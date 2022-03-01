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Біля газопроводів, що транспортують газ в Європу, помітили диверсантів - голова "Нафтогазу"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Біля газопроводів, що транспортують газ у Європу, були помічені диверсанти.
Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Практично на всіх об'єктах були помічені диверсанти, які розставляють відповідні мітки. Ми точно не знаємо, для чого вони це роблять", - сказав Вітренко.
За його словами, працівники "Нафтогазу" прибирають та затирають мітки, аби мінімізувати ризики атак.
Водночас Україна вже попередила західних партнерів про ризики пошкодження газопроводів, додав очільник НАК.
Топ коментарі
+11 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 22:15
+9 Onufri Zagloba
показати весь коментар01.03.2022 22:12
+5 Планшет Студента
показати весь коментар01.03.2022 22:16
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Зинченко впервые вышел на игру в статусе капитана команды.
@Vidsich
·
3 хв
Є інформація, що рашисти планують розгорнути потужну систему ППО для протидії нашим ластівкам.
Звертайте увагу на системи Бук, С-300 та інші. С-300 може перебувати в районі Буча, Ірпінь, Макарів, Демидів.
Негайно повідомляйте через офіційний чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot
Ах, дааа!
В них же перед завданням телефони відібрали.