13170 83
Путін забороняє вивезення з РФ готівкової валюти у сумі понад $10 тис.
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Росії вводять заходи валютного контролю щодо громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Заборонити з 2 березня 2022 року вивезення з Російської Федерації готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті в сумі, що перевищує еквівалент $10 тис. і розрахована за офіційним курсом Центрального банку РФ, встановленим на дату вивезення", - йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна.
Топ коментарі
+34 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар01.03.2022 22:46
+30 Ликвидация ВП e027242c
показати весь коментар01.03.2022 22:50
+22 Lvbnhj
показати весь коментар01.03.2022 22:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ця гнида його не бачить на малій висоті.
удачі, ванічька!
...
Vам. піZда
Мордор повинен бути знищений.
....Слава нації
Смерть москалям
релокациябегство белорусских программистов из страны. Счет идет на тысячи (в целом сайт ПВТ оценивает количество сотрудников компаний-резидентов в 76 тысяч человек. Сама IT-сфера Беларуси дает 4% ВВП и является источником роста других сопутствующих сфер, типа обслуживания).
Управляющие компаний называют причинами резкого бегства несколько основных факторов.
- Западные заказчики отказываются сотрудничать с юридическими лицами, размещенными в Беларуси, а также покупать продукт, сделанный в Беларуси.
Это продолжение общемирового тренда по выпихиванию белорусских и российских товаров со своих рынков, что касается и ІТ-товаров тоже. Ставится условие изменения юрисдикции компании и пребывания людей.
- Глобальный рынок ІТ-аутсорса потерял гигантскую часть рабочей силы после начала войны в Украине - десятки тысяч украинских программистов не могут нормально работать, занимаясь вопросами защиты Родины и выживанием.
Равно как и не могут покинуть территорию страны, ведь ребят призывного возраста, которых большинство в профессии, не выпускают за границу. Считается, что если Лукашенко начнет войну и то же самое случится с десятками тысяч белорусских рабочих, которые вмиг станут военнообязанными и невыездными, то лучше эвакуировать их, пока можно.
- Отмечаются проблемы финансовых расчетов с клиентами, если у них даже и нет принципиальных позиций по размещению персонала: нет никакой гарантии, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе платежи в сторону Беларуси с Запада будут осуществляться.
- Также нет никаких гарантий, что можно будет выплачивать зарплаты в долларах, как было договорено контрактами. Ведь с ухудшением валютной ситуации появилась проблема, что при начислении зарплаты на долларовую карту банк зачисляет ее по официальному курсу, но, за счет большой разницы между покупкой и продажей доллара (2,8-3,5), при расчете такой карточкой оттуда списывается в рублях больше, чем было зачислено.
Соответственно, зарплата программиста падает с темпами инфляции (выдавать валютой зарплату в Беларуси нельзя, как и рассчитываться, на уровне бухгалтерии предприятий и оплаты все конвертируется в рубли)».
Лібідіне озєро
968
(у комі)
Да,вже другу неділю.Тільки,сказав путлєр не врємя для похорон! тому лежить в холодильнику
жде почєстєй.
Я хочу вам нагадати, що була у вас в 80-90 роках, така поважна професія:
ФАРЦОВЩІК!
Час її відроджувати.
От тож...
З 10000 уе всі кацапи будуть виїзжати в ордло!Вони вкурили,шо їм ***** і всі зараз хлинуть в Україну,в надії спастись від ***** та санкцій.
там вже кишені в домовині налаштовують - він з собою все забере...