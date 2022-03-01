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Розпочато провадження проти голови Михайлівської громади Запорізької області за здачу території військам РФ, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розпочато провадження проти голови Михайлівської громади Запорізької області за здачу території військам РФ, - Венедіктова

Розпочато кримінальне провадження за фактом здачі головою Михайлівської громади Запорізької області території російським військам.

Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова здача території - розпочато провадження щодо голови Михайлівської громади на Запоріжжі

Там у відділі поліції засіли ворожі війська, а цей діяч заспокоював громаду і закликав мешканців не перешкоджати окупантам. Квіліфікуємо як держзраду у формі надання військовослужбовцям збройних сил РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. СБУ та прокуратура Запорізької області відреагували. Далі підозра". - зазначила генпрокурорка.

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Топ коментарі
+31
что там расследовать? поймать и повесить возле сільради
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01.03.2022 21:09
+13
Народ має судити цю гидоту!
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01.03.2022 21:12
+13
Расстрелять мразь!!!
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01.03.2022 21:12
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что там расследовать? поймать и повесить возле сільради
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01.03.2022 21:09 Відповісти
Веревку жалко. Такой позорный груз терпеть...
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01.03.2022 21:29 Відповісти
Народ має судити цю гидоту!
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01.03.2022 21:12 Відповісти
Расстрелять мразь!!!
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01.03.2022 21:12 Відповісти
который раз комментарии под этим номерным акком-все как один направлены на панику и зраду
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01.03.2022 21:25 Відповісти
и выше тоже,Их тут прилично
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01.03.2022 21:44 Відповісти
на что он рассчитывал? что ему позволят поцеловать путлера в зад или туфли облизать, гнида
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01.03.2022 21:14 Відповісти
⚡️«Нас отправили насмерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла» - пленный русский военный.
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01.03.2022 21:17 Відповісти
Дикість звичайно для нас, але вони ркацапи. Ще трохи і мамки кинуться "героїв", і тоді кіпіш в раші піде на нашу користь.
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01.03.2022 21:27 Відповісти
На таможні за чоловіка беруть ввд 2 тис у.е сбу працюйте
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Это где? Мне рассказывали, что погранцы злые и затеяли борьбу с коррупцией, бабок не берут и идут на принцип. Может ты засланный?
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01.03.2022 21:31 Відповісти
Ага я семью вывозил.и **** вообще не было жклание давать,а киевским мажорам дали пи...ды вот я и услышал от них таксу
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01.03.2022 21:53 Відповісти
Ну тебя бы не выпустили, если нет 60-ти, семья выезжает без проблем. Разве что хотел вне очереди. У меня родственники выезжали, не вопрос. Без машины на автобусе за 7ч. выехали.
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01.03.2022 22:06 Відповісти
Повинен смерти
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01.03.2022 21:19 Відповісти
 
 