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За п'ять діб російської агресії з-за кордону повернулися майже 80 тисяч українців, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За п'ять діб російської агресії з-за кордону повернулися майже 80 тисяч українців, - МВС

За 5 діб російської агресії проти на Батьківщину повернулись майже 80 тисяч громадян України.

Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Водночас на виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

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Топ коментарі
+24
По предварительной информации, из 6 самолетов, что сегодня бомбили Харьков - 3 сбили. Один пилот застрелился, двое в плену. Скоро у нашей разведки будет много инфы про атаки с воздуха.
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01.03.2022 20:42
+12
рашкованский военный бот, иди нахуй
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01.03.2022 20:45
+6
По данным Резникова, в ближайшем будущем россияне планируют запустить информационно-психологическую операцию, цель которой - посеять панику и сломить сопротивление ВСУ и украинцев. Ключевым моментом кремлевской операции станут перебои связи на украинской территории. Оккупанты начнут массово атаковать Украину фейками о якобы капитуляции руководства Украины. Министр предупредил, что в качестве доказательства этой "капитуляции" оккупанты даже могут распространять некий поддельной "документ" или смонтированные фото и видео. "ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся... Много из тех, кто собирался взять Киев за 2-3 дня, уже в аду. Крепко держим оружие. Продолжаем сопротивление", - подчеркнул Резников. Он заверил, что власти Украины не собираются капитулировать, и призвал предупредить об этом всех родственников.
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01.03.2022 20:44
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По предварительной информации, из 6 самолетов, что сегодня бомбили Харьков - 3 сбили. Один пилот застрелился, двое в плену. Скоро у нашей разведки будет много инфы про атаки с воздуха.
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01.03.2022 20:42 Відповісти
рашкованский военный бот, иди *****
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01.03.2022 20:45 Відповісти
Ти ще живий падло...?
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01.03.2022 20:48 Відповісти
Цензор, заблокуй ***** це тріло
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01.03.2022 20:51 Відповісти
Мене в 2013 заблокували, за те, що яника хкйососив, а тут взагалі капєц.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
Насколько я помню, на пилотов не распространяется ЖК?
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01.03.2022 21:49 Відповісти
Файно придумав,але помрій трохи
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01.03.2022 20:44 Відповісти
свиноантик,не русский,а руский .и тебе там не место.
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01.03.2022 20:45 Відповісти
так сходи вздернись .все равно придется,а так хоть первім будешь,пример ***** подашь
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01.03.2022 20:49 Відповісти
ті с ******?вдвоем ві можете только друг у друга взять
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01.03.2022 20:55 Відповісти
Взять ты можешь только за щеку.
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01.03.2022 21:14 Відповісти
Убейся ап стену!
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01.03.2022 20:45 Відповісти
Мокши к русским отношения не имеют, так что сиди на бутылке ровно шваль безродная)
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01.03.2022 20:50 Відповісти
Chile Pepper10 часов назад

Фото, яке має побачити весь світ! Це притулок у спеціалізованому дитячому будинку міста Кропивницький! Там всі діти сироти!
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01.03.2022 20:43 Відповісти
а мер Ладижина поїхав в Египет.
з 24,02,2022 не може, бідняга добратися назад.
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01.03.2022 20:43 Відповісти
Це краще, сим стояв би у дверях з хлібом і сіллю
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01.03.2022 20:49 Відповісти
По данным Резникова, в ближайшем будущем россияне планируют запустить информационно-психологическую операцию, цель которой - посеять панику и сломить сопротивление ВСУ и украинцев. Ключевым моментом кремлевской операции станут перебои связи на украинской территории. Оккупанты начнут массово атаковать Украину фейками о якобы капитуляции руководства Украины. Министр предупредил, что в качестве доказательства этой "капитуляции" оккупанты даже могут распространять некий поддельной "документ" или смонтированные фото и видео. "ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся... Много из тех, кто собирался взять Киев за 2-3 дня, уже в аду. Крепко держим оружие. Продолжаем сопротивление", - подчеркнул Резников. Он заверил, что власти Украины не собираются капитулировать, и призвал предупредить об этом всех родственников.
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01.03.2022 20:44 Відповісти
а ще, молоді, здорові пацани, втікли в західні області
шашлик-башлик
водочка-пивко
і музичку слухають....
різні ми.
дуже різні................
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01.03.2022 20:46 Відповісти
Від сьогодні у Львові заборонена продаж алкоголю, скрізь. Хіба якогось шмурдяку нажеруться. І так, це краще, чим зрадник поруч на фронті
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01.03.2022 20:51 Відповісти
У Франківську вже 3 дні заборонено.
Але вештаються падли.
Багато машин з Києва і області, з Житомирської, але це люди приїхали сім'ями.
А ці бички на джипах, камрі, мерсах, я навіть не знаю букви АН, АО, АХ.
Нічого - джипи наші хдопці скоро відберуть на потреби.
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01.03.2022 21:28 Відповісти
⚡️ УЕФА выделит 1 млн евро на поддержку детей в Украине.

Так же дополнительно будет выделено 100 тыс евро для детей и беженцев, которые оказались в Молдавии.
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01.03.2022 20:47 Відповісти
это рашкованский бот. Молдова
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01.03.2022 21:11 Відповісти
Кацап, йди до дупи. Чому на імперській мові, падло ?
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01.03.2022 21:22 Відповісти
 
 