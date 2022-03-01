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Укравтодор виклав у відкритий доступ макет борда з "цінником" за мертвого окупанта. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Укравтодор пропонує власникам рекламних носіїв скористатися готовим макетом і розмістити його на вільних площах по всій країні.

Відповідний коментар агентство опублікувало на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Укравтодор виклав у відкритий доступ макет борда з цінником за мертвого окупанта 01

"Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Лише вздовж українських трас сотні тисяч білбордів. Давайте зробимо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів", - закликає відомство.

Скачати макет для друку можна за посиланням.

"Будь як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть. Українці, ви знаєте, що робити", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни. ФОТОрепортаж

Раніше Укравтодор повідомляв, що встановлює по країні нові дорожні знаки - "Окупантамрухзаборонено". На них нанесено обличчя путіна з символікою "стоп".

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Топ коментарі
+38
Там, вроді, мобілізація, всі уйобують. А наші, біднятки в чергах на військоматах, хабарі пропонують щоб в армію піти, з-за кордону повертаються.
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01.03.2022 23:01
+37
⚡️Госспецсвязи Украины опубликовала разговор россиян, перехваченный украинскими военными. Там говорят, что 70% посланных в Украину российских солдат уже погибло.

Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
Источник: ВСУ
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01.03.2022 22:56
+29
Супер,завтра поклею біля Полтави!
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01.03.2022 22:56
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Супер,завтра поклею біля Полтави!
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01.03.2022 22:56 Відповісти
Ще подобається «Бандероль
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01.03.2022 23:15 Відповісти
у нас уже поклеили - руский корабль иди на ***, и притопленній корабль
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01.03.2022 23:28 Відповісти
Только сначала допиши "го" во второй строчке
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Вот исправленный вариант

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01.03.2022 23:39 Відповісти
тільки вони цього вже не побачать
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01.03.2022 23:56 Відповісти
як говорив один персонаж..в твоем доме будет играть траурная музика но ти ее не услишиш
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01.03.2022 23:57 Відповісти
⚡️Госспецсвязи Украины опубликовала разговор россиян, перехваченный украинскими военными. Там говорят, что 70% посланных в Украину российских солдат уже погибло.

Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
Источник: ВСУ
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01.03.2022 22:56 Відповісти
Там, вроді, мобілізація, всі уйобують. А наші, біднятки в чергах на військоматах, хабарі пропонують щоб в армію піти, з-за кордону повертаються.
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01.03.2022 23:01 Відповісти
так з вчорашнього дня в підорації мобілізація проходить...на стімі був мацкальському то той стрімер казав шо з їх заводу записували..вроді він з Кємерова говорив
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02.03.2022 00:01 Відповісти
оригинальная реклама))
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01.03.2022 22:57 Відповісти
riuzge zaldatu mozgi vzorvutsia ottogo lišj, čto ukraincy ix za liudej sčitajut groba a ne musornogo meška vartyx, da na grobu krest, xotj i katoličeskij a ne zvezda satany.
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02.03.2022 09:23 Відповісти
демотиваторы и деморализаторы, особенно сегодня в цене
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01.03.2022 22:57 Відповісти
50могут и не дать .Пропавших без вести много будет ...
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01.03.2022 22:58 Відповісти
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01.03.2022 23:02 Відповісти
шось забагато.
доплата 11000 за отримання руськомирських ошметків було б саме те...
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01.03.2022 23:02 Відповісти
Піде. Хай розвішують!
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01.03.2022 23:09 Відповісти
Себестоимость поклейки борда 1200 грн и макет с таким разрешением не растянуть на такую площадь, будет пиксельное мыло.
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01.03.2022 23:09 Відповісти
Та ми на одязі собі його напринтуємо за власний кошт. Все буде гаразд з пікселями?
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01.03.2022 23:14 Відповісти
Судя по курсу срубля это уже 30 долларов
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01.03.2022 23:10 Відповісти
На біл-борди треба так і добавить 50€ 30€
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01.03.2022 23:18 Відповісти
Як скидка на прострочене для продажу м'ясо
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01.03.2022 23:19 Відповісти
Текст должен быть полностью на русском, хай быдланы тупые поймут.
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01.03.2022 23:22 Відповісти
тварюка Житомир обстріляла
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01.03.2022 23:30 Відповісти
Ну гроб это уже другая тема . это Люкс. а так эконом класс мусорный пакет .Мы же не конченные. Как то так...
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01.03.2022 23:34 Відповісти
І то вірно, хлопці, домалюйте ще чорний пакет ))
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01.03.2022 23:53 Відповісти
за минусом налогов получается 3 $ . Зашибись .
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01.03.2022 23:34 Відповісти
Почему с ошибкой написано?

російського
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01.03.2022 23:35 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 23:39 Відповісти
Молодцы, отличная идея, СУПЕР!!!
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01.03.2022 23:42 Відповісти
95 ОДШБр зайшла в Горлівку та взяла під контроль частину міста!
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01.03.2022 23:45 Відповісти
ЦІкава інфа, поки не чули, треба перевірити.
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01.03.2022 23:55 Відповісти
Откуда?

А Донецк, Макеевка?
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01.03.2022 23:56 Відповісти
Треба по всіх дорогах білборди з телефонами гарячої лінії для сдачи в полон на фоні трупів окупантів, най фоткають, може хтось одумається і побачить в цьому вихід. І нам легше. На гарячій лінії отримають інструкції і гарантії.
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01.03.2022 23:51 Відповісти
18+ для рашки...что открылись глазки

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01.03.2022 23:57 Відповісти
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01.03.2022 23:59 Відповісти
На борді має бути повішений москаль, і кожен день москаля міняти.
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02.03.2022 00:07 Відповісти
аха!!и я считаю что самое правильное решение!и ,,непобедимая"за пиар заплатит и глазу украинскому приятно будет.
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02.03.2022 00:40 Відповісти
Найкращий коментар!
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02.03.2022 00:40 Відповісти
Москалів треба вішати вздовж доріг України по ходу рашко конвоїв
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02.03.2022 00:34 Відповісти
Як на мене, 50 баксів за таке гуано - то ще й багато. Краще їх на гній.
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02.03.2022 01:14 Відповісти
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02.03.2022 02:15 Відповісти
эта. украинцы.
россияне не любят Шойгу и ненавидят Пукина
но этот бред про 11 тыс - тупой высер Бутусова и прочих укро пропагандонов
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02.03.2022 02:17 Відповісти
а вроде в одном из наших городов за рашиста дают деньги? Фэйк, неофициально или официально?
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02.03.2022 04:44 Відповісти
 
 