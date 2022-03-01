Роскомнагляд пригрозив "Вікіпедії" блокуванням через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022"

Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022".

Про це повідомляється у Twitter російської версії сайту, інформує Цензор.НЕТ.

"Роскомнагляд надіслав повідомлення від Генпрокуратури (РФ. - Ред.) із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, наразі стаття доступна на сайті.

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