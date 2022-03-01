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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 1 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 1 березня

Російські окупанти продемонстрували усьому світу свою підступність: нанесення ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що вони неспроможні воювати з готовим до тотального супротиву Українським Народом.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Українські Захисники на Сіверщині продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, із завданням - не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.

Частина сил продовжує ведення оборони Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.

На Слобожанщині підрозділи ЗС України продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, захоплюють полонених.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 березня

На Приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.

Угруповання оборони міста Київ продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частиною сил готується до виконання раптово виникаючих завдань.

Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.

Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних Сил України та виконують завдання з охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці.

Читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 1 березня

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Топ коментарі
+34
переможемо,коли всіх виженемо,влючаючи крим та ордло....а зараз поки що достойно тримаємось.
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01.03.2022 20:29
+24
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01.03.2022 20:42
+22
ВНИМАНИЕ !!!
***
Легендарный и полумифический летчик «Призрак Киева» ЖИВ и сбил свой 21 самолет.

При этом он отметил, что некоторые информационные ресурсы успели распространить новость о смерти героя. Призрак жив. Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что "Призрак Киева" был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот катапультировался и спасся, вернулся злой на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21-й орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!

(бережи Боженька, сокола!!!)
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01.03.2022 21:53
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Ми вже перемогли!
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01.03.2022 20:26 Відповісти
переможемо,коли всіх виженемо,влючаючи крим та ордло....а зараз поки що достойно тримаємось.
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01.03.2022 20:29 Відповісти
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.
Зараз хід не за нами.
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01.03.2022 20:34 Відповісти
Ваша правда: не важливо... Тікати нікуди: це наша земля, тут і залишимось.
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01.03.2022 20:40 Відповісти
Херсон............Херсон!!!
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01.03.2022 20:28 Відповісти
что в херсоне?
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01.03.2022 20:30 Відповісти
Нехай займають, Суми теж зайняли, але швидко звідти були вибиті. В будь-якому разі Миколаїв і Одеса встигли підготуватись.
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01.03.2022 20:35 Відповісти
Херсон важливий...(((
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01.03.2022 21:02 Відповісти
они уже наверху в Баштанке.
Колонну,что выдвинулась к Баштанке,расхерачила наша авиация.Остатки отступили в сторону Николаева.
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01.03.2022 22:48 Відповісти
орки занимаются привычным ,грабят магазины
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01.03.2022 20:52 Відповісти
кацапы, утром бомбили Зеленивку, спалили фабрику, танки стоят на Таврическом и едут по Шуменском
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01.03.2022 21:49 Відповісти
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...

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01.03.2022 22:17 Відповісти
Совок остался совком:

в газете "Красная звезда" от 23 июня 1941 году совки врали следующую позорную лжу:

"В ходе боев 22 июня немецкие войска были отброшены частями Красной армии за линию госграницы СССР. При этом потери противника составили 25 тысяч убитыми, 5 тысяч немецких солдат и офицеров были взяты в плен."

Точно так же в Моцкве и сейчас в 2022 году тупо и нагло врут про свои фейковые "победы" на территории Украины.
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01.03.2022 22:45 Відповісти
и шо7
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01.03.2022 20:50 Відповісти
Нічого зрозумілого. Загальні фрази сподіваюсь все добре. Якби було шось гарне то доповіли. На мою думку сил невистачає на півдні напевно. Потрібне підкріплення.
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01.03.2022 20:30 Відповісти
ой лучше такие, чем - мы отступаем на заранее подготовленные позиции, это не очень хорошо
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01.03.2022 20:42 Відповісти
Допоможіть Херсонщині!
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01.03.2022 20:30 Відповісти
да не вой ты, будет возможность помогут ....
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01.03.2022 21:02 Відповісти
Як почитати Колихаєва то здається все дуже погано
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01.03.2022 20:31 Відповісти
ну шо погано, орки в городе, до мерии по моему не дошли, главное не паниковать,
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01.03.2022 21:04 Відповісти
Так кацапи, вам жопа
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01.03.2022 20:37 Відповісти
да, вам, тундропитекам, жопа. куда ни глянь. здесь убьют, в рашке посодють.
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01.03.2022 22:10 Відповісти
Воювати з цивільними - їх коньок
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01.03.2022 20:33 Відповісти
Боже, збережи Україну і її захисників!!!
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01.03.2022 20:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
Нівдню України потрібна допомога негайно.Кидайте ті відосики і займітся не тільки Київом.
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01.03.2022 20:35 Відповісти
не вой, падет столица тогда и нам в херсоне .....
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01.03.2022 21:06 Відповісти
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01.03.2022 20:42 Відповісти
русня мля https://twitter.com/i/status/1498723812929593352
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01.03.2022 20:43 Відповісти
Якщо ці неандертальці захолять ще якісь українські території, то вони ж їх просто розграбують, до останньої цеглини, бо ці ємелі у своєму мухосранську нічого окрім бараків та лайна не бачили. Смерть **************!
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01.03.2022 21:02 Відповісти
не неандертальці, а андрофаги.
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01.03.2022 21:44 Відповісти
ВНИМАНИЕ !!!
***
Легендарный и полумифический летчик «Призрак Киева» ЖИВ и сбил свой 21 самолет.

При этом он отметил, что некоторые информационные ресурсы успели распространить новость о смерти героя. Призрак жив. Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что "Призрак Киева" был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот катапультировался и спасся, вернулся злой на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21-й орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!

(бережи Боженька, сокола!!!)
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01.03.2022 21:53 Відповісти
это не Человек - это сверхчеловек !!! живая (тьху тьху) легенда рожденная войной...
(Божье Благословение соколу)
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01.03.2022 22:17 Відповісти
Під Миколаєвом ************ приблизно 800 од. техніки противника, група противника в Маріупольському напрямку ВЙОБУЄ назад до Мелітополя, женуть їх, як свиней, авіація сіє паніку, противник деморалізований
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01.03.2022 21:54 Відповісти
ВСУ уничтожили колонну российских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки. Наступление остановлено, сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.
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01.03.2022 21:57 Відповісти
У нас оккупированном Мелитополе то тут, то там постоянно слышу "Будет Рашка-заживем". В магазинах жратва закончилась еще 27 февраля, аптеки не работают, мародеры ограбили буквально все торговые точки. В городе анархия и безвластие, но вышли протестовать сегодня против кацапов только 70 человек
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01.03.2022 21:58 Відповісти
Сочувствую вам, особенно потому, что среди идиотов жить крайне сложно-если после стрельбы и обстрелов мозг не пришёл в норму, то это просто трындец.
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01.03.2022 22:06 Відповісти
На Приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции по определенной полосе ответственности. Источник: https://censor.net/ru/n3320516


Хотелось бы конкретики, а не вот этих вот расплывчатых формулировок. Там, по сути, Мариуполь едва ли не единственный остался. Азовцы конечно будут держаться до последнего, но хотелось бы знать точно.
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01.03.2022 21:59 Відповісти
Якщо ворог не здається, його знищують.
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01.03.2022 22:35 Відповісти
Я ХЗ какой стратег и всей информацией не обладаю, но Азов надо деблокировать и выводить. У фашистов новая тактика - ровнять всё с землёй. Жалко будет бойцов таких терять. Уверен, их жизни важнее любого города. Время ведь в днях (один-два), когда боевые самолёты из Европы начнут летать, и чистить Украину от мусора.
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01.03.2022 22:36 Відповісти
Якщо ворог не здається, його знищують.
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
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01.03.2022 22:42 Відповісти
просьба уделить Генадюи Труханову меру Одессы внимание

В Одессе люди жалуются на недостаточное обеспечение теробороны

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01.03.2022 23:28 Відповісти
Ох как вам ребята не хватает самолётов и противо авиационной техники если бы это было в достатке то рашке был бы полный алес капут держитесь украинцы Слава Украине
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02.03.2022 00:00 Відповісти
як говорив один відомий чоловічок: ми рєшаємо праблеми по мєрє іх появленія. Велика подяка американцям і англійцям, що ледь не насильно привезли для ВСУ джавеліни, стінгери та інше. З самого початку баланс можливостей схилився на наш бік.
А після рішення Польщі віддати нам свої ще совкові винищувачі та бомбардувальники та ще й надати свою територію під базу для них, то москалям буде все гірше і гірше. Недарма ж зривають зло на жилих кварталах і інфраструктурі міст обстрілом крилатими ракетами і градами.
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02.03.2022 00:49 Відповісти
Главный оленевод Северной Нигерии может выйти из недельного запоя, и наконец сменить обосранные памперсы, с чистой совестью, положив руку на сердце, со слезой на глазах и дрожью в голосе доложить вождю племени, Бункерной-крысе, что успешно выполняет поставленные перед ним задачи в Украине по ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ (полчищ агрессора и оккупанта) и ДЕНАЦИФИКАЦИИ (руSSкого фашизма)!
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02.03.2022 00:32 Відповісти
 
 