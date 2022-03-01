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Усик до ОПЗЖ: Нехай виходять із бункерів, півні, та захищають свою країну!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, який несе варту в складі териториальної оборони Київщини, закликав депутатів ОПЗЖ захищати свою країну.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу подзвонити в дзвіночок і запитати: де всі ті герої, які хотіли на Крим йти? Де ОПЗЖ? Нехай виходять, півні, з бункерів і захищають свою країну!" - закликав Усик.

Він закликав людей об'єднуватися та допомагати тим, хто постраждав від війни, захищати свої міста.

"Хочу закликати людей об'єднуватися і не шмаляти один по одному. Не треба геройствувати. Стати виконавцями. У нас є керівники, які кажуть, що робити, і їх вказівки треба виконувати. Потрібно зараз захищати мирне населення, яке перебуває під обстрілами, під ракетними ударами. Люди, об'єднуйтесь, не женіть один на одного, не шмаляйте без розбору! А мародери нехай знають, що це підсобництво ворогові", - наголосив боксер.

Раніше стало відомо, що Усик приєднався до лав територіальної оборони.

Усик до ОПЗЖ: Нехай виходять із бункерів, півні, та захищають свою країну! 01

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Топ коментарі
+39
на шосту добу перевзувся?
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01.03.2022 21:18
+33
ОНИ ещё через КСУ свою зарплату за эти дни истребуют
САМОЕ ВРЕМЯ ГНАТЬ ИЗ ВР
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01.03.2022 21:23
+24
Ще було б непогано подзвонити до московських попів. Вони теж його друзі ...
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01.03.2022 21:20
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на шосту добу перевзувся?
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01.03.2022 21:18 Відповісти
А може шокова терапія.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Он не политик, вред от его действий пока был минимальным, а пользу он уже нам принес огромную. Он же кумир четких пацанчиков.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Про Усика в теробороне я читал еще позавчера.
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01.03.2022 21:24 Відповісти
А до війни почитай... про Божий Кримський Крим... про агресію...
Гівно.
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Знаю я. Я сам с Крыма.
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01.03.2022 21:35 Відповісти
то был Ломаченко, а про Усика дай ссылочку если есть
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Вспомнить за эти дни откуда инфа - это из разряда невозможного. Вряд ли бы я спутал Ломаченко с Усиком.
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01.03.2022 21:38 Відповісти
зрозуміло
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01.03.2022 21:39 Відповісти
ні він одразу зрозумів хто такі брати його праваславні.
він та Лома то були два зомбака РПцешні, та зараз обоє тримають у руках зброю...
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01.03.2022 21:26 Відповісти
Отож потім піде молитися в лавру і все передано псам Москви.
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Та ні над вечір другої....
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01.03.2022 21:29 Відповісти
Він або дебіл, або натякає ОПЗЖ активніше здавати території, де їх обрали ватоголові такі як Усик
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01.03.2022 21:30 Відповісти
то ломаченко
усик відразу став в тероборону
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01.03.2022 22:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
Кто бы кукарекал...
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01.03.2022 21:18 Відповісти
Нахамити боксеру може кожен- та не кожен встигне вибачитися.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Брат Усика ? Тоді передай братику - а покаятися і зректися московських попів - слабо ?
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01.03.2022 21:30 Відповісти
А якщо чечени мусульмани,та воюють за Україну їм також зректися?
Давайте під час війни не сратися між собою,зробим діло,вип'єм разом за перемогу,а вже потім почубаємся,якщо захочем.
Але я гадаю не захочем!
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Просто бесит, когда вчерашняя вата умничать начинает и кого-то там учить... Где он все эти 8 лет был?
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01.03.2022 21:45 Відповісти
Войну звал в Украину. С дебилом васей напару. Если бы ***** знало,что такой ваты в Украине нет,от слова совсем,он бы вообще не сунулся.
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02.03.2022 00:26 Відповісти
В сраку його поцьомай, підар кончений.
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01.03.2022 21:34 Відповісти
А если я, например, лесоруб, думаешь слово "извините" из 4 слогов произносится быстрее, чем наносится один удар сокири?
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01.03.2022 21:38 Відповісти
я не вмію битися
вмію стріляти
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01.03.2022 22:17 Відповісти
То застрелься.
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01.03.2022 22:19 Відповісти
Взяти в руки автомт і сфоткатися може кожен.
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02.03.2022 04:03 Відповісти
Вусик, Лохмаченко..
Це вже схоже на якись новий тренд - ліпити з вслілякого ватяного лай..а новітніх хероїв
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01.03.2022 21:29 Відповісти
Батя в здании!!!
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Кого вы просите?
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Верим в Усика.
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Усик красава респект! Слава Украине! Слава ЗСУ!
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Відділи ЗСУ від говновусика
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Ще було б непогано подзвонити до московських попів. Вони теж його друзі ...
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Они пока в засаде (попы)
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01.03.2022 21:27 Відповісти
"Півні", "не женіть один на одного" - видно, что чувак по Америкам тусуется.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
вот это он зря - не трожь говно, вонять не будет.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Гівно в гівні не вимажеться...
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Война лечит ватников!
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Никого она не лечит. У приблатнёного (судя по выражениям) Усика чуйка.
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01.03.2022 21:24 Відповісти
Правий джет
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01.03.2022 21:22 Відповісти
Нащо? Іх у полон треба брати ,та під варту, як пособників оккупантів під час війни, а не в тероборону,щоб вони ворога пропустили.Нє,Саня тебе точно дуже часто по голові били.
Ну добре хоч ти знайшов себе, але ******** твою родину не захистить, навіть не розраховуй.
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01.03.2022 21:22 Відповісти
ОНИ ещё через КСУ свою зарплату за эти дни истребуют
САМОЕ ВРЕМЯ ГНАТЬ ИЗ ВР
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01.03.2022 21:23 Відповісти
пофіг на тих зажопців їм і на рашці пізда, а більше ніде не сховаються.
Там би варто було зараз завітати в ГОСТІ в Іспанії до ПІтушарія....
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01.03.2022 21:29 Відповісти
tattoo на лбу трезубец пускай сделают
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01.03.2022 21:54 Відповісти
я проти їхнього перебування на цьому світі
з цвинтаря за них вже питали
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01.03.2022 22:19 Відповісти
Увидел эту новость и говорю жене - Усик в киевской теробороне. Она хмыкнула - Поваром, что ли?
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Усік - іди *****! Ось півень вийшов та здав місто https://www.instagram.com/p/Caj2DrvM_ty/?utm_medium=share_sheet
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01.03.2022 21:24 Відповісти
ОПЗЖ здають міста
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Приблизно такі ж слова сказав мер Бердянска коли в місто зашла русня. А в захопленому Токмаці Запорізької області місцева охоронна фірма допомагає окупантам патрулювати місто.
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Вони з своїм паханом кості гріють за бугром.
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01.03.2022 21:24 Відповісти
нафиг он нужен в теробороне?фоткаться?лучше собрал бы таких же как он и провел рейд по церквям рпц в У на предмет наличия оружия и вражеских дрг.
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01.03.2022 21:24 Відповісти
навіть якщо просто фоткається Він Ломаченко Вернидуб та інші відомі люди, це величезний плюс до мотивації війська та населення.
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01.03.2022 21:32 Відповісти
Почитай коменти... чи ми для тебе не населення?
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Тебе мир видится простым, но правитель должен смотреть гораздо глубже.
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01.03.2022 21:39 Відповісти
а я думаю,чего это ***** в глубоком бункере все время сидит? а он у них оказуется правитель.хотя нанимался всего лишь президентом,и то по протекции
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Война - это смерть молодых и болтовня стариков.
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01.03.2022 21:51 Відповісти
то ваши с ****** проблемы.не мы в раиську вступили
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01.03.2022 21:53 Відповісти
Цікаво,а де ж тетяна мундян? Волонтерить напевно? Зараз чудова нагода подякувати тварюці за виступ в ООН...
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01.03.2022 21:25 Відповісти
"де всі ті герої, які хотіли на Крим йти?"
шо за їбанько?
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01.03.2022 21:27 Відповісти
А як же "братья" і вєлікій грєх? А, Усік?
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Удивитесь, но о Каиновом грехе уже даже Онуфрий говорил. Если уже даже Онуфрий близок к тому, чтобы проклять москалей, то о чем речь? ***** даже не понимает, что он натворил. После этого конфликта у нас реально может быть создана единая украинская православная церковь.
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01.03.2022 22:27 Відповісти
Мертведчук и Рабинович в бульбуляндии снаряды подтягивают касапам.
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01.03.2022 21:29 Відповісти
чья б корова мычала, а уж усика бы - помолчала!
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01.03.2022 21:31 Відповісти
Це якесь постановочне фото. Подивіться як Усик тримає автомат - палець на спусковому гачку. Він явно не вміє поводитися зі зброєю. Здається він автомата взяв тільки для цього фота
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01.03.2022 21:32 Відповісти
а також дивиться геть зовсім не туди, куди дивляться інші на фото, а по контуру його статури, то взагалі здається таке враження що його туди фотошопом влепили замість іншої людини

ну взагалі фото не живе
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01.03.2022 21:52 Відповісти
Мовчав би краще.Позорисько таке ж як і кацапи.Як і ломаченко
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01.03.2022 21:34 Відповісти
вид на жительство, максимум или нах#й
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01.03.2022 21:34 Відповісти
Автоматы нынче в моде. Лучше уже на кулаках. Представь себе, если бы цари бились сами. Вот было бы зрелище
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Вусику зараз краще взагалі рота не відкривати,а мовчки виконувати службові обов'язки та накази командира,щоб українці забули все,що раніше було.
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01.03.2022 21:35 Відповісти
а усик выжидал 8 лет, тормоз
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01.03.2022 21:38 Відповісти
Якщо яник вишиванку вдягне, ви і йому почнете дупу лизати?
Коротка у вас пам"ять. Бляха, коли ви вже почнете вчитися на своїх помилках(запитання риторичне)?
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Что тероборона делает на мраморной лестнице. Они должны стоять на блокпостах, шариться по городу, понимая, что из любой подозрительной машины могут стрелять. Я проезжал мимо этих ребят, видел их подозрительные взгляды, и понимал, это серьёзно. Они реально оборона. Наша. А эти п...оболы - гламурное дерьмо. Скажи слова в поддержку Украины, и не позорь форму. Иди в ресторан, и хавай креветок. Ты зарисовался, зачёт.
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01.03.2022 21:55 Відповісти
навідь Жулю Володимірівну взяли у тероборону, повилазіли в останні дні, усі любітелі України, чують корито без них залишиться
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01.03.2022 22:02 Відповісти
В качестве кого?
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02.03.2022 00:37 Відповісти
Глупцы!Они.Лома.Усик так же. до последнего как и Зе. как и многие другие пытались балансировать.Но. открытая война расставила все на свои места!.Кто сейчас с оружием в руках а не на диванах у клавы ..Люди с мировым именем с оружием в руках и за Украину.Люди всего мира видят их и понимают что мировые Украинские боксеры на защите Украины !!.А Вам.только поносить .в чем никакой пользы нет!!Я тоже негативно относился к ихним поступкам.Но. сейчас .они больше делают .чем батальон ботов.Хватит срать. и гордитесь что эти люди с оружием и за Украину.а не отсиживаются .что могли сделать.и главное .они показали кто они есть.настоящие Украинцы!
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01.03.2022 21:56 Відповісти
Александр Усик обратился к народу Украины и российским оккупантам

Александр Усик

вчера, 09:42


Украинский чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик обратился к народу Украины, а также к российским оккупантам, начавшим военное вторжение в страну.

«Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ, я очень горжусь, что я украинец. Я хочу вам всем сказать: "Спасибо. Вы - сила"», - говорит Усик на видео в Instagram.

«А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, а с нашим народом. Это наша земля. Мы здесь дома, и не мы пришли к вам. Нас не нужно освобождать. Нас не нужно освобождать, мы сами себя освободим», - сказал он оккупантам
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01.03.2022 22:28 Відповісти
"Нас не нужно освобождать, мы сами себя освободим"

Вот тут я не понял.
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01.03.2022 23:00 Відповісти
І не зрозумієш . Йому вже давно відбили голову на рингу. ******* воно.
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01.03.2022 23:45 Відповісти
Це чудово, що в Усика розвиднилось, як і в мілліонів бувших прихильників "всего русского". Бо немає більшого атеіста, ніж піп-розстрига. Вони і страждають більше - їх бомить, вбиває рідних,друзів, руйнує домівки і життя ті, кого вони, всежиття вважали ближчими і ріднішими ніжбудьхто іншій у світі. То вибух і мізків ісерця. І це вже назавжди. Вони стануть люто крошити мокшу. Може і після нашої перемоги.Дайто боже.
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01.03.2022 23:56 Відповісти
 
 