З Волновахи вдалось евакуювати 346 людей. Ворог рівняє місто із землею вже п'ятий день поспіль

346 людей евакуювали сьогодні з Волновахи та доправили у безпечне місце.

Про це у Фейсбуці написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом, за його словами, з початку російського вторгнення, із Волновахи та частково - Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю.

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"Зазначу, що російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль.У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їх зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку можливість, щоб допомогти людям", - написав Кириленко.

Він зауважив, що кардинально змінити ситуацію можна лише після того, як російські окупаційні війська припинять вогонь на знищення міста.

Кириленко звернувся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь!