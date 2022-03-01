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війна (7386) Зеленський (10456) Росія (28488) санкції (2917)

Якби санкції запровадили раніше, ніякого вторгнення зараз не було б, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, то зараз не було б ніякого вторгнення.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"А ми попереджали і президента (Джо Байдена. - Ред.), і Європейський союз: введіть превентивно, введіть санкції раніше, ви побачите, якою буде реакція, не буде ніякого вторгнення. Мене теж ніхто не чув. А тепер ви бачите, що відбувається", - наголосив президент.

За його словами, закриття неба над Україною - це превентивні санкції. Запроваджені сьогодні обмеження проти Росії роблять сильний вплив на її економіку.

Також читайте: Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню, - Зеленський

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Топ коментарі
+36
Пытается снова перекинуть на остальных. Мы всё помним.
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01.03.2022 21:35
+29
Було б 100%.
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01.03.2022 21:34
+28
Вторгнення можливо би не було.Якби в нас були отрк Грім і комплекси Нептун.На жаль за сьогоднішньої влади.ракетна програма серйозно затормозилася.
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01.03.2022 21:36
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Було б 100%.
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01.03.2022 21:34 Відповісти
От якби було меньше відосиків з буковеля, менше корупції та більше грошей на армію, то точно не було. Як тільки війна почалася, економіка не працює, але до 100000 грн змогли підняти зарплату воїнам. Чому не можно було раніше це зробити?
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01.03.2022 21:52 Відповісти
От якби 22 лютого твій Агрохімія проголосував особисто за перерозподіл бюджетних коштів для ВСУ - а до цього не ****** з усіх утюгів "Запад нагнєтаєт"- то такої жопи і не було б можливо! Не надо ля ля!
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01.03.2022 21:59 Відповісти
Раніше це коли?
Ты яника питаєшь, чи Кучму?
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01.03.2022 22:00 Відповісти
за 2,5 роки останнІ
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01.03.2022 22:03 Відповісти
Д Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 07:29 Відповісти
Браво!
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01.03.2022 21:34 Відповісти
Пытается снова перекинуть на остальных. Мы всё помним.
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Точно! Це чмо завжди приписує собі чужі досягнення та переводить стрілки, коли накосячить.
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01.03.2022 21:42 Відповісти
Російський провокатори ідіть *****!
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02.03.2022 07:31 Відповісти
Заткнися, зебіл! Твій блаЗень довів країну до ручки, яку зараз витягують тільки патріоти!
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02.03.2022 16:36 Відповісти
Треба було робити в 2008 р.
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01.03.2022 21:35 Відповісти
В 1991.
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02.03.2022 00:11 Відповісти
Добре, що у нас тільки два "братні" народи
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01.03.2022 21:35 Відповісти
***** там возле Харькова *******, чуть не на ЯО похож
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01.03.2022 21:36 Відповісти
очень похоже. Не дай Бог!
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Только шо по тв сказали то ваккуумная бомба была.
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01.03.2022 21:41 Відповісти
"Солнцепек", возможно
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01.03.2022 22:16 Відповісти
Вторгнення можливо би не було.Якби в нас були отрк Грім і комплекси Нептун.На жаль за сьогоднішньої влади.ракетна програма серйозно затормозилася.
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01.03.2022 21:36 Відповісти
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 07:33 Відповісти
А якбы колобарантов повещать и ввести визовый раньше.. Много можно придумать якбы
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01.03.2022 21:36 Відповісти
Дерьмака и Демченко первыми!
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Візовий режим би не допоміг.Ракети це справжній аргумент.
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01.03.2022 21:42 Відповісти
Возможно , но если бы кое кто больше уделял внимания ПВО , то и смертей было бы меньше , так что не надо начинать про то что кто то чего то не сделал
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01.03.2022 21:36 Відповісти
ну тут сразу можно навалять кучу коментов, что было бы если бы мы не занимались асфальтом, ********* и слушали умных дядей с иностр. разведки, но мы пока промолчим.
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01.03.2022 21:36 Відповісти
100%А вони дороги та мости(які зараз взриваємо) будували.
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01.03.2022 21:38 Відповісти
та ми вже зрозуміли. Не час тепер образи рахувати, це не на користь Україні,і це стосується не тільки нас ,але і самого президента.
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01.03.2022 21:40 Відповісти
еле і забувати не можна.А то вже з лідора святого ліплять.
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01.03.2022 21:43 Відповісти
А нагадайте-ка-а хто-хто просив союзників не нагнітати та "фейки" про вторгнення не поширювати?А з якої партії депутат порівнював американські змі з скабєєвою?
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Ну не будемо згадувати що робив Зеленський ,коли його попереджали про вторгнення..
Що тепер пальцями тицькати, це остання справа, треба рухатися далі .
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01.03.2022 21:37 Відповісти
ну він же не знав!!!!Єрмак плани розробляв по "мирному врегулюванню"!
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01.03.2022 21:41 Відповісти
Не ****** так "врегулюва" Єрмак!
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01.03.2022 22:02 Відповісти
Російські провокатори ідуть *****! Вашим планам пзда як і вашій параші. Планам агента Соколовського та його кумам пзда....
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02.03.2022 07:38 Відповісти
Якби замість доріг купували б ППО та озброювали б армію новою зброєю, а також не заглядали б в очі путлеру то і нападу не було б.
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01.03.2022 21:38 Відповісти
єто другоє!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 21:41 Відповісти
А якби гроші замість доріг витратив би на Байрактари, то вторгнення було б не таке
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01.03.2022 21:38 Відповісти
Якби ти, криворога сволота, займався своїми прямими обов*язками верховного головнокомандуючого, кріпив збройні сили та оборонну промисловість, а не піарився "Великим крадівництвом", то того, що зараз робиться, точно не було б!
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01.03.2022 21:38 Відповісти
Може якби не тільки дороги будував але й на армію виділяв?
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01.03.2022 21:38 Відповісти
Импотенция мировой обещественности в 2008 году привела к этой войне!
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01.03.2022 21:39 Відповісти
Вова, не истери! Не надо вот этих сослагательных наклоний. Вторжение есть - это факт. Не время сопли на кулак наматывать
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01.03.2022 21:39 Відповісти
Якби клоун і мародери не знищили Україну останні 2.5 роки,то ракетами (від Пороха і Пастора) знищили б вже давно кацапів.
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01.03.2022 21:40 Відповісти
100%! Думаю, вони навіть і не полізли б.
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01.03.2022 21:45 Відповісти
Три місяці Америка попереджала про напад. Що вона чула у відповідь ? Якщо краіна так реагувала, то з якого переляку ім треба було запроваджувати санкціі?
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Якби Зеленський займався розбудовою армії, а не розкраданням на дорогах то не було б ніякого нападу. Де Нептуни, де шоломи, де бронежилети де... багато чого. Добре звинувачувати інших, коли сам нічого не зробив. Нагадай, Зеленський, коли ти збільшив фінансувагня армії чи тероборони, яке блокував монозброд. Тепер знімає з себе відповідальність і всі йому винні. Притомні люди не забудуть звідки ноги ростуть- пасматреть в глаза *****, разведения, мегаразведения. То ж не п...ди Зеленскій.І де зараз ті твої дороги, які зробили з нас жебраків.
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Притомних людей на сьогодні всього лише відсотків 15.... Остальні ліплять вже Бетмена з ....
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01.03.2022 22:04 Відповісти
Когда Война дороги не строят ... и гетманцева у которого на армию денег нет посадить надо .
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01.03.2022 21:40 Відповісти
А можливо й навпаки. Якби ввели санкції наперед - то й вторгнення було б ще раніше.
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Якби ти, довбень, готувався до війни, а не до рейтингів, то цього вторгнення могло б реально і не бути.
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01.03.2022 21:42 Відповісти
Зеленський, за три дні до ВІЙНИ:
"Якщо би я фінансував Армію, я би не зміг будувати дороги."
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01.03.2022 21:43 Відповісти
А дороги кто строил, вместо армии?
И они это тоже знают
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Дерибанив гроші з бенею
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01.03.2022 21:57 Відповісти
Согласен. Последним толчком ***** к войне стало то что Германия и США заявили что не будут отключать Пидоросию от Свифта даже если она нападет.
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Якби ти армією займався, довбень, а не татаровими і ко., то може й не було б
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01.03.2022 21:46 Відповісти
в 2005 году нужно было решать раз и навсегда этот вопрос. кто то решил вместо выполнения своих прямых обязанностей строить мистецький арсенал
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01.03.2022 21:49 Відповісти
в Конституции - позаблоковый статус

изменения в Конституции - 300+ голосов, вступают в силу после след. выборов

изменения в голове Ивана - в данном случае нереально
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02.03.2022 00:13 Відповісти
Ото подякував за допомогу Заходу!
Не потрібно було ЗСУ чмирити 2,5 роки, в тюрми саджати патріотів та підмахувати .уйлу "миролюбними" здачами території, та красти на дорогах менше.
Чимр зелений.
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01.03.2022 21:49 Відповісти
ми з тобою пізнише поговоримо. ти даже не мрій що ми шось забули... рахунок тобі особисто и твоїм посіпакам буде. трохі пізнише. а пока народ України зайнят. А ті виконуй свою роботу котру ти...... ніхера не робив до того как....
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01.03.2022 21:51 Відповісти
так!
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01.03.2022 21:56 Відповісти
гівно (перепрошую)
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01.03.2022 21:52 Відповісти
коротко і ємко.А я щось там понаписував.
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01.03.2022 21:57 Відповісти
З Зеленського відповідальності ніхто не знімає. Але залякана ***..м Європа прокинулась коли українці почали давати кацапам пі...ди.
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01.03.2022 21:58 Відповісти
отож. не тоді коли з банковой росповідали байкі та претензіі викатували а тоді коли світ побачив - ми вміємо борониті нашу рідну землю і з нами можна мать справу
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01.03.2022 22:07 Відповісти
Цікаво, а привітання у війську повернеться до попереднього: "слава Україні - героям Слава", чи так і залишиться відповідь по-зеленському " слава, слава, слава"....бо тоді ж герої були не на часі, а зараз???
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01.03.2022 21:58 Відповісти
А бойову пісню "Зродились ми великої години" також скасовано при блаЗЄнському...
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01.03.2022 22:23 Відповісти
Если бы вы не ****@ли с Резниковым про шашлыки и «нападения не будет», а готовились бы к обороне и заминировали бы крымский переход, раздали бы бесплатно оружие населению, а не тряслись за свою власть, тогда бы не пришлось населению кидать бутылки без всякого прикрытия и оккупант бы не гулял по городам. Сегодня в Херсоне в парке положили человек 15 из ТО - они не успели кинуть ни одной бутылки из-за деревьев - так и остались пакеты с бутылками не использоваными. Были бы автоматы, можно было бы прикрываться огнем - а так их просто разорвали по частям. Вот такая цена дебилизма
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01.03.2022 22:02 Відповісти
это гамбит ОБЕИМ ВОВАМ-И ЗЕЛЕНСКОМУ И ПУТИНУ.

Плохо конечно что местом приложения стала Украина -но можно только поаплодировать

Патлатому ДЖОНСу и Бидону- в очередной раз переиграли геополитику планеты малой кровью.
Опустили Россию,свели к нулю все последние десятилетия
Еще больше опустили Китай,показавши что никакой сверхдержавой он не является и до лавр покойного СССР ему как пешком до луны и про какие то потуги про возврат тайваня можно забыть на десятилетия
Подняли упавшее знамя лидеров планеты,показавши всем новым так называемым "тиграм" кто в стае пока вожак.
Опустили ниже плинтуса европу,заставивши ее выйти из возможного блока с россией и китаем.
Думаю есть и много вторичных активов гамбита-грабеж российских активов прямо или косвенно,более сильный контроль над оффшорным олигархатом со временем и т.п.

И все это ценой украинской и русской кровью ,разрушенной и потоптанной Украиной и кучей пока что обещаний!
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01.03.2022 22:03 Відповісти
Що це за кацапська маячня? Ану до дупи, кацапське рило!
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01.03.2022 22:25 Відповісти
...то зараз не було б ніякого вторгнення. Джерело: https://censor.net/ua/n3320540

Якби тебе, блазня, не обрали... То вторгнення все одно б відбулося, але армія була б більше підготовлена.
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01.03.2022 22:03 Відповісти
Э...ээ...

Простите, а что мешало зеле сватов не продавать?!
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01.03.2022 22:04 Відповісти
А тепер бенефіс у Європарламенті ! і діток 16 убитих на твоїх руках теж!
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01.03.2022 22:06 Відповісти
Тебе ж попереджали , будуй армію, ракети , а не дороги!А ти що? І нах*я тепер ці дороги , і для кого вони були побудовані?Та це вже проїхали , головне щоб тепер ти не здувся , бо мінять тебе ніколи і в тебе є лише дві дороги або робити все як треба и піти через 2 роки на заслужену пенсію, або здати Україну і тебе знайдут будь де і вб'ють!
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01.03.2022 22:08 Відповісти
Казала собі, що поки йде війна не буду критикувати зеленського, але не можу втриматись : мудило, якби ти не розповідав про шашлики, не їздив по буковелям і сейшелам, а слухав західну розвідку, то втрати на війні були б менші (війни зі свинособакам уникнути не вдалось би, але народ був би готовий)!!! Мудило ти кончене!!!!
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01.03.2022 22:08 Відповісти
Поэтому и пишу .Зеля.не надо таких заявлений.к себе может по затылку прилететь .
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01.03.2022 22:13 Відповісти
Ты болен. Уже сказали что это был отвлекающий маневр чтобы думали что мы ничего не ждем. И сработал он на 100%. Они ехали на парад а получили смерть.
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02.03.2022 07:38 Відповісти
Как по мне.это лишне!
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01.03.2022 22:12 Відповісти
Краще б ти,Лижник,промовчав
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01.03.2022 22:34 Відповісти
Если бы Власть, последние годы, вкладывала средства в покупку ПВО, а не в дороги, по которым, сегодня, ездят танки оккупантов, то города были бы защищены....
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01.03.2022 23:20 Відповісти
Вторгнення б відбулося в любому випадку, рано чи пізно. В москалів патологічна ненависть до українців і до всього українського. Можливо не в усіх, але в більшості. Якщо б санкції вводили поступово, то москальня поступово до них би і пристосувалася і підготувала свою економіку до життя в межах санкцій. А тепер світ їх "шандарахнув" з усіх калібрів і вони не знають за що хапатися. Думаю що на протязі місяця там почнеться хаос. Побачимо.
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02.03.2022 00:17 Відповісти
 
 