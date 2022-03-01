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Слухання справи "Україна проти Росії" у Міжнародному суді ООН відбудеться 7-8 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Слухання справи "Україна проти Росії" у Міжнародному суді ООН відбудеться 7-8 березня

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй проведе публічні слухання у справі "Україна проти Росії" 7 та 8 березня у Палаці миру в Гаазі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба МС ООН, слухання будуть присвячені розгляду клопотання про тимчасові заходи, про які запросила Україна.

"У зв'язку з поточною пандемією COVID-19 слухання відбудуться у гібридному форматі. Деякі члени Суду особисто візьмуть участь в усних слуханнях у Великому залі правосуддя, тоді як інші братимуть участь віддалено за допомогою відеозв'язку. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або за допомогою відеозв'язку", - йдеться у пресрелізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання у справі проти РФ якнайшвидше, - Кулеба

У справі "Україна проти Росії" йдеться про твердження про геноцид.

Крім того, Суд повідомляє, що 1 березня голова Міжнародного суду суддя Джоан Е. Доног'ю звернувся з невідкладним зверненням на ім'я міністра закордонних справ Російської Федерації з копією уряду України у справі про твердження про геноцид. "Маю честь послатися на Прохання про визначення тимчасових заходів, направлених у рамках провадження, порушеного Україною проти Російської Федерації 26 лютого 2022 р. Діючи відповідно до пункту 4 статті 74 Регламенту Суду, цим звертаю увагу Російської Федерації на необхідність діяти у такий спосіб, щоб будь-який наказ Суду дав би змогу запиту про тимчасові заходи привести до відповідного ефекту", - йдеться у зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський

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Топ коментарі
+7
Ми йому вже винесли вирок - між двох беріз розірвати, суку!!!
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01.03.2022 23:02
+6
⚡️Apple подтверждает остановку продаж всех продуктов в России из-за событий в Украине

Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.
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01.03.2022 23:01
+6
Пошліть ту оон, куди рускій корабель. Збіговисько імпотентних пожирателів халявної ікри.
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01.03.2022 23:03
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⚡️Apple Pay больше не работает в России - заявление компании.
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01.03.2022 22:58 Відповісти
⚡️Apple подтверждает остановку продаж всех продуктов в России из-за событий в Украине

Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.
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01.03.2022 23:01 Відповісти
Ми йому вже винесли вирок - між двох беріз розірвати, суку!!!
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01.03.2022 23:02 Відповісти
Пошліть ту оон, куди рускій корабель. Збіговисько імпотентних пожирателів халявної ікри.
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01.03.2022 23:03 Відповісти
Это факт, просто сопли жуют передач огромные бюджеты.
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01.03.2022 23:05 Відповісти
⚡ Голова Сумської ОДА Д. Живицький звернувся до вищого керівництва України та ЗСУ. Він повідомив, що до Сумської області "прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати. Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть у Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу."
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01.03.2022 23:05 Відповісти
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01.03.2022 23:07 Відповісти
Подотрется ***** решением этого суда.
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01.03.2022 23:07 Відповісти
Угу. По финансам, куча счетов уже арестована, спишут бабки оттуда. По персонам- из-за поребрика носа не высунут, так как будут арестованы.
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01.03.2022 23:20 Відповісти
Они и так уже не высунут. А решение суда ООН им сейчас уже, как мертвому припарка.
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01.03.2022 23:22 Відповісти
⚡️а потім те, чим підтерся, зжере. інших варіантів немає
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01.03.2022 23:21 Відповісти
По чугуевской взлетной полосе Искандером ударили или как https://www.youtube.com/watch?v=-7GWEcgRXHE
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01.03.2022 23:10 Відповісти
Очень быстро дату назначили, даже не ожидал!
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01.03.2022 23:12 Відповісти
Какого года?
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01.03.2022 23:53 Відповісти
всесвітня "любов" до срассеї перевищуюе всі очікування..
безжалістно дожати звірів.
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01.03.2022 23:12 Відповісти
Надо ввести в моду жовто блакітни ленточки
- на машинах
- на рюкзаках
и т д
ПО ВСЕМУ МИРУ
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01.03.2022 23:14 Відповісти
на мій українький прапорець невеличкий біля хати і на машині теж саме
роками ніхто не звертав уваги.
зара сусіди дзвонять і в хату і на телефон, а впіймають на вулиці? - не відібьешся...
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01.03.2022 23:24 Відповісти
Х..ло борется со своей закомплексованностью психопатией.
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01.03.2022 23:20 Відповісти
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01.03.2022 23:21 Відповісти
Завтра в Росіїв 10.30 год буде перевірка сирен до 12,00 год. В 10,43 по ящику будуть втирати, только без паники, учения". Ця тварюка хоче воювати "до переможного кінця"
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01.03.2022 23:22 Відповісти
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с хутиным



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01.03.2022 23:39 Відповісти
 
 