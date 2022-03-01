Усик до ОПЗЖ: Нехай виходять із бункерів, півні, та захищають свою країну!

Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, який несе варту в складі териториальної оборони Київщини, закликав депутатів ОПЗЖ захищати свою країну.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу подзвонити в дзвіночок і запитати: де всі ті герої, які хотіли на Крим йти? Де ОПЗЖ? Нехай виходять, півні, з бункерів і захищають свою країну!" - закликав Усик.

Він закликав людей об'єднуватися та допомагати тим, хто постраждав від війни, захищати свої міста.

"Хочу закликати людей об'єднуватися і не шмаляти один по одному. Не треба геройствувати. Стати виконавцями. У нас є керівники, які кажуть, що робити, і їх вказівки треба виконувати. Потрібно зараз захищати мирне населення, яке перебуває під обстрілами, під ракетними ударами. Люди, об'єднуйтесь, не женіть один на одного, не шмаляйте без розбору! А мародери нехай знають, що це підсобництво ворогові", - наголосив боксер.

Раніше стало відомо, що Усик приєднався до лав територіальної оборони.