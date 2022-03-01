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У Херсоні гуманітарна катастрофа, з вулиць не можуть забрати тіла загиблих - депутат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні гуманітарна катастрофа, з вулиць не можуть забрати тіла загиблих - депутат

Внаслідок обстрілів та кількох днів вуличних боїв Херсон знаходиться в стані гуманітарної катастрофи.

Про це написав у Фейсбуці депутат міськради Юрій Стельмашенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

В нас реальна гуманітарна катастрофа в місті декілька пожеж на які МНС не має змогу виїхати, із-за постійних обстрілів. Люди сидять без світла, Облєнерго також не випускає аварійні бригади. Є випадки мародерства. Але найбільш вражає, що в нас навіть немає змоги зібрати трупи.

Я навіть не можу знайти слів, щоб описати реальний стан справ в Херсонській ОТГ. Катастрофа, від якої ми будемо дуже довго оговтуватися.

Робимо все можливе, але цього замало. Нам потрібен "зелений коридор" та можливість організувати першочергові заходи.

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Топ коментарі
+30
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01.03.2022 22:23
+25
там проукраинский мер
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01.03.2022 22:08
+24
Та мер донедавна виходив в ефіри. І вроді ватой не воняло.
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01.03.2022 22:06
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Та мер донедавна виходив в ефіри. І вроді ватой не воняло.
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01.03.2022 22:06 Відповісти
там проукраинский мер
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01.03.2022 22:08 Відповісти
Це теж кацап під нашим прапором, воно тишком гадить скрізь.
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01.03.2022 22:10 Відповісти
Ти зовсім дурне ? Де я і де Молдова, яку ти називаєшь "Молдавія". І чому ти кацапською пишеш, падлюко ?
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01.03.2022 22:19 Відповісти
Що це тільки те і робите що посилаєте? Якось воно не дуже гарно виглядає.
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01.03.2022 22:23 Відповісти
кацапье запустило видео с разорваными трупами в херсоне,явный фейк. Какие то бомжатники с коктейлями молотова якобы защищали херсон.Причем причитая как же их без оружия бросили под танки.Причем как сказала дама ,у них метки желто-голубые на руках и тогда меня улыбнуло,зачем метки?видео жуть,возможно бомжи или длнр.Когда навели камеру тот сказал не надо меня снимать))
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01.03.2022 22:18 Відповісти
Той,котрий пропонував дати воду в Крим?
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01.03.2022 22:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
это освободило его от обязанностей? пусть идет и убирает.
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01.03.2022 22:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
Канібалізм під час Голодомору 1932-1933 роках.
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01.03.2022 22:05 Відповісти
це правда,що туди росiйськi катери зайшли,чи нi?
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01.03.2022 22:06 Відповісти
Звідки інфа?
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01.03.2022 22:07 Відповісти
та тут,на Цензорі один написав
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01.03.2022 22:10 Відповісти
неправда
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01.03.2022 22:09 Відповісти
Жгите роSSийскую нечисть! Херсон не хуже Харькова!
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01.03.2022 22:06 Відповісти
Не подготовились. А Одесса готовиться.
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01.03.2022 22:27 Відповісти
Мда...прикро що до такого дійшло.
Ніхто оборону півдня не укріпляв.
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01.03.2022 22:08 Відповісти
не разганяйте панику,тут куча ботов,следите за текстом и ником)) они начинают гнать на власть,для смены на марионеток
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01.03.2022 22:20 Відповісти
Тут ще є куча інших ботів.
Я кажу об'єктивні речі.
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01.03.2022 22:25 Відповісти
Так вже є, любий народ ( окрім одиниць) можливо запрограмувати як машини. Так було у Німеччині у 30-ті роки . Так є і зараз у московії.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
Перед Херсоном есть мост, второй мост в Каховке, русня ползет с Крыма только через эти два моста. Почему они целые до сих пор, ну не знаю.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
а російський есмінець у Херсон може зайти чи там глибина мала?
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01.03.2022 22:12 Відповісти
а эсминец что перевозит танки, грады, гаубицы? эсминец можно послать на..й, а вот коллоны бронетехники и мяса сложнее
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01.03.2022 22:15 Відповісти
Хорошо бы байрактаром по мосту !
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01.03.2022 22:25 Відповісти
Точка У ?
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01.03.2022 23:18 Відповісти
Задача поставлена - пусть думают
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01.03.2022 23:23 Відповісти
Главное одну опору выбить И он как домино ложиться
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01.03.2022 23:19 Відповісти
Цікаво, через скільки хвилин її "упакують" ?
⚡️"Это не фейк, это мой сын"
У Улан-Удэ мать узнала на одном из видео своего сына и вышла на одиночный пикет.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
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01.03.2022 22:14 Відповісти
Кацаби, ми не здамося. Наша лють не дозволить нам брати російських полонених... Ми будемо битися. Всіх вбємо...
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01.03.2022 22:16 Відповісти
"зелений коридор" вже був в Іловайську.
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01.03.2022 22:17 Відповісти
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01.03.2022 22:23 Відповісти
Такое надо на повесить на всех бомбоубежищах. Кстати вата самая первая туда добегает
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01.03.2022 22:32 Відповісти
З першого разу прочитав "з вулиць не можуть забрати тіла загиблих депутатів".Враховуючи яка прикацаплена в Херсоні міськрада,можливо так було б краще.
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01.03.2022 22:32 Відповісти
 
 