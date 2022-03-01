11499 28
За п'ять діб російської агресії з-за кордону повернулися майже 80 тисяч українців, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 5 діб російської агресії проти на Батьківщину повернулись майже 80 тисяч громадян України.
Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.
Водночас на виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.03.2022 20:42
+12 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар01.03.2022 20:45
+6 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар01.03.2022 20:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Фото, яке має побачити весь світ! Це притулок у спеціалізованому дитячому будинку міста Кропивницький! Там всі діти сироти!
з 24,02,2022 не може, бідняга добратися назад.
шашлик-башлик
водочка-пивко
і музичку слухають....
різні ми.
дуже різні................
Але вештаються падли.
Багато машин з Києва і області, з Житомирської, але це люди приїхали сім'ями.
А ці бички на джипах, камрі, мерсах, я навіть не знаю букви АН, АО, АХ.
Нічого - джипи наші хдопці скоро відберуть на потреби.
Так же дополнительно будет выделено 100 тыс евро для детей и беженцев, которые оказались в Молдавии.