"У ці дні ми всі – Україна". В ООН хочуть ліквідувати право вето через дії Росії
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У Нью-Йорку другий день триває спеціальне надзвичайне засідання Генеральної Асамблеї ООН щодо засудження війни Росії проти України, оскільки Рада Безпеки не змогла ухвалити відповідну резолюцію через вето Росії як постійного члена РБ.
Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, десятки промовців, що представляють різні крани світу, рішуче засуджують злочинні дії Кремля, повідомяє Цензор.НЕТ.
Багато країн пропонують позбутися права вето в Радбезі – органі, який відповідає за підтримання миру і безпеку в світі. За це, зокрема, виступив представник Іспанії.
"Право вето - це анахронізм, - сказав він. - Ми повинні позбутися його. Захист демократії, національного порядку, заснованого на міжнародному праві і принципах та цінностях Організації Об'єднаних Націй, не може залежати від права вето".
За його словами, Іспанія висловлює захоплення тими, хто бореться у війні проти Російської Федерації.
Крім США, Австралії, великих країн Європи, Азії, Південної Америки й Африки, на захист України виступили численні так звані "малі країни". Представник Кабе-Верде вставив у свій виступ російські слова. "Досить! – сказав він російською звертаючись до Москви. – Припиніть цю безглузду війну!"
Представник Ямайки зазначив, що країни світу відстоюють Україну, "бо в ці дні ми всі – Україна", додав він.
У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію 82 країн про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.
Резолюція вимагає негайного припинення вогню та виведення російських військ з України.
Будь ласка, зачекайте...
⚡️Россияне активно ищут своих родных через горячую линию Министерства Обороны «Вернись живым из Украины» - ВРУ.
Хай шукають своїх у бродячих собак у сраці.
Вибачайте шановне панство за грубе висловлювання.
Рачка припинить нас атакувати?
6 дней. 6 дней.
До війни була Ліга Націй, яка повністю себе дескредитувала. Але в Лігу Націй СРСР не входив принципово.
Тому що прийшлось би підкорятись рішенням, які не задовольняли Сталіна.
Після війни всі дуже бажали загального миру і входження СРСР в ООН було ключовим.
Тому і погодились на вето. З іншого боку США тоді ще вели політику "світового жандарму" і для них ООН могла прийняти несприятливу резолюцію. Так, що тоді і вони були не дуже проти вето.
До речі - США його теж пару раз застосовували.
Але переважна більшість вето - це СРСР і РФ. Це дійсно анахронізм.
СССР присоединился 18 сентября 1934 и был признан постоянным членом Совета Лиги;
членство прекращено 14 декабря 1939
Ліга сама, без ініціативи СРСР (що було навіть тоді нонсенсом) запропонувала стати постійним членом.
Мертвонароджена організація всіма силами старалась хоч якось підняти авторитет.
Сталін дав письмову згоду (листом!) і вони проголосували.
СРСР ставився до Ліги принципово вороже і практично не брав участі в роботі.
Так, що член де-юре був порожнім звуком.
З початком фінської війни СРСР виключили. Сталін тільки розсміявся. На той момент Ліга вже була пшиком.
ООН-это лига наций 21ого века