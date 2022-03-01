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Роскомнагляд пригрозив "Вікіпедії" блокуванням через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022"
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Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022".
Про це повідомляється у Twitter російської версії сайту, інформує Цензор.НЕТ.
"Роскомнагляд надіслав повідомлення від Генпрокуратури (РФ. - Ред.) із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, наразі стаття доступна на сайті.
Топ коментарі
+35 Deodar Revolution
показати весь коментар01.03.2022 21:01
+20 Иван Петров d4225322
показати весь коментар01.03.2022 21:01
+18 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 21:01
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Будь ласка, зачекайте...
Світ став би значно безпечнішим.
кацапы все равно читать не умеют
а в других странах Вики не заблокирована
И бо на Википедии ещё те утырки в модерах
Ну и вата тоже....
А почему она должна быть недоступна? Кто такой этот Роскомнагляд по отношению к Википедии?