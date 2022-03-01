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Путін забороняє вивезення з РФ готівкової валюти у сумі понад $10 тис.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін забороняє вивезення з РФ готівкової валюти у сумі понад $10 тис.

В Росії вводять заходи валютного контролю щодо громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Заборонити з 2 березня 2022 року вивезення з Російської Федерації готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті в сумі, що перевищує еквівалент $10 тис. і розрахована за офіційним курсом Центрального банку РФ, встановленим на дату вивезення", - йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна.

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Топ коментарі
+34
а потом будет статья за валютообменные операции
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01.03.2022 22:46
+30
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01.03.2022 22:50
+22
Коротко
...

Vам. піZда
Мордор повинен бути знищений.
....Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 22:47
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а потом будет статья за валютообменные операции
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01.03.2022 22:46 Відповісти
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Це дійсно так.
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01.03.2022 22:53 Відповісти
Те падло бункерне ще не здохло в бункері? Невже ніхто його гавнюка прокаженного обезголовити не може?
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01.03.2022 23:08 Відповісти
Величезна колонна яка простяглася на 64км і яку наші бомбили на Київщині зранку розбита,втрати оккупантів уточнюються кацапи підтягують с300 для захисту колон
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01.03.2022 22:53 Відповісти
они, дебилы, верят своим недоСМИ, что взят Харьков и впереди чисто. А в Украине не смотрят ту парашу и об этом нихрена не знают ))) вот у них и получается когнитивный диссонанс и билет на концерт Йоськи Кобзона
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01.03.2022 23:10 Відповісти
Вичисляти дислокацію С300 і байрактар туди.
Ця гнида його не бачить на малій висоті.
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01.03.2022 23:43 Відповісти
не бывает колонн на 64 километра. Нехрен фигню повторять!
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02.03.2022 00:27 Відповісти
Краще б візи ввів виїзні, як в совку, то менше б смерділо б у світі, бо русня останнім часом стала українцями представлятися на заході, щоб їй физди не дали часом, бо вже физдять за кордоном навіть дітей у школах, якщо хтось із батьків з кацапстану...
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01.03.2022 23:09 Відповісти
А куди везти?)
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01.03.2022 22:46 Відповісти
в астану, потом на туркиш и ты с пересадкой в стамбуле в любой точке мира
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01.03.2022 22:47 Відповісти
Якраз 10 штук по дорозі і залишить.
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01.03.2022 22:49 Відповісти
звідки тебе вигнали сцяними ганчірками
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01.03.2022 22:49 Відповісти
от тільки тут одна загагуліна - кацапіш-аусвайсен

удачі, ванічька!
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01.03.2022 23:14 Відповісти
В вологодську область.
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01.03.2022 22:48 Відповісти
в сирию или венесуэллу
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01.03.2022 22:49 Відповісти
белградо, до братів))
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Коротко
...

Vам. піZда
Мордор повинен бути знищений.
....Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 22:47 Відповісти
А куди саме москалі їздити хочуть? Ну, окрім сонячного Магагадану.
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01.03.2022 22:47 Відповісти
Зйобувати з квітучої кацапської сраны!
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01.03.2022 22:54 Відповісти
та магадан зара стане доляровою зоною, а потім проведе референдум про приєднання до Аляски...
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01.03.2022 22:54 Відповісти
В Бабруйск
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01.03.2022 22:55 Відповісти
А как же дедолларизация?! Наоборот надо вывозить доллары эти ничемниабеспеченные.
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01.03.2022 22:47 Відповісти
Как стало известно «Нашай Ніве», прямо в эти дни происходит масштабная релокация бегство белорусских программистов из страны. Счет идет на тысячи (в целом сайт ПВТ оценивает количество сотрудников компаний-резидентов в 76 тысяч человек. Сама IT-сфера Беларуси дает 4% ВВП и является источником роста других сопутствующих сфер, типа обслуживания).

Управляющие компаний называют причинами резкого бегства несколько основных факторов.

- Западные заказчики отказываются сотрудничать с юридическими лицами, размещенными в Беларуси, а также покупать продукт, сделанный в Беларуси.

Это продолжение общемирового тренда по выпихиванию белорусских и российских товаров со своих рынков, что касается и ІТ-товаров тоже. Ставится условие изменения юрисдикции компании и пребывания людей.

- Глобальный рынок ІТ-аутсорса потерял гигантскую часть рабочей силы после начала войны в Украине - десятки тысяч украинских программистов не могут нормально работать, занимаясь вопросами защиты Родины и выживанием.

Равно как и не могут покинуть территорию страны, ведь ребят призывного возраста, которых большинство в профессии, не выпускают за границу. Считается, что если Лукашенко начнет войну и то же самое случится с десятками тысяч белорусских рабочих, которые вмиг станут военнообязанными и невыездными, то лучше эвакуировать их, пока можно.

- Отмечаются проблемы финансовых расчетов с клиентами, если у них даже и нет принципиальных позиций по размещению персонала: нет никакой гарантии, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе платежи в сторону Беларуси с Запада будут осуществляться.

- Также нет никаких гарантий, что можно будет выплачивать зарплаты в долларах, как было договорено контрактами. Ведь с ухудшением валютной ситуации появилась проблема, что при начислении зарплаты на долларовую карту банк зачисляет ее по официальному курсу, но, за счет большой разницы между покупкой и продажей доллара (2,8-3,5), при расчете такой карточкой оттуда списывается в рублях больше, чем было зачислено.

Соответственно, зарплата программиста падает с темпами инфляции (выдавать валютой зарплату в Беларуси нельзя, как и рассчитываться, на уровне бухгалтерии предприятий и оплаты все конвертируется в рубли)».
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01.03.2022 23:04 Відповісти
надо бы проследить и бойкотировать ватных белорусских кат энд пейстеро
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01.03.2022 23:26 Відповісти
все закрито,куди їхати?
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01.03.2022 22:48 Відповісти
На колиму!
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01.03.2022 22:51 Відповісти
На *****!
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01.03.2022 22:56 Відповісти
на Таймир.
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01.03.2022 22:56 Відповісти
Слово таймир пишеться з маленької літери!
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01.03.2022 22:57 Відповісти
А что из риф ещё можно куда-то выехать? Недоработка
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01.03.2022 22:48 Відповісти
только в белград,пока ))
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01.03.2022 22:52 Відповісти
і в белгород
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01.03.2022 22:53 Відповісти
И в огород. Именно "в", а не "на".
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01.03.2022 23:30 Відповісти
Пєхотой на сєвєрний полюс.
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01.03.2022 22:59 Відповісти
10 000 и так была максимальной суммой без спец разрешения
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01.03.2022 22:48 Відповісти
Так вывозить будут в рублях по курсу Центробанка🥰
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01.03.2022 23:02 Відповісти
После такой попытки они на лечение грыжи больше потратят.
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01.03.2022 23:31 Відповісти
Опаньки! А как же статус сверхдержавы твою мать!
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01.03.2022 22:48 Відповісти
Дайош

Лібідіне озєро
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01.03.2022 22:48 Відповісти
Да пусть уже вводят свою национальную валюту - "лапоть".
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01.03.2022 22:48 Відповісти
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01.03.2022 22:52 Відповісти
Знову за царські чорвонці розстрілювати будуть.
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01.03.2022 22:48 Відповісти
могём повторить 😀
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01.03.2022 23:27 Відповісти
а когда там Киев падет?(😂😂да что там Киев, хотяб один крупный город). Время, дату можешь назвать ? 24.02 - «Киеве скоро падет» 25.02 - «Киев почти взят» 26.02 - «Киев в окружении!! Ждать осталось не долго!!» 27.02 - «Сегодня Киев будет захвачен» 28.02 - «Готовиться захват Киева!! Конец уже близко!!» 01.03 - а седня что?Давай, расскажи
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01.03.2022 22:48 Відповісти
київ беруть ще з 2014-ого року! і щось ніяк не візьмуть...
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01.03.2022 22:56 Відповісти
Київ беруть з 986 - печеніги (тоді Президентом була Княгиня Ольга). А Київ як був, так є, так і буде!
968
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01.03.2022 23:09 Відповісти
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01.03.2022 23:18 Відповісти
Сьогодні є така пісда. І буде завжди.
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01.03.2022 23:01 Відповісти
в нижнем тагиле уже есть ценники в у.е.))) цены будут меняться от курса,кажется старшее поколение такое уже проходило))
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01.03.2022 22:49 Відповісти
Я девяностьіе хорошо помню. Водка - самая твердая валюта.
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01.03.2022 22:57 Відповісти
Водка закінчується. А в Україні коньячні фужери, щоб було по святковому, чекають вдома на горілку визволителів Героїв наших. Водка то зло.
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01.03.2022 23:06 Відповісти
Від Д.Чекалкіна "Виявилося, що курсом валют в Українї керує НБУ, а курсом на росії керують ЗСУ"
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01.03.2022 23:09 Відповісти
ось і Корея-2
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01.03.2022 22:49 Відповісти
Ні Кореї бути, а ось кацапстану піпіпіпіпіпіпіпі...
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01.03.2022 23:16 Відповісти
Пастух )(уйло дал овцам указ
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01.03.2022 22:49 Відповісти
Цапія має згинути назавжди!!!
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Ех...був би живий жирік,він би розказав руськім за долари.
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01.03.2022 22:50 Відповісти
А що, вже з Кабздоном?
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01.03.2022 22:55 Відповісти
у передбаннику, "на передержці".
(у комі)
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01.03.2022 22:58 Відповісти
З кобзоном вже бухають смолу!
Да,вже другу неділю.Тільки,сказав путлєр не врємя для похорон! тому лежить в холодильнику
жде почєстєй.
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01.03.2022 23:01 Відповісти
А куди саме москалі їздити хочуть? Вибір у кацапів не дуже : Йемен-Венесуела -Алжир - ПН Корея! Це ті країни представники яких залишилися слухати лаврова в ООН!
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01.03.2022 22:51 Відповісти
О, їх і китайці кинули
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01.03.2022 23:36 Відповісти
Ще вірменію ************* забув! Сорян !
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01.03.2022 22:52 Відповісти
КАЦАПИ!
Я хочу вам нагадати, що була у вас в 80-90 роках, така поважна професія:
ФАРЦОВЩІК!
Час її відроджувати.
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01.03.2022 22:53 Відповісти
а вроде ж рейтинг растёт "ФОМ: уровень доверия россиян к ***** вырос с 60 до 71 процента за неделю" (С) холопы довольны ))))
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01.03.2022 22:54 Відповісти
а ти знаєш, що буває, коли "рейтинг довіри" перевищує 96 відсотків?
От тож...
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01.03.2022 22:59 Відповісти
Видам воєнну тайну!
З 10000 уе всі кацапи будуть виїзжати в ордло!Вони вкурили,шо їм ***** і всі зараз хлинуть в Україну,в надії спастись від ***** та санкцій.
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01.03.2022 22:54 Відповісти
Нахер гнати...
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01.03.2022 22:56 Відповісти
Юмора не розумієш?
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01.03.2022 23:04 Відповісти
⚡️Турция не пропустила 27-28 февраля три российских корабля, базирующихся за пределами Черного моря, - глава МИД Турции
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01.03.2022 22:55 Відповісти
А была реплика « русский корабль - нафуй»?
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01.03.2022 23:07 Відповісти
я так думаю, что они совершат героических поход в Сирию. А кстати Сирийцы им скоро припомнят Алеппо и все такое. Даю прогноз - до конца года свалят из Сирии.
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01.03.2022 23:24 Відповісти
Палите и давите ийо бульдозерами, ублюдки
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01.03.2022 22:56 Відповісти
***** самому потрібно.
там вже кишені в домовині налаштовують - він з собою все забере...
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01.03.2022 22:57 Відповісти
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01.03.2022 22:58 Відповісти
В расіі фсйо спакойна.
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01.03.2022 23:20 Відповісти
return to the USSR
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01.03.2022 23:09 Відповісти
А що там зараз з курсом сру ***?
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01.03.2022 23:28 Відповісти
Потерявший все сбережения рабсиянин выбросился с крыши небоскреба, но все равно курс рубля падал быстрее.
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01.03.2022 23:36 Відповісти
 
 