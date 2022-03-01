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З Волновахи вдалось евакуювати 346 людей. Ворог рівняє місто із землею вже п'ятий день поспіль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

346 людей евакуювали сьогодні з Волновахи та доправили у безпечне місце.

Про це у Фейсбуці написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом, за його словами, з початку російського вторгнення, із Волновахи та частково - Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю.

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"Зазначу, що російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль.У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їх зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку можливість, щоб допомогти людям", - написав Кириленко.

Він зауважив, що кардинально змінити ситуацію можна лише після того, як російські окупаційні війська припинять вогонь на знищення міста.

Кириленко звернувся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь!

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Топ коментарі
+8
Я так понял по мнению кацапов в Волновахе проживают 100% нацистов
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01.03.2022 20:54
+6
Под Баштанкой охотники с собаками отстреливают остатки личного состава из колонны рф
(Николаевские новости)
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01.03.2022 20:53
+3
Щодо евакуації - гарна новина!
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01.03.2022 20:53
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Смерть москалям!
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01.03.2022 20:56 Відповісти
Щодо евакуації - гарна новина!
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01.03.2022 20:53 Відповісти
Щось подібне було у Югославії. Теж довго дивилися та співчували...поки не з'явилося НАТО...
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01.03.2022 20:54 Відповісти
Я так понял по мнению кацапов в Волновахе проживают 100% нацистов
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01.03.2022 20:54 Відповісти
А якшо серйозно, то чого вони вчепились в неї?
Поясніть мені, як цивільному
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01.03.2022 20:56 Відповісти
Величезний залізничний вузол
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Залізниця + шлях на Маріуполь. У них план його оточити ударами зі сходу та заходу.
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01.03.2022 21:13 Відповісти
Волноваха знаходиться північніше Маріуполя. я так розумію, що вони пробиваються на схід щоб взяти Маріуполь в кільце. а також з Донецька веде пряма дорога через Волноваху на Маріуполь.
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01.03.2022 21:16 Відповісти
Ось тому ми і вважаємо руськіх ватоголовими
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01.03.2022 20:58 Відповісти
По их мнению это вся Украина 200 процентов нацистов.
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01.03.2022 20:58 Відповісти
Те що Путіна покинув розум і він маняк це весь світ усвідомив, але , невже його сатрапи цього не розуміють? Військовим злочинам немає терміну давності.
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01.03.2022 20:56 Відповісти
Вони не хочуть цього усвідомлювати, їм страшно. Тому так. Але спокути цим потворам не уникнути.
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01.03.2022 21:01 Відповісти
Вурдалак лишився розуму, воно стало душевнохворе, весь світ це розуміє і це вже навіть не мавпа з гранатою, це щось потустороннє.
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01.03.2022 21:12 Відповісти
 
 