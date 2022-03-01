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У Пентагоні повідомляють про зниження морального духу в підрозділах РФ, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бойовий дух російських військових, які воюють проти України, у деяких підрозділах падає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив представник Міноборони США.
"Ми самостійно встановили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони, знову ж таки, не очікували на опір, який збиралися отримати, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", - сказав він.
За словами представника Пентагону, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, це "призовники, дуже молоді люди".
"Не всі з них, очевидно, повністю навчені і підготовлені, або навіть обізнані з тим, що їх збираються відправити на бойову операцію", - додав він.
Топ коментарі
+37 Onufri Zagloba
показати весь коментар01.03.2022 21:19
+37 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.03.2022 21:23
+29 хтось собі такий
показати весь коментар01.03.2022 21:24
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Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
Як і зменшитися те, чого нема.