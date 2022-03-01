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У Пентагоні повідомляють про зниження морального духу в підрозділах РФ, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Пентагоні повідомляють про зниження морального духу в підрозділах РФ, - CNN

Бойовий дух російських військових, які воюють проти України, у деяких підрозділах падає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив представник Міноборони США.

"Ми самостійно встановили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони, знову ж таки, не очікували на опір, який збиралися отримати, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", - сказав він.

За словами представника Пентагону, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, це "призовники, дуже молоді люди".

"Не всі з них, очевидно, повністю навчені і підготовлені, або навіть обізнані з тим, що їх збираються відправити на бойову операцію", - додав він.

Також читайте: Росія задіяла у війні проти України близько 100 тисяч військових, - Пентагон

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Топ коментарі
+37
росіяни - вбивці, крім невеликої частини розумних людей. Більше того, добре відомо, що «російський інтелігент залишається інтелектуалом до тих пір, поки питання не стосується України». Я впевнений у тому, що яким би не був результат цієї війни, російська інтелігенція наполягатиме на своїй перевазі над "дурними українцями", які "відрізняються від росіян лише тим, як варять борщ".

Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
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01.03.2022 21:19
+37
Сафарі по українські. Под Баштанкой охотники с собаками отстреливают остатки личного состава из колонны рф
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01.03.2022 21:23
+29
Призрак жив!
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01.03.2022 21:24
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росіяни - вбивці, крім невеликої частини розумних людей. Більше того, добре відомо, що «російський інтелігент залишається інтелектуалом до тих пір, поки питання не стосується України». Я впевнений у тому, що яким би не був результат цієї війни, російська інтелігенція наполягатиме на своїй перевазі над "дурними українцями", які "відрізняються від росіян лише тим, як варять борщ".

Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Смысл их войны, это нести смерть ради своей смерти.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
та й фуй з ними.... на тому світі вже хтось розбереться деморалізовані вони були, чи ні
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01.03.2022 21:20 Відповісти
вот кое что новенькое в кацапско-фашистской пропаганде и мотивировании

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01.03.2022 21:21 Відповісти
Кацапам повірити - себе обдурити. Нехай здається, ще й гроші отримає.
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01.03.2022 21:29 Відповісти
При этом подобьет еще кацапский танк и получит от мэра Чернигова 300.000 гривен.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
Но орки все равно наступают и они стали злые. С Херсоном слышали плохо, нету детальной инфы что как.
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01.03.2022 21:22 Відповісти
Не сци
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01.03.2022 21:24 Відповісти
"на шестые сутки Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет задней стенки.."(с)
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Мертве померти не може!
Як і зменшитися те, чого нема.
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Сафарі по українські. Под Баштанкой охотники с собаками отстреливают остатки личного состава из колонны рф
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Мисливці- бандерівці відправляють козломордих у "страну вечной охоты")
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01.03.2022 21:27 Відповісти
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Призрак жив!
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01.03.2022 21:24 Відповісти
Не у всех, потому что кацапских свиней наркотой пичкают. Отпустит наркота, вот тогда то они охереют, если конечно живы ещё будут.
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Главное не расслабляться - уничтожить кацапов начисто , чтобы больше жто быдло Не проросло!!!!!
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Куярити усіх без розбору у пеклі розберуться
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01.03.2022 21:26 Відповісти
Виходячи з того, яку маячню ********* несуть на допитах. УСІ ВОНИ ЗНАЛИ КУДИ І НАВІЩО ЙДУТЬ. Вони не знали, що ЇМ ТУТ ГАПЛИК.
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01.03.2022 21:27 Відповісти
.
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Никакой жалости!
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Лучше пусть испустят дух
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01.03.2022 21:41 Відповісти
ПравдаЛюбка Гуманизм закончился 24-го , сейчас ******* всех Мне больше жалко Украинских детей
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01.03.2022 21:56 Відповісти
От орков землю можно спасти только их смертью! Орки выбрали своего фюрера сами и им он нравится до сих пор, они молятся на него, как на икону. Так к чему все сказки про то, что кто то проснется и все поймет. Бред! Их не надо будить ото сна, пусть спят вечно!!!!!!
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01.03.2022 22:12 Відповісти
moskali ne voini ,moskali karateli
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01.03.2022 23:02 Відповісти
НА ФОТО ЕЩЁ ОДИН ВНЕБРАЧНЫЙ РЕБЁНОК ХЙЛА !)
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02.03.2022 10:33 Відповісти
 
 