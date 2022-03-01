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Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - сказав президент.

Нагадаємо, 28 лютого 2021 відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони визначили певні рішення та обговорили можливість найближчим часом проведення другого раунду переговорів.

Також дивіться: Інтерв’ю Зеленського CNN і Reuters. ВIДЕО

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Топ коментарі
+7
Ніяких перемовин з цапами. Смерть цапам!!!
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01.03.2022 21:33
+5
Найдите 10 отличий от гитлеровских нацистов. Свиньи кацапские!
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01.03.2022 21:28
+5
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01.03.2022 21:29
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Kavkaz [email protected]

Украинские источники сообщают, что в Черниговской области российские оккупанты устроили в селах находящихся под их контролем зачистку мужского населения.

В домах проводят обыски, мужчин уводят в лес и расстреливают.
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01.03.2022 21:26 Відповісти
Найдите 10 отличий от гитлеровских нацистов. Свиньи кацапские!
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Нацисті собі не вважали "братьями".
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01.03.2022 21:34 Відповісти
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01.03.2022 21:29 Відповісти
Вже зондеркоманди підтягнули, тварюки
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01.03.2022 21:32 Відповісти
Он ******* маразмстик
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01.03.2022 21:27 Відповісти
Припинення вогню, лінія розмежування...
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01.03.2022 21:27 Відповісти
Что-то после этих переговоров ..уйло стало города бомбить
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01.03.2022 21:27 Відповісти
Ой, Зеленский:
Не стримався - ЛЯПНУВ!
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Зе,коли читає з папірця,виглядає пристойно,а коли від себе щось скаже-то ховайся
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01.03.2022 21:29 Відповісти
перемовини тільки на території Європи!!!
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01.03.2022 21:32 Відповісти
Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів

Що означає "хоча б"??? Ти їх благаєш, чи що??? От уже нікчемний блазень!
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01.03.2022 21:32 Відповісти
Ніяких перемовин з цапами. Смерть цапам!!!
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Виявилось, що в 1941 р. Гітлер проводив спецоперацію по "декомунізаціїї і демілітаризації СРСР".
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01.03.2022 21:38 Відповісти
Ну ніби правильно - ніяких переговорів, коли обстрілють мирне населення.

Але ж! Навіщо виглядати, ніби просишся про переговори?!
Вже ж стало ясно, що переговори з кацапами ні до чого не призведуть!
То ж навіщо ставати в позу прохача??
Кацапня ж після такого ще зміцниться в переконанні, що вбивства цивільних діють!!!

На вбивства цивільних треба відповідати НЕ проханням про переговори.
Відповідати мають ЗСУ, спецслужби...

Зеленському вистачить повторювати кілька мантр "Кацапія здійснює військові злочини", "Кацапня за це заплатить, рано чи з відсотками пізно", "Чекаємо дієвої підтримки партнерів/союзників/цивілізованого світу/...", "Закликаю кацапських солдатів здаватися, поки їх беруть в полон" ітп.
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01.03.2022 21:41 Відповісти
На жаль вони будуть продовжувати бомбардування це їх фірмений стиль. Вже сказали будемо проводити операцію до досягненя мети. Тобто до нашої капітуляції. Треба вимагати справжню зброю не ПЗРК . А щось істотніше
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01.03.2022 21:50 Відповісти
Я дивуюся,як це сцикло ще не заявило про капітуляцію."Кадировскіє дівєрсанти хотєлі убіть Зєлєнского".****,я ржу.
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01.03.2022 21:55 Відповісти
Розвиваючі тему про страшних вбивць-диверсантів.Ну грохнули б вони його.І шо?Україна би здалась?****,знову ржу.
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01.03.2022 22:10 Відповісти
Новеньке...

Ні, воно не втекло. Воно тут і читає папірці. Всі аплодують.

Воно вийшло і знову прочитало:

"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3320538

Ви зрозуміли ЩО воно прочитало?

Аплодисменти "а тепер я його зауважав" в студію.
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01.03.2022 22:00 Відповісти
Яке припинення вогню до повного вигнання кацапів з усієї території України? Перемовини можуть бути лише про умови виводу військ, а ніяк не про припинення вогню. Чи оманського влаштовує, якщо окупанти залишаться на завойованих територіях?
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01.03.2022 22:49 Відповісти
 
 