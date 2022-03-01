У Росії було заблоковано "Эхо Москвы" та "Дождь", щоб не знати правду про війну в Україні

Увечері 1 березня у Росії було заблоковано сайти "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь".

Про це обидва ЗМІ повідомили через соцмережі.

Перед цим розпорядження про блокування сайтів видала російська генпрокуратура.

У документі генпрокуратури РФ йдеться, що на сайті Tvrain.ru "цілеспрямовано та систематично

розміщуються інформаційні матеріали, що містять хибну інформацію щодо сутності спеціальної військової операції на території України, її форм, способів ведення бойових дій, кількісних людських втрат Збройних Сил Російської Федерації, обстрілів та жертв серед мирного населення, а також містять заклики до організації масових (публічних) заходів на території Російської Федерації

Федерації".

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Сам канал заперечує звинувачення. "Висвітлюючи події в Україні, Дождь суворо дотримується законів Російської Федерації. Ми публікуємо матеріали лише з посиланням на перевірені джерела інформації: представників органів влади обох країн, експертів із репутацією, великих політиків та журналістів провідних видань обох країн", - сказано в повідомленні каналу.

Водночас українські журналісти звернули увагу, що навіть Дождь не називав події в Україні війною.

Раніше в Росії вже були спроби обмежити доступ до мереж Facebook та Twitter. Російським ЗМІ заборонено давати іншу інформацію про війну, крім як від Міноборони РФ.