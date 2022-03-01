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Якби санкції запровадили раніше, ніякого вторгнення зараз не було б, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, то зараз не було б ніякого вторгнення.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"А ми попереджали і президента (Джо Байдена. - Ред.), і Європейський союз: введіть превентивно, введіть санкції раніше, ви побачите, якою буде реакція, не буде ніякого вторгнення. Мене теж ніхто не чув. А тепер ви бачите, що відбувається", - наголосив президент.
За його словами, закриття неба над Україною - це превентивні санкції. Запроваджені сьогодні обмеження проти Росії роблять сильний вплив на її економіку.
Топ коментарі
+36 Иван Петров d4225322
показати весь коментар01.03.2022 21:35
+29 Onufri Zagloba
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+28 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар01.03.2022 21:36
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Ты яника питаєшь, чи Кучму?
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Що тепер пальцями тицькати, це остання справа, треба рухатися далі .
"Якщо би я фінансував Армію, я би не зміг будувати дороги."
И они это тоже знают
изменения в Конституции - 300+ голосов, вступают в силу после след. выборов
изменения в голове Ивана - в данном случае нереально
Не потрібно було ЗСУ чмирити 2,5 роки, в тюрми саджати патріотів та підмахувати .уйлу "миролюбними" здачами території, та красти на дорогах менше.
Чимр зелений.
Плохо конечно что местом приложения стала Украина -но можно только поаплодировать
Патлатому ДЖОНСу и Бидону- в очередной раз переиграли геополитику планеты малой кровью.
Опустили Россию,свели к нулю все последние десятилетия
Еще больше опустили Китай,показавши что никакой сверхдержавой он не является и до лавр покойного СССР ему как пешком до луны и про какие то потуги про возврат тайваня можно забыть на десятилетия
Подняли упавшее знамя лидеров планеты,показавши всем новым так называемым "тиграм" кто в стае пока вожак.
Опустили ниже плинтуса европу,заставивши ее выйти из возможного блока с россией и китаем.
Думаю есть и много вторичных активов гамбита-грабеж российских активов прямо или косвенно,более сильный контроль над оффшорным олигархатом со временем и т.п.
И все это ценой украинской и русской кровью ,разрушенной и потоптанной Украиной и кучей пока что обещаний!
Якби тебе, блазня, не обрали... То вторгнення все одно б відбулося, але армія була б більше підготовлена.
Простите, а что мешало зеле сватов не продавать?!