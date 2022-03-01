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Google виділив $15 млн на допомогу Україні та посилив захист акаунтів наших громадян, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Google виділив $15 млн на допомогу Україні та посилив захист акаунтів наших громадян, - Федоров

Компанія Google відключила деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів дзвінок з Google. Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час - страшної війни з росією. Обговорили те, що уже зроблено для нас:

• Виділили $15 млн на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.

• Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.

• Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.

• Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.

• Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією", - наголосив міністр.

Також читайте: До України прибули станції супутникового інтернету StarLink від Ілона Маска, - Федоров. ФОТО

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це лише маленька частина того що було зроблено за вчора та сьогодні.
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01.03.2022 22:54 Відповісти
И меня в рб перестал работать впн. То ли нагрузка на сеть большая, то ли блокируют. Думаю, первое.
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01.03.2022 22:55 Відповісти
Google переносьте офіс YouTube в Київ!!!!!!
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01.03.2022 22:57 Відповісти
Может 150? А то дал как украл)) Но все же спасибо!!!
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01.03.2022 22:57 Відповісти
Пусть лучше блокируют каналы кацапских пропагандонов, типа Шария и Юрия Подоляки (https://www.youtube.com/watch?v=Bz9YoJfrKAY&t=302).
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01.03.2022 23:00 Відповісти
кацапов бы еще в гугле забанить(желательно навсегда)
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01.03.2022 23:01 Відповісти
Компания
@Google
может объяснить, какого *** у русских оккупантов работают Google Maps, на которые они, чтобы ориентироваться, наносят метки городов Украины под видом «фермерских хозяйств»?
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01.03.2022 23:34 Відповісти
А может отключить/блокануть все телефоны с Андроидом, принадлежащие кацапам ?
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01.03.2022 23:50 Відповісти
 
 