У Пентагоні повідомляють про зниження морального духу в підрозділах РФ, - CNN

Бойовий дух російських військових, які воюють проти України, у деяких підрозділах падає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив представник Міноборони США.

"Ми самостійно встановили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони, знову ж таки, не очікували на опір, який збиралися отримати, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", - сказав він.

За словами представника Пентагону, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, це "призовники, дуже молоді люди".

"Не всі з них, очевидно, повністю навчені і підготовлені, або навіть обізнані з тим, що їх збираються відправити на бойову операцію", - додав він.

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