Розпочато провадження проти голови Михайлівської громади Запорізької області за здачу території військам РФ, - Венедіктова

Розпочато кримінальне провадження за фактом здачі головою Михайлівської громади Запорізької області території російським військам.

Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова здача території - розпочато провадження щодо голови Михайлівської громади на Запоріжжі

Там у відділі поліції засіли ворожі війська, а цей діяч заспокоював громаду і закликав мешканців не перешкоджати окупантам. Квіліфікуємо як держзраду у формі надання військовослужбовцям збройних сил РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. СБУ та прокуратура Запорізької області відреагували. Далі підозра". - зазначила генпрокурорка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працюємо над збором доказів проти Росії для Гаазького трибуналу 24/7. З нами вже до 500 експертів із розслідування воєнних злочинів, - Венедіктова. ВIДЕО