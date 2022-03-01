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Новини Війна в Україні
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У Росії було заблоковано "Эхо Москвы" та "Дождь", щоб не знати правду про війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Увечері 1 березня у Росії було заблоковано сайти "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь".

Про це обидва ЗМІ повідомили через соцмережі. 

Перед цим розпорядження про блокування сайтів видала російська генпрокуратура.

У документі генпрокуратури РФ йдеться, що на сайті Tvrain.ru "цілеспрямовано та систематично
розміщуються інформаційні матеріали, що містять хибну інформацію щодо сутності спеціальної військової операції на території України, її форм, способів ведення бойових дій, кількісних людських втрат Збройних Сил Російської Федерації, обстрілів та жертв серед мирного населення, а також містять заклики до організації масових (публічних) заходів на території Російської Федерації
Федерації".

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Сам канал заперечує звинувачення. "Висвітлюючи події в Україні, Дождь суворо дотримується законів Російської Федерації. Ми публікуємо матеріали лише з посиланням на перевірені джерела інформації: представників органів влади обох країн, експертів із репутацією, великих політиків та журналістів провідних видань обох країн", - сказано в повідомленні каналу.

Водночас українські журналісти звернули увагу, що навіть Дождь не називав події в Україні війною.

Раніше в Росії вже були спроби обмежити доступ до мереж Facebook та Twitter. Російським ЗМІ заборонено давати іншу інформацію про війну, крім як від Міноборони РФ.

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Топ коментарі
+14
Чуваки были за "не всё так неоднозначно" и "у каждого своя правда" и что "Путин хочет быть услышаным". Ну вот вас неоднозначно заблокировали по правде Путина, который вас услышал.
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01.03.2022 21:36
+7
У нас в России это уже много лет так. Помалу мозги окучивали как в своё время в рейхе, и в итоге воспитали нацию фашистов, за очень редким исключением. Из этих животных никто и не вспомнит что Россия первая начала войну с Украиной оккупировав Крым. Они это уже забыли козлы. И теперь они под трубы пропаганды "освобождают" Украину. Ненавижу тупых тварей.
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01.03.2022 22:09
+6
Там і не було ніякої правди, так якісь дурнички. Ето не мьі ето всьо хуйло. Нарот не виноват. Ну і інша такаж лабуда. Взогальному хер з ними.
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01.03.2022 21:40
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Чуваки были за "не всё так неоднозначно" и "у каждого своя правда" и что "Путин хочет быть услышаным". Ну вот вас неоднозначно заблокировали по правде Путина, который вас услышал.
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01.03.2022 21:36 Відповісти
Там і не було ніякої правди, так якісь дурнички. Ето не мьі ето всьо *****. Нарот не виноват. Ну і інша такаж лабуда. Взогальному хер з ними.
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01.03.2022 21:40 Відповісти
это помойки фсб. не слушайте их никогда
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Они учат самой мерзкой идеи. Что нет правды. А у каждого своя правда. Но правда есть. И есть ложь.
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01.03.2022 22:06 Відповісти
Зато в Фейсбуке и других мессенджерах у них полно правды. С красивыми цветными фото их мертвых оккупантов и актами их геноцида мирного населения.
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Это ждало бы нас, если б твари победили. Но этого не будет никогда - мы идем в демократическую европейскую семью
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Только Лия Ахеджакова в новостях сказала так с подъемом, что на расее работают эти каналы и всё...остался только гебельс ТВ с ************ мессией.
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01.03.2022 21:49 Відповісти
У нас в России это уже много лет так. Помалу мозги окучивали как в своё время в рейхе, и в итоге воспитали нацию фашистов, за очень редким исключением. Из этих животных никто и не вспомнит что Россия первая начала войну с Украиной оккупировав Крым. Они это уже забыли козлы. И теперь они под трубы пропаганды "освобождают" Украину. Ненавижу тупых тварей.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
путин запретил вывозить из России больше $10 тыс. валюты наличными со 2 марта. https://t.me/charter97_org/64359
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01.03.2022 22:00 Відповісти
Пусть выйдут на площадь шариками помахают. Только не против войны, вы что, н и в коем случае, против наступления на свободу слова
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01.03.2022 22:02 Відповісти
На Эхе есть передачи с Шендеровичем, Ходорковским, Глуховским, Невзоровым и Латыниной, Гуриевым - они очень даже адекватные. Но многие журналисты Эха вата
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01.03.2022 22:09 Відповісти
А є з Прохановим, Марковим, Шевченко(хоч би прізвище змінив гніда), ошивається там же Захарова, Шурік Горний про більшість ведучих взагалі мовчу, але самі більші мразі на ехо то їх расєйскіє ліберали.
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01.03.2022 22:27 Відповісти
Почти все из них ненормальны. Разве что Глуховский, если речь про того кто Метро написал. Все остальные мусор.
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01.03.2022 22:32 Відповісти
у них є канали на ютубі. слухала зараз. не знаю їхніх прізвищ (й знати не хочу). вони аж всцикаються від любові до українців і грузинів. я схильна до того, щоб усі русняві пливли в трунах. а хороші - нехай пливуть в хороших.
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02.03.2022 10:01 Відповісти
Теперь Эховскую трольчатню выставят на мороз за ненадобностью. А там такие дауны что делать больше ничего не умеют и будут теперь по помойкам побираться. А помойки-то российские пенсионеры поделили уже. В общем, на расии грядёт новый помоечный передел.
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01.03.2022 22:13 Відповісти
Теперь будут, как Северная Корея, со своим Ким Чин Хутином.
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01.03.2022 22:20 Відповісти
как в войне против Афганистана - "патерь нет" . интернацики віполняют интернациковский долг....
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01.03.2022 22:21 Відповісти
Колись слухав еха багато, ще до того, як вони почали запрошувати відвертих фашиків типу шарія і їх головред вєнік багато разів пояснював, чому вони гонять напівправду. На його думку казати напівправду краще ніж взагалі мовчати. "Ви можете погоджуватись з такою позицією або ні, але я так вважаю і так роблю" він казав.
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02.03.2022 09:01 Відповісти
 
 