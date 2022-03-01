В ОП обіцяють роздавати українцям спецпакети з продуктами через відділення пошти

Українська влада організує роздачу населенню спеціальних пакетів з продуктами харчування через поштові відділення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телеканалу "Рада", інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що роздача таких пакетів наразі організовується в рамках гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів України.

"Це буде окрема система роздачі пакетів з щоденним раціоном для населення. Ми будемо роздавати через мережу Укрпошти, "Нової пошти", можливо, будуть організовані відділи роздачі у супермаркетах та будуть задіяні до роздачі працівники соціальних служб", - сказав Шурма.

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Він зазначив, що ситуація із забезпеченням продовольством населення залежить від регіону, і держава співпрацює з десятьма найбільшими продуктовими мережами для забезпечення продуктами харчування громадян України.

"Ми бачимо, що за сьогоднішню добу кількість відвантажень по основних містах в 3-4 рази більша, ніж у попередні дні. Ми будемо їх нарощувати кожного дня, думаю, протягом 3-5 днів ми повинні більш-менш стабілізувати ситуацію", - наголосив Шурма.

За його словами, наразі в окремих містах, таких як Чернігів, Суми, Харків та Херсон, дуже погана ситуація із забезпеченням продовольством, бо ці міста заблоковані. Шурма зауважив, що держава шукатиме рішення для забезпечення жителів цих міст продуктами харчування.

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Шурма також повідомив, що українські виробники харчових продуктів першої необхідності отримають велике державне замовлення.

"Ми сьогодні прийняли рішення про велике державне замовлення, яким ми гарантуємо завантаження всіх хлібопекарень, консервних заводів, м'ясних цехів, виробників круп, макаранів, які виробляють товари першої необхідності", - заявив він.

Він додав, що держава викупить усю продукцію, яку не зможуть реалізувати українські виробники, і роздасть її населенню.