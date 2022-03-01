За п'ять діб російської агресії з-за кордону повернулися майже 80 тисяч українців, - МВС

За 5 діб російської агресії проти на Батьківщину повернулись майже 80 тисяч громадян України.

Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Водночас на виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

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