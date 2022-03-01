Канада заборонила російським кораблям заходити у свої порти та внутрішні води
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канада закриває свої води та порти для суден, що належать або зареєстровані в Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Міністр транспорту Омар Альгабра заявив, що Росія має відповідати за вторгнення в Україну, і Канада продовжить вживати каральних заходів.
"Росія має бути притягнута до відповідальності за вторгнення до України. Сьогодні ми вживаємо заходів щодо закриття канадських вод та портів для суден, що належать Росії та зареєстровані в Росії. Ми продовжуватимемо діяти на підтримку України", - заявив міністр у Twitter.
Очікується, що заборона набуде чинності пізніше цього тижня через розпорядження, видані відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи, йдеться у повідомленні уряду Канади.
Нагадаємо, Канада вже закрила свій повітряний простір для російських літаків та спрямовує в Україну протитанкові засоби та ракети.
Канада також оголосила про шквали санкцій та заборонила весь імпорт сирої нафти з Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Слухай, Sergey Sergeev eaf271c9 , ти не переживай так, випий заспокійливе.
Не дай бог, зляжеш.
Канаді!
в канаді море українців
а думають так повільно
що мабудь хочуть продовження війни.
зразу, без суду і слідства, рус кор пшол нах..й і не заправив.
а нас ******** вже майже тиждень і вони десь, щось, колись, може.......
різницю бачиш??
але не зважаючи на те що вони бачать про Україну.
роблять цю справу згідно законів мореплавства.
ці заборони вступлять в силу через 7-12 днів.
ну путін же по нас куярить згідно міжнародних норм,
ПРАВДА?????
Ну зайде поки що в порт, промурижать поки закон в силу не ввійде, а потім скажуть крилату фразу.
Поэтому, Израилю, самому, не хватает железные купола, тем более, что на помощь стран Европы ему рассчитывать не приходиться ... все многочисленные войны, Израиль проводил сам..... ни один гражданин Европы или США в этих войнах не участвовали.