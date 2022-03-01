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Роскомнагляд пригрозив "Вікіпедії" блокуванням через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Роскомнагляд пригрозив "Вікіпедії" блокуванням через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022"

Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022".

Про це повідомляється у Twitter російської версії сайту, інформує Цензор.НЕТ.

"Роскомнагляд надіслав повідомлення від Генпрокуратури (РФ. - Ред.) із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)", - йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд пригрозив Вікіпедії блокуванням через статтю Вторгнення Росії в Україну 2022 01

Зазначимо, наразі стаття доступна на сайті.

Також читайте: У Росії закриють усі ЗМІ, які називають війну проти України війною

Роскомнагляд пригрозив Вікіпедії блокуванням через статтю Вторгнення Росії в Україну 2022 02

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Топ коментарі
+35
роскомнадзор - иди на хуй!
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01.03.2022 21:01
+20
Будут без википедии.
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01.03.2022 21:01
+18
⚡️Канада обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой ускорить расследование преступлений России против Украины, СTV.
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01.03.2022 21:01
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⚡️Канада обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой ускорить расследование преступлений России против Украины, СTV.
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01.03.2022 21:01 Відповісти
Будут без википедии.
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01.03.2022 21:01 Відповісти
роскомнадзор - иди на ***!
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01.03.2022 21:01 Відповісти
роскомпазор...
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Хай блокують. Кацапів взагалі варто знищити.
Світ став би значно безпечнішим.
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01.03.2022 21:02 Відповісти
А якщо вони не змінять статтю - Росхєрнадзор з горя втопиться в Масквє-рєкє?))
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01.03.2022 21:02 Відповісти
Стануть ще тупішими...
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01.03.2022 21:03 Відповісти
А таке можливо???
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Бачив відео негрів і мавпи з автоматом?
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Они двигаются в этом направлении.
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01.03.2022 21:21 Відповісти
⚡️Черногория закрывает воздушное пространство для российских самолетов и присоединяется к антипутинскому санкционному блоку, УНИАН.
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Рогозин и прочие. Скоро вас с реальности вымкнем
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Пусть блокуют - на фига дикарям ВИКИ ?
кацапы все равно читать не умеют
а в других странах Вики не заблокирована
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01.03.2022 21:03 Відповісти
⚡️Зеленский заявил, что если бы западные страны ввели превентивные санкции против РФ, как он и просил - то никакого вторжения не было бы.
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01.03.2022 21:03 Відповісти
А Зеленскій не заявив, що він просрав час на підготовку до нападу
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01.03.2022 21:06 Відповісти
Это правда, но оставь это до лучших времен
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01.03.2022 21:13 Відповісти
Где вас таких делают...
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01.03.2022 21:16 Відповісти
Причому просрав по-повній. Саме сьогодні говорив про це з сусідом, який завивав пісню "А Зєля-то наш - маладєц..." Замість того, щоб готувати країну до повномасштабного вторгнення мокшанської орди, Нєлох радив не панікувати і запрошував усіх на шашлики. Пиляв відосики на повному *****... і це тоді, коли під загрозою існування всієї України.
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01.03.2022 21:18 Відповісти
Та звідкіля ви ольгінці тут беретися?
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01.03.2022 21:20 Відповісти
та то не ольгинцы. То наша соя родненькая
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01.03.2022 22:58 Відповісти
Якби просрав, то вже 26-го числа на расєї читали б того "славнозвісного" листа!!!
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Україна встояла лише завдяки українцям, а не завдяки твоєму Найвєлічнішому, то ж за це подякуй людям і Олексійовичу, який розбудував армію. Я за квартального оленя не голосував. Тому можеш прогулятись *****.
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01.03.2022 21:26 Відповісти
Смени методичку, чучело лаптекопітное,со своим " найвеличнішим" мі разберемся сразу как повесим на кремлевской звезде последнего москаля,и как ті могло голосувать за "квартального оленя" когда ті ***** вібирало?
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Уйобок, мандруй маршрутом россійского корабля. Можеш свого Вову поцілувати в дупу. Я ще за півроку до виборів агітував за Пороха. Якщо ти, їблан, не розумієш суті того, що написано вище, то мені навіть складно уявити, яке лайно у твоїй голові. Кожний пройобаний Нєлохом день/година/хвилина - це чиєсь людське життя, і можливо навіть не одне. Бо замість того, щоб їбати муму, йому треба було готувати країну до рашистської навали.
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01.03.2022 22:01 Відповісти
Тупий кацапе, ще раз повторюю, після перемоги розбиратимемось, а ти лаптекопитне створіння під час війни сієш розбрат серед українців, якщо ти не на службі в ***** то мені тебе шкода хворий недоумку.
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01.03.2022 22:44 Відповісти
А тому за кого ти агітував ***** пообіцяв притулок за два дні до війни, чи скажеш не було такого?
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01.03.2022 22:45 Відповісти
То ти, виявляється, в нас ще й першокласний довбойоб? І досі ведешся на кацапські говновкиди і кремлівські мантри про "мародера", "бариґу", "Мальдіви", "Ліпєцк" і т. д.? Голосував за Зе? Маладєц, візьми на полиці пиріжок. Тебе, починаючи з 2015-го року, російські і проросійські телепомийки (включаючи 1+1 і всі, хто з ними) розводили як сраного лоха. Тебе годували лайном, а ти їв і чавкав від задоволення. Прокинься, Сірожа, ти обісрався.
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01.03.2022 22:57 Відповісти
мародер, барига , а хіба ні?
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01.03.2022 23:02 Відповісти
Ти таки не зворий, ті справді лаптекопитний, або запроданець, вас тут двоє чи троє на цензорі продовжують ділити українців,кацапська сволота.
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01.03.2022 23:04 Відповісти
По-перше, я нікого не ділю, довбограй. По-друге, мені остаточно зрозуміло, хто ти і що із себе представляєш. Напрямок я тобі вже вказав. Не знаєш як дістатись, загугли.
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01.03.2022 23:09 Відповісти
А за "кацапська сволота" - йди на ***, дегенерат.
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01.03.2022 23:14 Відповісти
як там самі москалі про цю контору кажуть: "анус себе заблокируй, пес!"
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01.03.2022 21:04 Відповісти
Ви ще Сонце забороніть, щоб воно українцям не світило, кретини!!!
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Я так понимаю наши постарались
И бо на Википедии ещё те утырки в модерах

Ну и вата тоже....
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01.03.2022 21:06 Відповісти
У Туреччині Вікіпедію блокували у 2016-2019-му роках, бо писала про репресії Ердогана. Тому і моцкалі заблокують.
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01.03.2022 21:06 Відповісти
Страна 404 может что-то блокировать?
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01.03.2022 21:06 Відповісти
так. наприклад, поскаржаться у спортлото. аааааа навіть цє ніт!!!! зі спорту теж поперли!!!
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01.03.2022 21:12 Відповісти
Смерть цапам!!!
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01.03.2022 21:07 Відповісти
Зажопинский сельсуд мухосранской области запретил распространение продукции компании Еппл на территории штата Калифорния.
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01.03.2022 21:07 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 21:18 Відповісти
А що не так, падлюки?
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01.03.2022 21:08 Відповісти
А еще заблокируйте весь домен .ru, назло всем. Скоро и блокировать не отанется кого, кроме себя самих. Впрочем последнее вы уже сделали.
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01.03.2022 21:12 Відповісти
...і за 15 хвилин після цього статистика перегляду цій статті підскочила на 4000%!
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01.03.2022 21:12 Відповісти
Ніхто не вірив в існування колективної шизофренії . А вона є...
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01.03.2022 21:14 Відповісти
Просто цікаво, як скоро раша перетвориться на КНДР?
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01.03.2022 21:15 Відповісти
А чим вона від тієї кореї відрізняється нині - розмірами ? Якщо мова про це , то я теж зацікавився .
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Википедия напиши Роскомнадзору: "Кацап иди нах@й"
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01.03.2022 21:17 Відповісти
Та и пусть блокируют у себя там. Кацапы книжки начнут читать и в библиотеки ходить
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01.03.2022 21:18 Відповісти
Вы читали что там написано?????!!!
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01.03.2022 21:31 Відповісти
Налякали клізму голою дупою.
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01.03.2022 21:37 Відповісти
"Зазначимо, наразі стаття доступна на сайті."

А почему она должна быть недоступна? Кто такой этот Роскомнагляд по отношению к Википедии?
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01.03.2022 21:39 Відповісти
 
 