УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
7378 17
війна (7386) газ (1291) Нафтогаз (776) диверсія (97)

Біля газопроводів, що транспортують газ в Європу, помітили диверсантів - голова "Нафтогазу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля газопроводів, що транспортують газ у Європу, були помічені диверсанти.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Практично на всіх об'єктах були помічені диверсанти, які розставляють відповідні мітки. Ми точно не знаємо, для чого вони це роблять", - сказав Вітренко.

Читайте також: Окупанти зруйнували міст у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

За його словами, працівники "Нафтогазу" прибирають та затирають мітки, аби мінімізувати ризики атак.

Водночас Україна вже попередила західних партнерів про ризики пошкодження газопроводів, додав очільник НАК.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+11
⚡️Украинец Александр Зинченко вывел английский "Манчестер Сити" на матч с флагом Украины под аплодисменты всего стадиона.

Зинченко впервые вышел на игру в статусе капитана команды.
показати весь коментар
01.03.2022 22:15
+9
не знаємо для чого роблять - дурний аж світиться
показати весь коментар
01.03.2022 22:12
+5
Може, тепер НАТО захоче закрити наше небо?
показати весь коментар
01.03.2022 22:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не знаємо для чого роблять - дурний аж світиться
показати весь коментар
01.03.2022 22:12 Відповісти
То-то любо! Завів кацап христянина, Зарізати хоче. Звязав Зому назад руки, Ніж широкий точить. А кацапчук семиліток Мало не брикає; Кругом скаче коло тата Та все примовляє: - "Да полна уж тачіть, батька!... Будєт с нево, будєт!... Рєж же, батька! то-то любо, Как треиатьса будєт!" о 21. Кацапська сповідь. Сповідав кацапський піп Кацапа одного: "Чєм ти", каже, "в етат ґод Саґрєшіл пред Богом?" Мовчить Хомка. "Што-ж малчіш? Ґаварі, павєса!" - "Да я, батька, - каже той, - Сєм купцов зарєзал"... - "А дєнєґ-то мноґа здьор?" Піп його питає.
показати весь коментар
01.03.2022 22:12 Відповісти
шо це за перли?))
показати весь коментар
01.03.2022 22:24 Відповісти
Степан Руданський 19 століття.
показати весь коментар
01.03.2022 22:57 Відповісти
⚡️Украинец Александр Зинченко вывел английский "Манчестер Сити" на матч с флагом Украины под аплодисменты всего стадиона.

Зинченко впервые вышел на игру в статусе капитана команды.
показати весь коментар
01.03.2022 22:15 Відповісти
Відсіч

@Vidsich

·
3 хв



Є інформація, що рашисти планують розгорнути потужну систему ППО для протидії нашим ластівкам.

Звертайте увагу на системи Бук, С-300 та інші. С-300 може перебувати в районі Буча, Ірпінь, Макарів, Демидів.

Негайно повідомляйте через офіційний чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot
показати весь коментар
01.03.2022 22:15 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 22:16 Відповісти
Може, тепер НАТО захоче закрити наше небо?
показати весь коментар
01.03.2022 22:16 Відповісти
Закриє о півночі.
показати весь коментар
01.03.2022 22:22 Відповісти
Вони ще не знають, що СП-2 СДОХ?!
Ах, дааа!
В них же перед завданням телефони відібрали.
показати весь коментар
01.03.2022 22:17 Відповісти
Белоруссия вторглась! Региональное управление теробороны "север".
показати весь коментар
01.03.2022 22:18 Відповісти
Беларашка вторглась еще неделю назад. Просто мы делали вид что не замечаем. А как известно безнаказанность подталкивает преступника на еще большие преступления.
показати весь коментар
01.03.2022 22:25 Відповісти
Я о том, что официально бульбостан теперь законная цель и кто-то обещал превентивный удар.
показати весь коментар
01.03.2022 22:44 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 22:20 Відповісти
Похер цей газ, може НАТО у разі розчохлиться
показати весь коментар
01.03.2022 22:30 Відповісти
так, в мене є думка, ще тепер терористи знищать транзитну трубу в Україні і Європа буде змушена запустити ПП 2! москалі це планували наперед!
показати весь коментар
01.03.2022 22:32 Відповісти
ну так мочить их надо, блин, газопровод надо тоже охранять, не слышали что ли, камеры бы помогли бы, специальные
показати весь коментар
01.03.2022 22:33 Відповісти
 
 