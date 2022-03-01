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Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню.
Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - сказав президент.
Нагадаємо, 28 лютого 2021 відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони визначили певні рішення та обговорили можливість найближчим часом проведення другого раунду переговорів.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Украинские источники сообщают, что в Черниговской области российские оккупанты устроили в селах находящихся под их контролем зачистку мужского населения.
В домах проводят обыски, мужчин уводят в лес и расстреливают.
Не стримався - ЛЯПНУВ!
Що означає "хоча б"??? Ти їх благаєш, чи що??? От уже нікчемний блазень!
Але ж! Навіщо виглядати, ніби просишся про переговори?!
Вже ж стало ясно, що переговори з кацапами ні до чого не призведуть!
То ж навіщо ставати в позу прохача??
Кацапня ж після такого ще зміцниться в переконанні, що вбивства цивільних діють!!!
На вбивства цивільних треба відповідати НЕ проханням про переговори.
Відповідати мають ЗСУ, спецслужби...
Зеленському вистачить повторювати кілька мантр "Кацапія здійснює військові злочини", "Кацапня за це заплатить, рано чи з відсотками пізно", "Чекаємо дієвої підтримки партнерів/союзників/цивілізованого світу/...", "Закликаю кацапських солдатів здаватися, поки їх беруть в полон" ітп.
Ні, воно не втекло. Воно тут і читає папірці. Всі аплодують.
Воно вийшло і знову прочитало:
"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3320538
Ви зрозуміли ЩО воно прочитало?
Аплодисменти "а тепер я його зауважав" в студію.