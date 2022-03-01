Слухання справи "Україна проти Росії" у Міжнародному суді ООН відбудеться 7-8 березня
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Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй проведе публічні слухання у справі "Україна проти Росії" 7 та 8 березня у Палаці миру в Гаазі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба МС ООН, слухання будуть присвячені розгляду клопотання про тимчасові заходи, про які запросила Україна.
"У зв'язку з поточною пандемією COVID-19 слухання відбудуться у гібридному форматі. Деякі члени Суду особисто візьмуть участь в усних слуханнях у Великому залі правосуддя, тоді як інші братимуть участь віддалено за допомогою відеозв'язку. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або за допомогою відеозв'язку", - йдеться у пресрелізі.
У справі "Україна проти Росії" йдеться про твердження про геноцид.
Крім того, Суд повідомляє, що 1 березня голова Міжнародного суду суддя Джоан Е. Доног'ю звернувся з невідкладним зверненням на ім'я міністра закордонних справ Російської Федерації з копією уряду України у справі про твердження про геноцид. "Маю честь послатися на Прохання про визначення тимчасових заходів, направлених у рамках провадження, порушеного Україною проти Російської Федерації 26 лютого 2022 р. Діючи відповідно до пункту 4 статті 74 Регламенту Суду, цим звертаю увагу Російської Федерації на необхідність діяти у такий спосіб, щоб будь-який наказ Суду дав би змогу запиту про тимчасові заходи привести до відповідного ефекту", - йдеться у зверненні.
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безжалістно дожати звірів.
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- на рюкзаках
и т д
ПО ВСЕМУ МИРУ
роками ніхто не звертав уваги.
зара сусіди дзвонять і в хату і на телефон, а впіймають на вулиці? - не відібьешся...