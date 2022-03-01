Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 1 березня
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Російські окупанти продемонстрували усьому світу свою підступність: нанесення ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що вони неспроможні воювати з готовим до тотального супротиву Українським Народом.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Українські Захисники на Сіверщині продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, із завданням - не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.
Частина сил продовжує ведення оборони Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.
На Слобожанщині підрозділи ЗС України продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, захоплюють полонених.
На Приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.
Угруповання оборони міста Київ продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частиною сил готується до виконання раптово виникаючих завдань.
Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.
Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних Сил України та виконують завдання з охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз хід не за нами.
Колонну,что выдвинулась к Баштанке,расхерачила наша авиация.Остатки отступили в сторону Николаева.
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
в газете "Красная звезда" от 23 июня 1941 году совки врали следующую позорную лжу:
"В ходе боев 22 июня немецкие войска были отброшены частями Красной армии за линию госграницы СССР. При этом потери противника составили 25 тысяч убитыми, 5 тысяч немецких солдат и офицеров были взяты в плен."
Точно так же в Моцкве и сейчас в 2022 году тупо и нагло врут про свои фейковые "победы" на территории Украины.
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Легендарный и полумифический летчик «Призрак Киева» ЖИВ и сбил свой 21 самолет.
При этом он отметил, что некоторые информационные ресурсы успели распространить новость о смерти героя. Призрак жив. Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что "Призрак Киева" был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот катапультировался и спасся, вернулся злой на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21-й орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!
(бережи Боженька, сокола!!!)
(Божье Благословение соколу)
Хотелось бы конкретики, а не вот этих вот расплывчатых формулировок. Там, по сути, Мариуполь едва ли не единственный остался. Азовцы конечно будут держаться до последнего, но хотелось бы знать точно.
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
В Одессе люди жалуются на недостаточное обеспечение теробороны
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А після рішення Польщі віддати нам свої ще совкові винищувачі та бомбардувальники та ще й надати свою територію під базу для них, то москалям буде все гірше і гірше. Недарма ж зривають зло на жилих кварталах і інфраструктурі міст обстрілом крилатими ракетами і градами.