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"У ці дні ми всі – Україна". В ООН хочуть ліквідувати право вето через дії Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"У ці дні ми всі – Україна". В ООН хочуть ліквідувати право вето через дії Росії

У Нью-Йорку другий день триває спеціальне надзвичайне засідання Генеральної Асамблеї ООН щодо засудження війни Росії проти України, оскільки Рада Безпеки не змогла ухвалити відповідну резолюцію через вето Росії як постійного члена РБ.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, десятки промовців, що представляють різні крани світу, рішуче засуджують злочинні дії Кремля, повідомяє Цензор.НЕТ.

Багато країн пропонують позбутися права вето в Радбезі – органі, який відповідає за підтримання миру і безпеку в світі. За це, зокрема, виступив представник Іспанії.

"Право вето - це анахронізм, - сказав він. - Ми повинні позбутися його. Захист демократії, національного порядку, заснованого на міжнародному праві і принципах та цінностях Організації Об'єднаних Націй, не може залежати від права вето".

За його словами, Іспанія висловлює захоплення тими, хто бореться у війні проти Російської Федерації.

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Крім США, Австралії, великих країн Європи, Азії, Південної Америки й Африки, на захист України виступили численні так звані "малі країни". Представник Кабе-Верде вставив у свій виступ російські слова. "Досить! – сказав він російською звертаючись до Москви. – Припиніть цю безглузду війну!"

Представник Ямайки зазначив, що країни світу відстоюють Україну, "бо в ці дні ми всі – Україна", додав він.

Читайте також: "Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - полонений росіянин телефонує додому. ВIДЕО

У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію 82 країн про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.

Резолюція вимагає негайного припинення вогню та виведення російських військ з України.

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Топ коментарі
+28
Выбрасывайте РФ из совбеза !!! Они туда попали мошенническим путём
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01.03.2022 21:07
+27
Зараз мені одна написала у ютуб , що їх діти герої,вони захищали дітей бамбаса.
Хай шукають своїх у бродячих собак у сраці.
Вибачайте шановне панство за грубе висловлювання.
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01.03.2022 21:10
+21
та давно пора.Рашку туда не приглашали
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01.03.2022 21:04
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та давно пора.Рашку туда не приглашали
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01.03.2022 21:04 Відповісти
Почало щось доходити...
⚡️Россияне активно ищут своих родных через горячую линию Министерства Обороны «Вернись живым из Украины» - ВРУ.
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01.03.2022 21:06 Відповісти
Зараз мені одна написала у ютуб , що їх діти герої,вони захищали дітей бамбаса.
Хай шукають своїх у бродячих собак у сраці.
Вибачайте шановне панство за грубе висловлювання.
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01.03.2022 21:10 Відповісти
11 тисяч бублей вже задрімано чи що?
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01.03.2022 21:14 Відповісти
С 11 тысячами - это прикол. У них миллион, вроде, за погибшего.
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01.03.2022 21:29 Відповісти
А какой там завтра курс рубля?
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Перепрошую - *****
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Саме так. Вибачте за помилку. Мову учив по Телебаченню Торонто.
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01.03.2022 21:47 Відповісти
Герої - це ті, хто боронять Батьківщину в СЕБЕ вдома, а це падло прикопають, і всю інформацію про них скриють.
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Это правильное выражение. Кацапня лучшего не заслуживает
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Опять они всех защищают-убивая. хочется этих тварей пиз.ть до посинения!
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01.03.2022 22:03 Відповісти
Що це дасть?
Рачка припинить нас атакувати?
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01.03.2022 21:06 Відповісти
Раша перестанет гадить всему миру в дальнейшем в Совбезе
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01.03.2022 21:08 Відповісти
Выбрасывайте РФ из совбеза !!! Они туда попали мошенническим путём
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01.03.2022 21:07 Відповісти
Z фашизм...
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01.03.2022 21:07 Відповісти
Власне це ДУЖЕ МУДРО. Тому що одним махом нейтралізують Китай
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01.03.2022 21:07 Відповісти
⚡️Британская телекомпания BBC Studios объявила об отзыве лицензий на контент для РФ.
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01.03.2022 21:07 Відповісти
Nord Stream 2 AG объявил о банкротстве.
6 дней. 6 дней.
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01.03.2022 21:08 Відповісти
Взагалі то не зрозуміло то "вето", так можно було віджимати неправові ,злочинні рішення,що і робила країна террорист- кацапія кожного разу.Це робило існування самої ООН безкорисним.
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01.03.2022 21:08 Відповісти
Як на мене тій ООН , взагалі місце на смітнику історії разом із її попередницею лігою націй
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01.03.2022 21:15 Відповісти
Так склалося при заснуванні ООН. СРСР поставив ультиматум.
До війни була Ліга Націй, яка повністю себе дескредитувала. Але в Лігу Націй СРСР не входив принципово.
Тому що прийшлось би підкорятись рішенням, які не задовольняли Сталіна.
Після війни всі дуже бажали загального миру і входження СРСР в ООН було ключовим.
Тому і погодились на вето. З іншого боку США тоді ще вели політику "світового жандарму" і для них ООН могла прийняти несприятливу резолюцію. Так, що тоді і вони були не дуже проти вето.
До речі - США його теж пару раз застосовували.
Але переважна більшість вето - це СРСР і РФ. Це дійсно анахронізм.
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01.03.2022 21:52 Відповісти
"Але в Лігу Націй СРСР не входив принципово."

СССР присоединился 18 сентября 1934 и был признан постоянным членом Совета Лиги;
членство прекращено 14 декабря 1939
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01.03.2022 23:15 Відповісти
Від своїх принципів Сталін не відмовлявся.
Ліга сама, без ініціативи СРСР (що було навіть тоді нонсенсом) запропонувала стати постійним членом.
Мертвонароджена організація всіма силами старалась хоч якось підняти авторитет.
Сталін дав письмову згоду (листом!) і вони проголосували.
СРСР ставився до Ліги принципово вороже і практично не брав участі в роботі.
Так, що член де-юре був порожнім звуком.
З початком фінської війни СРСР виключили. Сталін тільки розсміявся. На той момент Ліга вже була пшиком.
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Більше, ніж просто фото: дикий росіянин вперше в житті куштує український борщ!
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01.03.2022 21:08 Відповісти
І нахера так над жмуром знущатися? Не розумію...Ми ж не варвари...
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01.03.2022 21:20 Відповісти
ЦЕ НЕ ЖМУР..ЦЕ ДОХЛИЙ КАЦАП НАД НИМ МОЖНА
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01.03.2022 21:21 Відповісти
А міг би щі хлєбати в своїх ******...Так ні-борщу йому захотілося..Того й здох.Висновок-борщ кацапам не підходить.
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Хтось зробив фотоколаж.
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01.03.2022 21:26 Відповісти
Ну, по-перше, це не сам жмур, а лиш його чудове фото. По-друге - це закаляє нервову систему, це такий ,якщо так можна сказати, перехід від стану романтика до сану реаліста.
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01.03.2022 22:28 Відповісти
А на хрена покойнику борщ?
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01.03.2022 21:24 Відповісти
щоб в потойбіччі в смолі голодним не варитися.
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01.03.2022 21:47 Відповісти
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01.03.2022 21:27 Відповісти
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01.03.2022 22:04 Відповісти
Отменить надо ООН. При голосовании за отмену право вето для х*йлостана, у х*йлостана есть право вето.
ООН-это лига наций 21ого века
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01.03.2022 21:09 Відповісти
Ліга Націй таки у свій час виключила россію зі свого складу.
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01.03.2022 21:11 Відповісти
Справа в тому що РФ юридично не оформила своє правонаступництво СРСР в радбезі ООН, тому кацапів надо гнати звідти сцяними ганчірками
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01.03.2022 21:31 Відповісти
Це змінить ******** світ. Докорінно змінить. Щасти!
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01.03.2022 21:09 Відповісти
Геть цапів з планети Земля!
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01.03.2022 21:09 Відповісти
Вже скоро
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01.03.2022 22:20 Відповісти
Давно пора нужно было это сделать ..
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01.03.2022 21:10 Відповісти
А вот это отличные новости
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01.03.2022 21:11 Відповісти
швидше плиз "хочаялку" перетворюйте в конкретні дії..
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01.03.2022 21:12 Відповісти
Це треба було зробити коли ці курви московітські на Грузію напали
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01.03.2022 21:16 Відповісти
Саму Підорашку потрібно ліквідувати.
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Не прошло и 8ми лет. Да ещё и Грузия и много много ещё.
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01.03.2022 21:23 Відповісти
"Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції". - Могли б просто замість росії зробити постійним членом ООН Україну.
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01.03.2022 21:31 Відповісти
А Україна БУЛА постійним членом ООН від моменту заснування - окремо від совка, щось тоді Сталіну в голові замакітрилося і в черговий раз ошибся
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01.03.2022 22:20 Відповісти
 
 