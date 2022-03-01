Усик до ОПЗЖ: Нехай виходять із бункерів, півні, та захищають свою країну!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, який несе варту в складі териториальної оборони Київщини, закликав депутатів ОПЗЖ захищати свою країну.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хочу подзвонити в дзвіночок і запитати: де всі ті герої, які хотіли на Крим йти? Де ОПЗЖ? Нехай виходять, півні, з бункерів і захищають свою країну!" - закликав Усик.
Він закликав людей об'єднуватися та допомагати тим, хто постраждав від війни, захищати свої міста.
"Хочу закликати людей об'єднуватися і не шмаляти один по одному. Не треба геройствувати. Стати виконавцями. У нас є керівники, які кажуть, що робити, і їх вказівки треба виконувати. Потрібно зараз захищати мирне населення, яке перебуває під обстрілами, під ракетними ударами. Люди, об'єднуйтесь, не женіть один на одного, не шмаляйте без розбору! А мародери нехай знають, що це підсобництво ворогові", - наголосив боксер.
Раніше стало відомо, що Усик приєднався до лав територіальної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Гівно.
він та Лома то були два зомбака РПцешні, та зараз обоє тримають у руках зброю...
усик відразу став в тероборону
Давайте під час війни не сратися між собою,зробим діло,вип'єм разом за перемогу,а вже потім почубаємся,якщо захочем.
Але я гадаю не захочем!
вмію стріляти
Це вже схоже на якись новий тренд - ліпити з вслілякого ватяного лай..а новітніх хероїв
Ну добре хоч ти знайшов себе, але ******** твою родину не захистить, навіть не розраховуй.
САМОЕ ВРЕМЯ ГНАТЬ ИЗ ВР
Там би варто було зараз завітати в ГОСТІ в Іспанії до ПІтушарія....
з цвинтаря за них вже питали
шо за їбанько?
ну взагалі фото не живе
Коротка у вас пам"ять. Бляха, коли ви вже почнете вчитися на своїх помилках(запитання риторичне)?
Александр Усик
вчера, 09:42
Украинский чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик обратился к народу Украины, а также к российским оккупантам, начавшим военное вторжение в страну.
«Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ, я очень горжусь, что я украинец. Я хочу вам всем сказать: "Спасибо. Вы - сила"», - говорит Усик на видео в Instagram.
«А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, а с нашим народом. Это наша земля. Мы здесь дома, и не мы пришли к вам. Нас не нужно освобождать. Нас не нужно освобождать, мы сами себя освободим», - сказал он оккупантам
Вот тут я не понял.