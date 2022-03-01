Укравтодор виклав у відкритий доступ макет борда з "цінником" за мертвого окупанта. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Укравтодор пропонує власникам рекламних носіїв скористатися готовим макетом і розмістити його на вільних площах по всій країні.
Відповідний коментар агентство опублікувало на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Лише вздовж українських трас сотні тисяч білбордів. Давайте зробимо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів", - закликає відомство.
Скачати макет для друку можна за посиланням.
"Будь як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть. Українці, ви знаєте, що робити", - йдеться в повідомленні.
Раніше Укравтодор повідомляв, що встановлює по країні нові дорожні знаки - "Окупантамрухзаборонено". На них нанесено обличчя путіна з символікою "стоп".
Будь ласка, зачекайте...
Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
Источник: ВСУ
доплата 11000 за отримання руськомирських ошметків було б саме те...
50€30€
російського
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
А Донецк, Макеевка?
россияне не любят Шойгу и ненавидят Пукина
но этот бред про 11 тыс - тупой высер Бутусова и прочих укро пропагандонов