 Відповісти
Дивні претензії... Сформулювати зможете?
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01.03.2022 19:55 Відповісти
ти бачив заправщика суден з грузії???
зразу, без суду і слідства, рус кор пшол нах..й і не заправив.
а нас ******** вже майже тиждень і вони десь, щось, колись, може.......
різницю бачиш??
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01.03.2022 20:13 Відповісти
А ти бачиш різницю в юрисдикції держави та балкера?
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01.03.2022 20:16 Відповісти
І там бандери окопались.
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01.03.2022 19:52 Відповісти
там їх докуя і ще трішки.
але не зважаючи на те що вони бачать про Україну.
роблять цю справу згідно законів мореплавства.
ці заборони вступлять в силу через 7-12 днів.
ну путін же по нас куярить згідно міжнародних норм,
ПРАВДА?????
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01.03.2022 19:56 Відповісти
Не переживайте, канадські люди не дурні.
Ну зайде поки що в порт, промурижать поки закон в силу не ввійде, а потім скажуть крилату фразу.
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01.03.2022 20:32 Відповісти
Фак ю рашен шипс. Звучало где-то ьак
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01.03.2022 19:53 Відповісти
Там ще були "вьосла".
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01.03.2022 19:57 Відповісти
Тобто Канада послала "русский корабль" куди треба!
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01.03.2022 19:53 Відповісти
І навіть дальше.
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01.03.2022 23:26 Відповісти
я навіть знаю, якими саме словами
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01.03.2022 19:56 Відповісти
Что, что запретила?
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01.03.2022 19:56 Відповісти
от і гарно - на веслах взад.
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01.03.2022 19:58 Відповісти
скоро воды Сомали станут для рахистов самыми надежными...
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Рускій корабль, іді *****!))))
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Мне в этом плане понравился грузинский балкер - на запрос руских, что у них заканчивается топливо - ответили - гребите вёслами, мы не будем вас бункеровать.
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01.03.2022 20:03 Відповісти
То не балкер, а бункеровщик. И не грузинский, а дело это было в Гибралтаре, скорее всего- там много батумских экипажей.
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01.03.2022 20:10 Відповісти
Смотри, не уверенный - https://www.youtube.com/watch?v=fk0qBnUnWtU
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01.03.2022 20:19 Відповісти
Ніхто їх не приймає, ніхто не надає соляри....так і буде рашистські лоханки як лайно у ополнцi по морям носити поки десь об скелю не гепне
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01.03.2022 20:04 Відповісти
Суднам,а не судам,редагуйте.Суди це ті наші-корупційні)
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01.03.2022 20:04 Відповісти
Лоханкам.
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01.03.2022 20:13 Відповісти
русские пароходы, идите нах.й.
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01.03.2022 20:12 Відповісти
Израиль, не тупи дай нам пару железных куполов. Нет чтобы брать пример с Турции, которая производит байрахтары и для своих нужд и успевает помогать Украине. Какие могут быть общие интересы у чистокровного Израильского народа с немытыми орками.
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01.03.2022 20:19 Відповісти
Потрібно наші бази розмістити в Умані, в Бердичеві і т.д. І нехай попробують нищити такі міста, та й побачимо.
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01.03.2022 20:35 Відповісти
Израиль находится в состоянии войны с Ираном, Сирией и Ливаном, на границе с Израилем , в Сирии, стоят войска России...
Поэтому, Израилю, самому, не хватает железные купола, тем более, что на помощь стран Европы ему рассчитывать не приходиться ... все многочисленные войны, Израиль проводил сам..... ни один гражданин Европы или США в этих войнах не участвовали.
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01.03.2022 20:49 Відповісти
У Израиля есть гораздо более полезная для наших условий штука, чем железный купол. Спайдер например, но они боятся с рашкой ссориться.
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01.03.2022 21:06 Відповісти
Thanks a lot Canadian Friends!
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01.03.2022 20:29 Відповісти
правильно писати на росії
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01.03.2022 20:34 Відповісти
Пусть вёслами гребут !
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01.03.2022 20:45 Відповісти
Потрібно вести агітацію щоб по всьому світі перестали заправляти кораблі козломордих як військові, так і цивільні.
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01.03.2022 23:28 Відповісти
 
 