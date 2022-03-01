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обстріл (5105) Запорізька область (458)

Російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про те, що російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна воєнна адміністрація у телеграмі. 

У повідомленні відзначається: "Ворог здійснює авіаудари по позиціям підрозділів угруповання військ "Південь" та по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області.

Протягом дня, для ведення повітряної розвідки. Противник застосовував БПЛА (безпілотник) та здійснив наступ в напрямку населених пунктів Курашани, Василівка, Михайлівка та Шевченки.

На сьогодні війська противника залишилися без системного підвозу палива та боєприпасів, але за вказівками старших начальників, все-таки здійснили два артилерійських обстріли по позиціям наших підрозділів, що обороняються в напрямку міст Мелітополь Запоріжжя, Бердянськ та Маріуполь. Зазнавши опору від підрозділів угруповання військ "Південь" здійснили відхід.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зруйнували міст у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+11
Пора интенсивно работать по югу нельзя их пускать в Марик и Запорожье.
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01.03.2022 23:35
+11
Долбаните по крымскому мосту тогда на южном направлении припасы вообще подвозить не будут.
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01.03.2022 23:37
+11
Возле Марика накрыли кацапов, теперь дикое собачье ними бавиться.
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01.03.2022 23:38
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Пора интенсивно работать по югу нельзя их пускать в Марик и Запорожье.
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01.03.2022 23:35 Відповісти
Уже Горловку взяли.
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Нада ждать оф инфу.Не спешите.Всё нада проверять
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Це точно?
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01.03.2022 23:39 Відповісти
ожидаем официального подтверждения и верим в нашу непереможнiсть
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01.03.2022 23:42 Відповісти
На телебаченні сказали, що так!
Офіційний мовник!
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01.03.2022 23:42 Відповісти
Дайте ссылку. Я нигде такого не слышал.
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02.03.2022 00:00 Відповісти
Не можу!
Це повідомляє офіційний мовник телебачення України!
В інеті повинно бути десь.
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02.03.2022 00:03 Відповісти
Я чекаю повернення Горлівки з 2014 року. Це ж столиця степової України! І заради пам'яті Рибака.
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01.03.2022 23:52 Відповісти
Возле Марика накрыли кацапов, теперь дикое собачье ними бавиться.
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01.03.2022 23:38 Відповісти
Вот и отлично .Дай бог пацанам здоровья и победы !
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01.03.2022 23:39 Відповісти
Собачкам тоже нужно что-то кушать
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05.03.2022 16:04 Відповісти
Долбаните по крымскому мосту тогда на южном направлении припасы вообще подвозить не будут.
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Давно пора его раздолбать
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01.03.2022 23:38 Відповісти
а как крысчане тогда на родинку дрыскать будут
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01.03.2022 23:48 Відповісти
Нада акуратно что бы сохранить пролив для прохода
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01.03.2022 23:38 Відповісти
Задзеркалля-2
⚡️Сюжет на белорусском ТВ: "По Харьковской ОГА был нанесен авиаудар. Речь идет об очередной провокации нацистских боевиков".

Утверждают, что "нехитрыми манипуляциями Украина превращает свою технику во вражескую", а украинские военные и вовсе хотят сложить оружие.
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01.03.2022 23:40 Відповісти
Ага потом по тв покажут как таракан сам повесился сам закопался потом откопался застрелился зарезался и сам самоликвидировался.Мы этим гадам всё припомним
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01.03.2022 23:43 Відповісти
посчитать и убить
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01.03.2022 23:50 Відповісти
Кримський мiст треба:
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02.03.2022 01:29 Відповісти
 
 